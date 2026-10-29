আৱৰ্জনাৰ পৰা ব্যৱসায় ! পেলনীয়া নাৰিকল-জাতিলাওৰ খোলাই মাহে আনি দিছে ২০ হাজাৰকৈ

আৱৰ্জনাৰ পৰা ব্যৱসায় ! পেলনীয়া নাৰিকল-জাতিলাওৰ খোলাই মাহে আনি দিছে ২০ হাজাৰকৈ
কোনো প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে পেলনীয়া নাৰিকল আৰু জাতিলাওৰ খোলাৰে নান্দনিক হস্তশিল্প তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী এজন কৰ্মোদ্যমী যুৱক । পঢ়ক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 29, 2026 at 4:27 PM IST
ধেমাজি: চকুৰ সন্মুখত থকা পেলনীয়া সামগ্ৰীও যে কেতিয়াবা উপাৰ্জনৰ এক অনন্য উৎস হৈ পৰিব পাৰে, তাক বাস্তৱত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ধেমাজিৰ এজন কৰ্মোদ্যমী যুৱকে ।
কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে কেৱল নিজৰ সৃষ্টিশীল মন আৰু একাগ্ৰতাৰ জোৰত পেলনীয়া নাৰিকলৰ খোলা, জাতিলাওৰ খোলা আৰু গছৰ ডাল আদিৰ সহায়ত বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বজাৰত এক বিশেষ পৰিচয় বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী যুৱকে ।
লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই অনন্য যাত্ৰা
ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনিৰ চৌখাম গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱক দিগন্ত ফুকন । ক’ভিড মহামাৰীৰ লকডাউনৰ সেই স্তব্ধ সময়ছোৱাতে তেওঁৰ মনলৈ আহিছিল এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তা । ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱৰা সেই আমনিদায়ক সময়খিনিক দিগন্তই ব্যৱহাৰ কৰিলে এক সৃষ্টিশীল কামত ।
প্ৰথম অৱস্থাত পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এটা সাধাৰণ ঘৰৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । লাহে লাহে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰাইজৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি আৰু উৎসাহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
পেলনীয়া সামগ্ৰীক দিছে নান্দনিক ৰূপ
কাৰো সহায় নোলোৱাকৈয়ে দিগন্ত ফুকনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে পেলনীয়া নাৰিকল আৰু জাতিলাওৰ খোলাই । এইসমূহৰ সহায়ত তেওঁ ধূপদানি, নান্দনিক লাইট আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী থলুৱা হস্তশিল্প সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ।
বৰ্তমান এই সামগ্ৰীসমূহ কেৱল ধেমাজিতে সীমাবদ্ধ থকা নাই; তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটীৰ লগতে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈকো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । গ্ৰাহকৰ মাজতো এই সামগ্ৰীসমূহে লাভ কৰিছে যথেষ্ট সমাদৰ ।
মাহিলি উপাৰ্জন আৰু চৰকাৰী সহায়
কেৱল আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাই নহয়, বৰ্তমান এই হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে দিগন্তই প্ৰতিমাহত গড়ে প্ৰায় ২০ হাজাৰ টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ ‘মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান’ আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰি তেওঁ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । এই চৰকাৰী সহায়ৰ ফলত আগন্তুক দিনত তেওঁ নিজৰ এই হস্তশিল্প কৰ্মটোক অধিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে ।
দিগন্তই কয়,"উপাৰ্জন বুলি ক'লে প্ৰতিমাহে প্ৰায় ২০ হাজাৰমান টকা হয় । ‘মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান’ আঁচনিৰ পৰা ২ লাখ টকা পাইছিলোঁ । সেয়ে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । যিখিনি বস্তু মই আনিব পৰা নাছিলোঁ, সেইখিনি এই সহায়ৰ জৰিয়তে আনিব পাৰিলোঁ ।"
উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মলৈ আহ্বান
থলুৱা হস্তশিল্পী দিগন্ত ফুকনে উঠি অহা ন-শিকাৰু যুৱক-যুৱতীসকলকো এই কামটো সহজে শিকি স্বাৱলম্বী হ’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । চাকৰিৰ পিছত দৌৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ এনেধৰণৰ থলুৱা সম্পদসমূহক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে যে সমাজত নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰি, দিগন্ত ফুকন বৰ্তমান তাৰেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।