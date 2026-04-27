মঠঘৰীয়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা : পলাতক হৈ থকা গাড়ীচালক ছামিম আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ

দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত আছিল গাড়ীচালকৰূপী ছামিম আহমেদ ৷ ছামিম আহমেদক গুৱাহাটীলৈ নিবলৈ ইতিমধ্যে এটা আৰক্ষীৰ দল ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে ।

ছামিম আহমেদ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 10:50 PM IST

মৰাণ: অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ছামিম আহমেদ ৷ দুৰ্ঘটনাটোত তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই ৰহস্য়জনকভাৱে পলায়ন কৰিছিল চালকৰূপী ছামিমে ৷

ঘটনাৰ পিছৰে পৰা আৰক্ষীয়ে ছামিমৰ সন্ধানত অনুসন্ধান চলাই লাভ কৰিছে সফলতা ৷ অৱশেষত ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত আৰক্ষীয়ে চালক ছামিম আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেওবাৰে পুৱতি নিশা ঘটা এটা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তিনিগৰাকীকৈ প্ৰতিভাৱান যুৱতীয়ে । মহানগৰীৰ মাছখোৱাৰ আইটিএ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত এক কমেডী শ্ব’ উপভোগ কৰি এএছ-০১ জিপি-০৫৬২ নম্বৰৰ ছুইফট বাহনখনেৰে উভতি আহি আছিল আৰমিনা আহমেদসহ যুৱতী তিনিগৰাকী ৷ এই বাহনখনৰ চালকৰ আসনত আছিল ছামিম আহমেদ নামৰ যুৱকজন ।

দেওবাৰে পুৱতি নিশা মঠঘৰীয়াৰ গেট হাস্পতালৰ সন্মুখত তীব্ৰবেগী বাহনখনে এখন ৰৈ থকা চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকৰ পিছফালে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । ফলত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰমিনাসহ তিনিওগৰাকী যুৱতীয়ে । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়েই তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদে ।

ইয়াৰ পিছৰে পৰা আৰক্ষীয়ে চালকজনৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ ইতিমধ্যে ছামিমে ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পতাটো আৰক্ষীয়ে জানিব পৰাৰ লগতে লাভ কৰিছিল ম’বাইল ফোনৰ লোকেশ্বন । গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি লাহোৱালৰ মোহনবাৰী বাইপাছত বিয়লি ৩.৩০ বজাত ছামিমে পদপথেৰে আহি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে মোহনবাৰী আউটপোষ্টৰ আৰক্ষী বিষয়াই ৷ তাৰপিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া গৌৰৱ গগৈ, লাহোৱাল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কৌস্তভমণি গগৈ আৰু মোহনবাৰী আউটপোষ্টৰ বিষয়া কৌশিক চেতিয়াৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদ গ্ৰেপ্তাৰ হয় ।

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ছামিম আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মন্তব্য কৰা নাই ৷ জানিব পৰা মতে, ছামিম আহমেদক গুৱাহাটীলৈ নিবলৈ ইতিমধ্যে এটা আৰক্ষীৰ দল ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে ।

