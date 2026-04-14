ৰঙালীতো অশ্রু নিগৰাই জীৱন পাত কৰা এটা পৰিয়ালৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম

ৰঙালীতো অশ্রু নিগৰাই জীৱন পাত কৰা এটা পৰিয়ালৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম
নিজৰ চকুৰে নেদেখালৈকে হয়তো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব আপুনিও । বিশেষভাৱে সক্ষম চাৰিটাকৈ সন্তানক লৈ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম পৰিয়ালটোৰ ।
Published : April 14, 2026 at 5:19 PM IST
নগাঁও : জীৱনৰ সংগ্ৰাম কাক কয় নিজ চকুৰে নেদেখা পৰ্যন্ত বিশ্বাস কৰিবলৈ টান । উপাৰ্জনৰ নামত কোনো মতে কেৱল ভাতমুঠিৰ যোগাৰ । সেয়াও কেতিয়াবা সম্ভৱ হৈ নুঠে । যাৰ বাবে এসাঁজ খাই এসাজ লঘোনে কটাবলগীয়া এনে এটা পৰিয়াল আছে নগাঁও জিলাত । যিটো পৰিয়ালত নাই ৰঙালী বিহুৰো কোনো উছাহ ।
পৰিয়ালটোত পৰা নাই শিক্ষাৰ কোনো পোহৰ । শিক্ষা, উন্নয়ন এই শব্দবোৰো যেন সপোন পৰিয়ালটোৰ বাবে । পৰিয়ালটোৰ চাৰিটাকৈ সন্তানেই বিশেষভাৱে সক্ষম ।
অন্তহীন দুখ, দুৰ্দশাই ছানি ধৰা পৰিয়ালটো হৈছে পূৰ্বৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ আৰু বৰ্তমানৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ নিজ খাটোৱাল গাঁৱৰ । নিজ খাটোৱাল গাঁৱৰ লক্ষী হীৰাৰ পৰিয়ালটোত আছে তেওঁৰ পত্নী জুনু হীৰাৰ লগতে আছে চাৰিটাকৈ সন্তান । চাৰিওটা সন্তানেই বিশেষভাৱে সক্ষম । পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহৰ নামত আছে কেৱল এটা ভগা পজা । নামত বাসগৃহ যদিও ঘৰৰ ভিতৰত পৰে সূৰ্যৰ প্ৰত্যক্ষ পোহৰ ।
আজি ৭০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি এই স্থানতে বাস কৰি আহিছে এই খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালটোৱে । চৰকাৰী মাটিত বাস কৰা পৰিয়ালটোৰ ভেটি মাটিও আজি পৰ্যন্ত ম্যাদী হোৱা নাই । চৰকাৰে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিছে যদিও বসুন্ধৰায়ো ঢুকি নাপালে পৰিয়ালটোক ।
আনকি আজি পৰ্যন্ত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ইন্দিৰা আবাস যোজনাই হওঁক অথবা বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাই হওঁক কোনো এখন আঁচনিয়েই ঢুকি নোপোৱাত কোনোমতে ত্ৰিপালেৰে আৱৰা জুপুৰীত চাৰিটাকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম সন্তানক লৈ বাস কৰি আহিছে পৰিয়ালটোৱে ।
চাৰিটাকৈ সন্তানেই বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱা বাবে সন্তানৰ চোৱাচিতা কৰিবলগীয়া হোৱাত হাজিৰা কাম পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰে লক্ষী হীৰাই । এই সন্দৰ্ভত পিতৃ লক্ষী হীৰাই ই টিভি ভাৰতক কয়, “ল’ৰা-ছোৱালী ঘৰতে পৰি আছে । মানুহজনীয়ে দাঙিবও নোৱাৰে । সেয়ে মই ঘৰত থাকি ল’ৰা-ছোৱালীৰ দায়িত্ব চম্ভালিবলগীয়া হয় । ছোৱালীজনীক চিকিৎসা অলপ কৰোৱা হৈছিল । ঘৰৰ বাবে উন্নয়ন খণ্ডত যোগাযোগ কৰা হৈছিল কিন্তু কোনো ফল নাপালো ।”
পৰিয়ালটোত ৰঙালী বিহুৰ কোনো উছাহ নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰি ই টিভি ভাৰতৰ কেমেৰাৰ আগত উচুপি উঠিল লক্ষী হীৰাৰ পত্নী জুনু হীৰা । পৰিয়ালটোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি জুনু হীৰাই কয়, “মোৰ মানুহজন ঘৰত থাকিবলগীয়া হোৱাত মই মাটিৰ বাচন বনাই পৰিয়ালটো কোনোমতে চলাই আহিছো । মাটিৰ বাচন বিক্ৰী কৰি কেতিয়াবা দুই তিনি সপ্তাহৰ মূৰত দুই তিনি হাজাৰ টকা উপাৰ্জন হয় যদিও কেতিয়াবা আকৌ লোকচানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।’’
জুনু হীৰাই কয়, ‘‘আমি থকা ভেটি মাটিটোৰ পট্টাৰ বাবে অনলাইন আৱেদন কৰিছিলো কিন্তু পট্টা নাপালো । চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত অৰুণোদয় আঁচনি আৰু মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছো । কিন্তু মৃতশিল্পী হিচাপে কোনো বিশেষ আঁচনি লাভ কৰা নাই । মাটিৰ বাচন বনাই পোৱা টকাৰে ভাতমুঠি যোগাৰ কৰাত কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ সুদত টকা ল’বলগীয়া হয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ল’ৰা-ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিবলৈ বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব নোৱাৰি । যাৰ বাবে পঢ়া-শুনা বাদ দিবলগীয়া হৈছে । চিকিৎসাৰ নামত ছোৱালীজনীক অস্ত্ৰোপচাৰ এটা কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰিলো । ল’ৰা-ছোৱালী কেইটাৰ কথা ভাবিলে দুখ লাগে । কোনোফালে উপায় নোহোৱা হৈ পাৰিছো । এতিয়া মাটিৰ বাচন বনাই খামেই নে ঘৰ এটা বনোৱাৰ চিন্তাই কৰিম নে ধাৰ মৰাৰ চিন্তা কৰিম ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰিলে কেৱল হ’ব বুলিয়েই কয় । কিন্তু একো এটাই পোৱা নাই । বেলেগ ল’ৰা ছোৱালী খোজকঢ়া, স্কুললৈ যোৱা দেখিলে মোৰ ল’ৰা-ছোৱালীকেইটায়ো কান্দে স্কুল যাবলৈ । দাঙি ভিতৰৰ লৈ আহো । কি কৰিম উপায় একো নাই । বিহু বুলি ল’ৰা-ছোৱালীক একো এটা কিনি দিব নোৱাৰি মনত দুখ লাগি আছে ।”
উল্লেখ্য যে, চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰচাৰৰ নামতেই কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতো এনে বহু পৰিয়াল আছে যাৰ জীৱন অতিবাহিত হৈছে কেৱল সংগ্ৰামৰ মাজেৰে । কিন্তু এনে পৰিয়ালৰ ওপৰত ৰজাঘৰীয়াৰ সু-দৃষ্টি কেতিয়া পৰিব, সেয়া এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ।