মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী ট্ৰাক চালকক আটক, গাড়ী চালকৰ সন্ধান নাই

মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ ট্ৰাক চালকক আটক
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 4:49 PM IST

গুৱাহাটী: মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াত দেওবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰহস্য় এইপৰ্যন্ত ভেদ হোৱা নাই । এই দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই ৰহস্য়জনকভাৱে পলায়ন কৰিছিল এছ ০১ জিপি ০৫৬২ নম্বৰৰ ছুইফট বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদে । আৰক্ষীয়ে এই চালকজনৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে যদিও কোনো তথ্য় লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ মাজতেই মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ ট্ৰাক চালকজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।

মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাক লৈ নুনমাটি থানাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । আৰক্ষীয়ে নুনমাটি থানাত ৬৬/২০২৬ নন্বৰত নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলাইছে । নুনমাটি আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ছুইফট বাহনৰ চালক আৰু ঘটনাস্থলীত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ইপিনে, মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ৰৈ থকা এএছ ০১ এফচি ৪৯০৮ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালক সুভাষ পাটৰ (৪৫)ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধ-পোচ আৰম্ভ কৰিছে ।

আটক কৰা চালকজনৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ নেলী অঞ্চলত । তেওঁ নুনমাটিৰ নেপালী চকত ভাৰতীয়া হিচাপে থাকে । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা সময়ত ট্ৰাকখনৰ চালকজন ট্ৰাকৰ ভিতৰত শুই আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে । আনহাতে এই মুহূৰ্তলৈ পলাতক হৈ আছে ছুইফট বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদ ।

এক সূত্ৰ অনুসৰি যিকোনো মুহূৰ্তত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত চালক ছামিম আহমেদে । এক বিশেষ সূত্ৰ মতে, চালক ছামিম আহমেদে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মোবাইল অন কৰিছিল । ছামিমৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে । এই চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই দুৰ্ঘটনাৰ সকলো ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো তথ্য় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

