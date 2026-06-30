ETV Bharat / state

বৃদ্ধ বনৰজা আৰু বনলৈ উভতিব নোৱাৰিব, যাব লাগিব চিৰিয়াখানালৈ

বামুণগাঁৱত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা বাঘটোক স্থানান্তৰৰ যো-জা ৷

Kaziranga Tiger
অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ যাব কাজিৰঙাৰ বুঢ়া বাঘ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ কাষৰ বামুণগাঁৱত বিগত এটা মাহ ধৰি এটা বাঘে নিয়মীয়াকৈ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ এটা দিনত সাতটাকৈ গৰু নিধন কৰিছিল বাঘটোৱে ৷ অৱশেষত বামুণগাঁও এলেকাত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় ৷

বৰ্তমান বৰজুৰিস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘটো চিৰিয়াখানালৈ নিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বন বিষয়াই ৷ ইফালে মঙলবাৰে চিৰিয়াখানাৰ পশু চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হয় বৰজুৰিস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত ৷

অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ যাব কাজিৰঙাৰ বুঢ়া বাঘ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেছে কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ কাষৰ বামুণগাঁৱত বিগত এমাহ ধৰি এটা বাঘ নিয়মীয়াকৈ জংঘলৰ পৰা ওলাই আছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ লগতে বাঘটোৱে এদিনতে সাতটাকৈ গৰু নিধন কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে বাঘটোক তাৎক্ষণিকভাবে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় ৷ বাঘটোৰ যথেষ্ট বয়স হোৱাৰ লগতে আৰু দেহৰ বিভিন্ন ঠাইত আঘাতৰ চিন আছে ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত বাঘক আমি উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ বনাঞ্চলত এৰিব নোৱাৰো ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ নীতি মতে বাঘ অক্ষম হ’লে তাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াব লাগিব ৷ সেয়ে আমি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ৷ ইতিমধ্যে চিৰিয়াখানাৰ পশু চিকিৎসকৰ দল আহি বাঘটো নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

আনহাতে, বাঘটো ধৰাৰ সময়ত দুৰ্বল আছিল আৰু বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত বৰ্তমান বাঘটো চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা পৰিস্থিতি হৈছে বুলি জানিব দিয়ে ভিগনেছে ৷ ইফালে বাঘটোৰ আঘাতলৈ লক্ষ্য ৰাখি যুঁজত বাঘটো আহত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ভিগনেছে ৷

লগতে পঢ়ক: অসমৰ সীমাৰ ভিতৰতেই মহিলাৰ নিৰাপত্তা নাই, নাগালেণ্ডৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা
কাজিৰঙাৰ বাঘ
অগৰাতলি বনাঞ্চল
KAZIRANGA TIGER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.