ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অনুজ্ঞাৰ বাবে শাৰিৰীক উপস্থিতি বাধ্য়তামূলকঃ পৰিবহণ মন্ত্ৰী

ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অনুজ্ঞাৰ বাবে শাৰিৰীক উপস্থিতি বাধ্য়তামূলকঃ পৰিবহণ মন্ত্ৰী
অভিযোগৰ উৎস বিচাৰি ডিটিঅ' অফিচত পৰিবহণ মন্ত্রীৰ 'চাডেন ভিজিট' ৷
Published : June 26, 2026 at 4:07 PM IST
গুৱাহাটী : পৰিবহণ মন্ত্রী চৰণ বড়োৱে শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত চাডেন ভিজিট কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কাৰ্যালয়টোৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে দিব লগীয়া পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সকলোৰে লগত মত বিনিময় কৰে ।
পৰিদৰ্শনকালত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "সকলোৱে জানে যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পাবলৈ হ'লে টেষ্ট দিয়াটো বাধ্যতামূলক । কিন্তু মাজে মাজে বহুত অভিযোগ আহে যে বহু লোকে টেষ্ট নিদিয়াকৈয়ো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰে । এনেকুৱা অভিযোগো পাও যে বহু সময়ত প্ৰাৰ্থীজন উপস্থিত নহয়, সেইদৰে আন জিলাৰ লোকে আন জিলাৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লোৱাৰো অভিযোগ পাওঁ । এই অভিযোগ সমূহ পোৱাৰ বাবে আজি মই নিজে চাব আহিছো । ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু নতুন এছ অ' পি ওলাব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে ড্ৰাইভিং টেষ্ট দিবই লাগিব । নিজে টেষ্ট নিদিলে লাইচেন্স নাপাব । সেইদৰে বেলেগ জিলাৰ মানুহে বেলেগ জিলাত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ল'ব নোৱাৰিব । এইটো আমি কঠোৰভাৱে লৈছো । কাৰণ ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট অভিযোগ আহিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পথ দুৰ্ঘটনা বহুত বৃদ্ধি পাইছে । পথ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি বহুত চেষ্টা কৰাৰ পাছতো অলপ হ'লেও পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । পথ দুৰ্ঘটনাই সকলোকে দুখ দিয়ে । তাৰ বাবে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কমাবৰ বাবে প্ৰশিক্ষিত তথা দক্ষ চালক হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । সেই কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্রত আমি কঠোৰ হৈছো ।"
নতুন পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "ড্ৰাইভিঙৰ টেষ্ট লোৱাৰ বাবে টেষ্টিং চেণ্টাৰ সকলো ডিটিঅ’ অফিচত নাই । এই বছৰ নোৱাৰিলেও অহা বছৰ প্ৰতিটো ডিটিঅ' অফিচত এনে পৰীক্ষা চেণ্টাৰ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছো । অসমৰ প্ৰতিটো জিলাত মই এনেদৰে চাবলৈ যাম ।"
গুৱাহাটীৰ যানজঁটৰ প্ৰসংগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "গুৱাহাটীৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই ই-ৰিক্সা আৰু গ্ৰীণ বাছৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ইফালে বাইপাচ ৰোডত পাৰ্কিং নথকা বাবে খানাপাৰাত যান-জঁটৰ সমস্যা হয়, জালুকবাৰী উৰণ সেতুত যান-জঁটৰ সমস্যা হয় । আদাবাৰীত হয় । তাৰ বাবে খানাপাৰাত পাৰ্কিঙৰ বাবে এটা ঠাই ঠিক কৰিছো । আনহাতে নামনি অসমৰ পৰা অহা বাছসমূহৰ পাৰ্কিঙৰ বাবে আদাবাৰীত পূৰ্বৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । সেইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকসমূহ ৰখাব নোৱাৰিব আৰু যাৰ বাবে ট্ৰাক টাৰ্মিনেল বনাব লাগিব । গ্ৰীণ বাছৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়ম সালসলনি কৰিব লগা আছে । সেইক্ষেত্রত আমি কাম কৰিম ।"
আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া হিমাংশু কুমাৰ দাসে মন্ত্রীৰ পৰিদৰ্শন সন্দৰ্ভত কয়, "মন্ত্রীয়ে আজি আমাৰ ইয়াত চাডেন ভিজিট কৰিলে । ড্ৰাইভিং চেণ্টাৰৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট পৰ্যবেক্ষণ কৰে । আমি এশ শতাংশ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়াৰ বদ্ধপৰিকৰ । ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ক্ষেত্রত সকলোৱে টেষ্ট দিয়াটো বাধ্যতামূলক । এইক্ষেত্রত আমি ৰাইজৰ সহযোগ বিচাৰো । মন্ত্রীগৰাকীয়ে আন্তঃজিলাৰ বাছৰ বাবে আস্থানৰ কথা কৈছে । আমি মন্ত্রীৰ নিৰ্দেশ আৰু পৰামৰ্শ অনুসৰি কাম কৰিম ।"