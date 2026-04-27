মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী ট্ৰাক চালকক আটক, গাড়ী চালকৰ সন্ধান নাই

মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী ট্ৰাক চালকক আটক, গাড়ী চালকৰ সন্ধান নাই
মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াত দেওবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰহস্য় ভেদ হোৱা নাই। এই দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই ৰহস্য়জনকভাৱে পলায়ন কৰিছিল চালক ছামিম আহমেদে।
Published : April 27, 2026 at 4:49 PM IST
গুৱাহাটী: মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াত দেওবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰহস্য় এইপৰ্যন্ত ভেদ হোৱা নাই । এই দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই ৰহস্য়জনকভাৱে পলায়ন কৰিছিল এছ ০১ জিপি ০৫৬২ নম্বৰৰ ছুইফট বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদে । আৰক্ষীয়ে এই চালকজনৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে যদিও কোনো তথ্য় লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ মাজতেই মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ ট্ৰাক চালকজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।
মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাক লৈ নুনমাটি থানাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । আৰক্ষীয়ে নুনমাটি থানাত ৬৬/২০২৬ নন্বৰত নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলাইছে । নুনমাটি আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ছুইফট বাহনৰ চালক আৰু ঘটনাস্থলীত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ইপিনে, মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ৰৈ থকা এএছ ০১ এফচি ৪৯০৮ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালক সুভাষ পাটৰ (৪৫)ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধ-পোচ আৰম্ভ কৰিছে ।
আটক কৰা চালকজনৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ নেলী অঞ্চলত । তেওঁ নুনমাটিৰ নেপালী চকত ভাৰতীয়া হিচাপে থাকে । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা সময়ত ট্ৰাকখনৰ চালকজন ট্ৰাকৰ ভিতৰত শুই আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে । আনহাতে এই মুহূৰ্তলৈ পলাতক হৈ আছে ছুইফট বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদ ।
এক সূত্ৰ অনুসৰি যিকোনো মুহূৰ্তত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত চালক ছামিম আহমেদে । এক বিশেষ সূত্ৰ মতে, চালক ছামিম আহমেদে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মোবাইল অন কৰিছিল । ছামিমৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে । এই চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই দুৰ্ঘটনাৰ সকলো ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো তথ্য় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক :ৰৈ থকা ট্ৰাকত তীব্ৰবেগী ছুইফট ডিজায়াৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, মুহূৰ্ততে নিঃশেষ তিনি যুৱতীৰ জীৱন
হেৰাই গ’ল এক প্ৰতিভা; দুপৰনিশালৈকে বিহুনাচি থকা নাচনীক লৈ গ’ল যমে