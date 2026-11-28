মালবাহী ৰে’লৰ দবা লাইনচ্যুত : উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ১১খন যাত্ৰীবাহী ৰে’ল বাতিল
কেইবাখনো ৰে'লৰ যাত্ৰা আধাতে সামৰণি ।
Published : November 28, 2026 at 12:23 PM IST
হাফলং: উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ লামডিং সংমণ্ডলৰ অধীনৰ লামডিং-বদৰপুৰ একক ৰে’লপথৰ পাৰ্বত্য অংশত মালবাহী ৰে’লৰ দবা লাইনচ্যুত হোৱাত ৰে’ল সেৱা ব্যাহত হৈছে । শুকুৰবাৰে নিশা বন্দৰখাল আৰু দামছৰা ৰে’ল ষ্টেচনৰ মাজত এখন মালবাহী ৰে’লৰ বোজাই কৰা ৱেগনৰ চকা লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মালিগাঁওস্থিত মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই শনিবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথ পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ আৰু মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত আছে । অৱশ্যে পাৰ্বত্য অঞ্চলটোৰ দুৰ্গম ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ বাবে মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বুলি ৰে’ল বিভাগে সদৰী কৰিছে।
এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২৮ নৱেম্বৰত চলাচল কৰিবলগীয়া কেইবাখনো যাত্ৰীবাহী ৰে’ল বাতিল কৰা হৈছে । আনহাতে,কেইবাখনো ৰে’লৰ যাত্ৰা নিৰ্ধাৰিত গন্তব্যস্থানৰ পৰিৱৰ্তে মাজপথতে যাত্ৰাৰ সামৰণি মাৰিছে । ইয়াৰ ফলত লামডিং-বদৰপুৰ ৰে’লপথৰ লগতে সংযুক্ত আন ৰে’লপথসমূহতো যাত্ৰী পৰিবহণ ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পৰিছে ।
২৮ নৱেম্বৰত বাতিল কৰা ১১খন ৰে’ল হ'ল-১২৫০৪ আগৰতলা-এছএমভিবি এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬১৬ শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬২৬ আগৰতলা-দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬৪১ শিলচৰ-নিউ তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬১০ ছাইৰাং-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ,১৫৬১১ ৰঙিয়া-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬৫০ নাৰেংগী-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬৪৯ আগৰতলা-নাৰেংগী এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬১২ শিলচৰ-ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬১৭ গুৱাহাটী-দুল্লভছেৰা এক্সপ্ৰেছ আৰু ১৫৬১৫ গুৱাহাটী-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ।
আনহাতে, ৰে’ল চলাচল ব্যাহত হোৱাৰ বাবে কেইবাখনো ৰে’লৰ যাত্ৰা আধাতে সামৰণি পৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেই । ৰে’ল বিভাগৰ জাননী অনুসৰি, ২৬ নৱেম্বৰত চলাচল কৰা ১১৬৬৫ ৰাণী কমলাপতি-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা নিউ হাফলঙতে সীমাবদ্ধ থাকিব । নিউ হাফলং আৰু আগৰতলাৰ মাজৰ অংশত ৰে’লখনৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে । একেদৰে ২৭ নৱেম্বৰত চলাচল কৰা ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-ছাবৰুম কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা লামডিঙতে সামৰণি পৰিব । লামডিং আৰু ছাবৰূমৰ মাজৰ অংশত ৰে’লখনৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ।
আনহাতে ২৬ নৱেম্বৰৰ ১৪০৩৮ পূৰ্বোত্তৰ সম্পৰ্ক ক্ৰান্তি এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰাও লামডিঙতে সামৰণি পৰিব । লামডিং আৰু শিলচৰৰ মাজৰ অংশত এই ৰে’লখনৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে । ইফালে, ২৭ নৱেম্বৰত চলাচল কৰা ১৫৬৫০ নাৰেংগী–আগৰতলা এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰাও নিউ হাফলঙতে সামৰণি ঘটোৱা হ'ব । নিউ হাফলং আৰু আগৰতলাৰ মাজৰ অংশত ৰে’লখনৰ সেৱা বাতিল থাকিব ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেই সদৰী কৰা অনুসৰি, ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথ পুনৰ মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত আছে । স্বাভাৱিক ৰে’ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হোৱাতো কিছু সময় লাগিব পাৰে । এই পৰিস্থিতিত ৰে’ল বিভাগে যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে ৰে’লৰ সংশোধিত সময়সূচী আৰু শেহতীয়া তথ্য পৰীক্ষা কৰি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে । বিশেষকৈ শিলচৰ, হাফলং, লামডিং আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া যাত্ৰীসকলক ৰে’লৰ চলাচলৰ শেহতীয়া স্থিতি নিশ্চিত কৰিহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
কাৰাটেৰ সাধনাত সমর্পিত এটা পৰিয়াল : পৱিত্ৰ দেউৰীৰ নেতৃত্বত ঈগল কাৰাটে-ডো একাডেমীৰ সফল যাত্ৰা