অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বালিময় মৰুভূমিত সেউজীয়া অৰণ্যৰ সৃষ্টি
বালিময় মৰুভূমিত পুনৰদ্ধাৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ৷ বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত ধেমাজিত এখনৰ পাছত আনখন সংৰক্ষিত বাগানৰ সৃষ্টি ৷
Published : November 19, 2026 at 4:43 PM IST
ধেমাজি : গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, বাচিব জীৱকূল - এই মূলমন্ত্ৰ আগত ৰাখিয়ে মৰুভূমি সদৃশ শুকান বালিময় পথাৰক সেউজীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বন বিভাগৰ লগতে এটা অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে ৷
পিছে বালিত গছপুলি জীৱিত কৰি ৰখাটো আছিল তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম ৷ কিন্তু কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ববোধে হাৰ মনাব নোৱাৰিলে ধেমাজি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্ত পাণবাৰীত অৱস্থিত জয়ৰামপুৰ বন উপ-খণ্ডৰ বন বিষয়াগৰাকীক ।
দৃঢ়মনৰ অধিকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ২০২২চনৰ মে’ মাহৰ পৰা বনানীকৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ৷ মৰুভূমিক মৰুদ্যান সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে বন বিভাগ আৰু যৌথ বন ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ কৰ্মীসকলে বালিময় মুকলি চৰণীয়া পথাৰত সেউজীয়া স্বপ্নবোৰ সিঁচৰতি কৰি দিছিল ৷
এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বনানীকৰণৰ কেইবাখনো আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সীমান্তৱৰ্তী বনাঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুজ্জীৱিত কৰা লক্ষ্যৰে গঠিত বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰে গঠিত যৌথ বন ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ (JFMC) অধীনত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় । বিশেষকৈ
- ২৫ হেক্টৰ ভূমিত সীমান্ত JFMC গছপুলি ৰোপণ (Under APFBC scheme),
- ৫০ হেক্টৰ ভূমিত প্ৰহৰী JFMC গছপুলি ৰোপণ (Under APFBC scheme),
- ১২৫ হেক্টৰ মাটিত A.R গছপুলি ৰোপণ (Under APFBC scheme),
- ধেমাজি বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ আৰু ২০ হেক্টত Campa গছপুলি ৰোপণ,
- লখিমপুৰ সামাজিক বনানীকৰণ সংমণ্ডলৰ অধীনত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় ।
সৰ্বমুঠ ২২০ হেক্টৰৰ প্ৰায় ১৬৫০ বিঘা বিশাল ভূমিত গছপুলি ৰোপণ কৰি তাক ৰক্ষনাবেক্ষন দিবলগীয়া হৈছিল । যিটো সকলোৱে বাবে অত্যন্ত জটিল কাম আছিল ৷
ক্ৰমশঃ সেউজীযা হৈ পৰিল বিস্তীৰ্ণ মুকলি বালিময় পথাৰ
এটা সময়ত এটাও গছপুলি জীয়াই তুলিব পৰা পৰিৱেশ নথকা সীমান্ত অঞ্চল জয়ৰামপুৰত বন বিষয়া, বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ আশাশুধীয়া নিৰলস প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এতিয়া সপোনবোৰ বাস্তৱ হৈ ক্ৰমান্বয়ে সেউজীয়া অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ সুশোভিত হৈ পৰিছে ৷ এখনৰ পিছত আনখন সংৰক্ষিত বাগানৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বহুকেইখন বাগানৰ গছপুলি ডাঙৰ হৈ বৃক্ষলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ৷
ফলস্বৰূপে অতি স্পৰ্শকাতৰ সীমান্তৰ অঞ্চলটোত চুবুৰীয়া ৰাজ্য আগ্ৰাসনৰ সুৰক্ষা দিয়া লগতে জীয়াঢল নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ সম্ভৱ হৈ উঠিছে ৷ ঘূৰি আহিছে সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ ৷ পুনৰদ্ধাৰ হৈছে অঞ্চলটোৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ৷
এইক্ষেত্ৰত জয়ৰামপুৰ উপ-বন খণ্ড বিষয়া মাধুৰ্য শইকীয়াই কয়, “আজি আমি ২২০ হেক্টৰ ভূমিত গছপুলি ৰোপণ কৰি অৰণ্য সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ মই ২০২২ চনতে এই বন সংমণ্ডলত যোগদান কৰি চাব বিট অফিচটোত নিয়োগ হৈছিলো ৷ প্ৰথম অৱস্থাত এই অঞ্চলত যথেষ্ট মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ আছিল ৷ পিছত ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লগ-লাগি গছপুলি ৰোপণ কৰা কথা চিন্তা কৰিলো আৰু লাহে লাহে আমি ২০২২ চনৰ মে’ মাহৰ পৰা গছপুলি ৰোপণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলো ৷ ক্ৰমাৎ গছপুলিবোৰ ডাঙৰ হৈ এই পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ।’’
২০১৫-২০১৬ ৰ আগলৈকে মৰুভূমি আছিল, দূবৰি বন এডালো পাবলৈ নাছিল
অসম-অৰুণাচল সীমান্ত জয়ৰামপুৰ অঞ্চলৰ এজন স্থানীয় লোকে কয়, “২০১৫-২০১৬ চনৰ আগলৈকে সম্পূৰ্ণ মৰুভূমি সদৃশ আছিল ৷ দূবৰি বন এডালো পাবলৈ নাছিল ৷ একদম বালিময় আছিল ৷ তেতিয়া আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যৌথভাৱে গছপুলি ৰোৱাৰ কথা চিন্তা-চৰ্চা কৰিলো ৷ আমি প্ৰস্তাৱ পঠালো আৰু ২০২২চনৰ পৰা গছপুলি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিলো ৷’’
বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশংসা কৰি কয় স্থানীয় লোকজনে কয়, ‘‘উপ-খণ্ড বন বিষয়াগৰাকীয়ে অলপো অৱহেলা নকৰাকৈ দিনে-ৰাতিয়ে গছপুলিবোৰ পৰিচৰ্যা কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে কাম কৰিছিল ৷ ইতিমধ্যে বালি মাটিত তিকি থাকিব পৰা গমাৰি, চিচু, খৰৈ, শিমলু গছেৰে বিস্তীৰ্ণ এলেকা সেউজীয়া হৈ পৰিছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, যি সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী আঁচনি বা চাকাৰী কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰা বুলি সততে অভিযোগ উত্থাপন হয় বা চৰকাৰী আঁচনি প্ৰহসনত পৰিণত হোৱা দেখা যায়, সেই সময়ত ধেমাজি জিলা অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জয়ৰামপুৰ উপ-খণ্ড বন বিষয়া আৰু বনকৰ্মীৰ কতৰ্ব্যনিষ্ঠা আৰু দায়িত্ববোধ নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয় ।