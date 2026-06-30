বৃদ্ধ বনৰজা আৰু বনলৈ উভতিব নোৱাৰিব, যাব লাগিব চিৰিয়াখানালৈ

বৃদ্ধ বনৰজা আৰু বনলৈ উভতিব নোৱাৰিব, যাব লাগিব চিৰিয়াখানালৈ
বামুণগাঁৱত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা বাঘটোক স্থানান্তৰৰ যো-জা ৷
Published : June 30, 2026 at 8:39 PM IST
কাজিৰঙা: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ কাষৰ বামুণগাঁৱত বিগত এটা মাহ ধৰি এটা বাঘে নিয়মীয়াকৈ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ এটা দিনত সাতটাকৈ গৰু নিধন কৰিছিল বাঘটোৱে ৷ অৱশেষত বামুণগাঁও এলেকাত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় ৷
বৰ্তমান বৰজুৰিস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘটো চিৰিয়াখানালৈ নিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বন বিষয়াই ৷ ইফালে মঙলবাৰে চিৰিয়াখানাৰ পশু চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হয় বৰজুৰিস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত ৷
এই সন্দৰ্ভত বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেছে কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ কাষৰ বামুণগাঁৱত বিগত এমাহ ধৰি এটা বাঘ নিয়মীয়াকৈ জংঘলৰ পৰা ওলাই আছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ লগতে বাঘটোৱে এদিনতে সাতটাকৈ গৰু নিধন কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে বাঘটোক তাৎক্ষণিকভাবে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় ৷ বাঘটোৰ যথেষ্ট বয়স হোৱাৰ লগতে আৰু দেহৰ বিভিন্ন ঠাইত আঘাতৰ চিন আছে ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত বাঘক আমি উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ বনাঞ্চলত এৰিব নোৱাৰো ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ নীতি মতে বাঘ অক্ষম হ’লে তাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াব লাগিব ৷ সেয়ে আমি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ৷ ইতিমধ্যে চিৰিয়াখানাৰ পশু চিকিৎসকৰ দল আহি বাঘটো নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, বাঘটো ধৰাৰ সময়ত দুৰ্বল আছিল আৰু বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত বৰ্তমান বাঘটো চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা পৰিস্থিতি হৈছে বুলি জানিব দিয়ে ভিগনেছে ৷ ইফালে বাঘটোৰ আঘাতলৈ লক্ষ্য ৰাখি যুঁজত বাঘটো আহত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ভিগনেছে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমৰ সীমাৰ ভিতৰতেই মহিলাৰ নিৰাপত্তা নাই, নাগালেণ্ডৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ