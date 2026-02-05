ETV Bharat / state

অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰতৰ, শীঘ্ৰে ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা

সামৰণিৰ দিশে আগবাঢ়িছে অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । আৰম্ভ হৈছে অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা প্ৰক্ৰিয়া ।

Trial for the Abhi-Neel murder case has begun with the lawyer presenting arguments
অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰতৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 5, 2026 at 8:30 PM IST

নগাঁও: সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সামৰণিৰ দিশে আগবাঢ়িছে । কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত সংঘটিত হোৱা অভিজিৎ নাথ আৰু নিলোৎপল দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ দাবীত চলি আছে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত । ২০১৮ চনৰ পৰাই নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলি থকা অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বৃহস্পতিবাৰেও আদালতে গ্ৰহণ কৰে শুনানি ।

নৃশংস হত্যাকাণ্ডটোৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ইতিমধ্যেই গোচৰটোৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াসহ ৭১ গৰাকীকৈ সাক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত অভিযুক্তৰ ভাষ্য গ্ৰহণ প্ৰক্রিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিছে । গোচৰটোৰ চূড়ান্ত ৰায়দানৰ বাবে আজিৰ পৰা একেলগে তিনিদিন পৰ্যন্ত আদালতে গ্ৰহণ কৰিব অধিবক্তাৰ যুক্তি । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰথম তিনিদিন ভুক্তভোগী পক্ষৰ তথা চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তাই যুক্তি দৰ্শাব নগাঁও আদালতত ।

অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰতৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমদিনা যুক্তি দৰ্শোৱা আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজিৰ পৰা আদালতত যুক্তি দৰ্শোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । আমি আজি প্ৰথমদিনা অভিযুক্তই কিদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আদালতত প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।"

তেওঁ কয়, "লগতে সাক্ষীসকল দেখুৱাই দিয়া হৈছে । কাৰ পৰিকল্পনাত এই ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিল এই বিষয়সমূহো আদালতত উপস্থাপন কৰা হৈছে । গোচৰটোত মৃত্যুদণ্ডৰ লগতে যাবজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ সম্ভাৱনা আছে । সাত তাৰিখে আমাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা সম্পন্ন হ’ব । তাৰ পাছত বিপক্ষৰ অধিবক্তাই কিমান সময় লয় আৰু ৰায়দান লিখোঁতে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব ৰায়দানৰ সময় ।”

গোচৰৰ শুনানিত অধিবক্তাই যুক্তি দৰ্শোৱাৰ সময়ত আদালতত উপস্থিত থাকে অভি-নীলৰ দুই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ অজিত নাথ আৰু গোপালচন্দ্ৰ দাস । শুনানিত উপস্থিত থাকি অভিজিৎ নাথৰ পিতৃ অজিত নাথে কয়, “আমি ইমান দিনে আশা পালিয়েই জীয়াই আছোঁ । আদালতৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আছে । প্ৰথমদিনা অধিবক্তাই সুন্দৰকৈ যুক্তি দৰ্শাইছে । ন্যায়াধীশেও সুন্দৰকৈ শুনিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "আজি যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এয়া হয়তো গোচৰটোৰ অন্তিম পৰ্যায় । ইয়াৰ পাছত ৰায়দান হ’ব । আমি আজি সুখী আৰু হয়তো কিছুদিনৰ ভিতৰতেই আমি ন্যায় লাভ কৰিম । মোৰ এটা মাত্ৰ ল’ৰা আছিল । এতিয়া ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে তাকে লৈ জীয়াই থাকিম ।”

শুনানিত উপস্থিত থাকি নিলোৎপল দাসৰ পিতৃ গোপালচন্দ্ৰ দাসে কয়, “আদালতৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে । এটা সময়ত আমাৰ বিশ্বাস প্ৰায় ভাঙিয়েই গৈছিল । এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ । আমি সচাকৈ ন্যায় পাম নে নাপাম ? সন্দেহজনক এটা অৱস্থাত আমি উপনীত হৈছিলোঁ । শেষত আজিৰ পৰা আদালতত যুক্তি দৰ্শোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাত আমি অলপ সকাহ পাইছোঁ । আমি ন্যায়ৰ ফলাফল হয়তো পাম । আমি আশা ৰাখিছোঁ ।”

উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড । গুৱাহাটীৰ দুই যুৱক অভিজিৎ নাথ আৰু নিলোৎপল দাসক এদল লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিফু আৰক্ষীয়ে মুঠ ৪৮ জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে এমাহৰ ভিতৰতে অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । মুঠ ৪৮ গৰাকী অভিযুক্তৰ তিনিগৰাকী জুভেইনাল হিচাপে চিনাক্ত হোৱাত মুঠ ৪৫ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আদালতত যুক্তি দৰ্শোৱা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে অভি-নীলৰ পিতৃয়ে ।

ABHI NEEL MOB LYNCHING CASE
ABHI NEEL CASE HEARING
NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
ABHI NEEL MURDER CASE

