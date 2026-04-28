৯৬ কিঃ মিঃ বেগত ট্ৰাকত খুন্দিওৱাৰ ফলত নিহত হৈছিল ৩ যুৱতী, মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিস্ফোৰক তথ্য

৯৬ কিঃ মিঃ বেগত ট্ৰাকত খুন্দিওৱাৰ ফলত নিহত হৈছিল ৩ যুৱতী, মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিস্ফোৰক তথ্য
গুৱাহাটীৰ বাৰত ওৰে নিশা সুৰাপান তিনি যুৱতীসহ ছামিমৰ । মহানগৰীত ১৩৫ কিঃমিঃ বেগত গাড়ী চলাইছিল ছামিমে ।
Published : April 28, 2026 at 7:09 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চুইফট বাহনখনৰ চালক ছামিম আহমেদক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লগত লৈ মঙলবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নুনমাটি থানাত হাজিৰ কৰায় । গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ ডিচিপি জয়ন্ত সাৰথি বৰাই এই সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰী কৰে সমগ্ৰ তথ্য ।
বৰাই কয়,"পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই চালক ছামিম আহমেদে মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত আত্মগোপন কৰিছিল । আৰক্ষীৰ পৰা বাচিবলৈ ছামিমে শ্বিলঙত দাঢ়ি-চুলি কাটি নিজৰ বেশভূষা সলাই এখন হোটেলত আশ্ৰয়গ্ৰহণ কৰি আছিল । এই তথ্য লাভ কৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে শ্বিলঙত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে অভিযুক্ত ছামিমে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই শ্বিলঙৰ পৰা পলায়ন কৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"শ্বিলঙৰ পৰা পলাই আহি শিৱসাগৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল ছামিমে । এই তথ্য লাভ কৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ শিৱসাগৰত অভিযান চলায় । কিন্ত আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ছামিমে আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ পলায়ন কৰে । আৰক্ষীয়ে ম'বাইল ফোনৰ আঁত ধৰি ছামিমে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল হৈ অৰুণাচল অভিমুখে গৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰে । লগে লগে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰি ছামিমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে । এই তথ্যৰ ভিত্তিত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে লাহোৱালত অভিযান চলাই ছামিমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিশাই ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ ছামিমক নিজৰ জিম্মাত লৈ মঙলবাৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে ।"
দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে ছামিমসহ তিনি যুৱতীয়ে ওৰেনিশা কি কৰিছিল:
যান-বাহন আৰক্ষীৰ ডিচিপিগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা কোচিং চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ছামিম আহমেদে ২৫ তাৰিখে তিনিজন যুৱতীক লগত লৈ নৈশ যাপন কৰিবলৈ এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰে । সেই অনুসৰি ছামিম আহমেদে আকাশ নামৰ তেওঁৰ এজন বন্ধুৰ সহায়ত এটা ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ পৰা চুইফট গাড়ীখন ভাৰাত লয় । ছামিমে অভিশপ্ত গাড়ীখন ট্ৰেভেল এজেন্সীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ভাৰ্গব ডেকাৰ পৰা গাড়ীখন ভাৰাত লৈছিল ।
আচলতে গাড়ীখনৰ মালিক ধেমাজিৰ পংকজ কুমাৰ দত্তই এজেঞ্চীক চুইফট গাড়ীখন ভাৰা হিচাপে দিছিল । গাড়ীখন লৈ ছামিমে তিনি যুৱতীক লগত লৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিছিল । নিশা ১১বজাৰ পৰা তিনি বজালৈ জি এছ ৰোডৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মলৰ পাৰ্কিঙত গাড়ীখন থকাৰ তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে । গাড়ীখনত জি পি এছ পদ্ধতি লগাই আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট সহায়ক হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ছামিমসহ তিনি যুৱতীয়ে 'এক্সৰো' বাৰলৈ যায় । বাৰত চাৰি ঘণ্টা সুৰাপান কৰিছিল । পুৱতিনিশা বাৰত সুৰাৰ ১৯হাজাৰ টকাৰ বিল আদায় দি ছামিমে তিনি যুৱতী লগত লৈ বাৰৰ পৰা নামি আহি গাড়ীখন লৈ গুৱাহাটী বিভিন্ন ঠাইত ১৩৫ কিঃ মিঃ বেগত প্ৰতি ঘণ্টাত চলাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল । তাৰপিছত জি এছ ৰোড , ভি আই পি ৰোড হৈ মাদাৰ টেৰেছা পথেৰে আহি মঠঘৰীয়াৰ গেট হাস্পিতালৰ সন্মুখত ৰৈ থকা ট্ৰাকখনত প্ৰতি ঘণ্টাত ৯৬ কিঃ মিঃ বেগত প্ৰচণ্ড জোৰে ছুইফট বাহনখনে খুন্দা মাৰে ।
এই দুৰ্ঘটনাত তিনি যুৱতীৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । ইপিনে সেইদিনাই ৰাতিপুৱা ৮ বজাত ছামিমে ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ মালিকক ফোন কৰি গাড়ীখন তেওঁ চলোৱা নাই বুলি জনোৱাৰ লগতে নয়দাৰ এখন গাড়ী চালকৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰ জমা দিয়ে বুলি জয়ন্ত সাৰথি বৰাই সদৰী কৰে ।
ঘটনাস্থলীত কেতিয়া উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীৰ লোক:
এই সন্দৰ্ভত বৰাই কয়,"এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই নুনমাটি থানাৰ জৰুৰীকালিন যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তিনি যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰি গেট হাস্পিতাললৈ নিয়ে । গেট হাস্পিতালৰ চিকিৎসকে তিনি যুৱতীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে । জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকে তিনিগৰাকী যুৱতীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।"
স্মৰ্তব্য যে, মঠঘৰীয়াত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকী যুৱতী নিহত হৈছিল । নিহত যুৱতী তিনিগৰাকী হৈছে শিৱসাগৰ সোণাৰিৰ আকাংক্ষা শইকীয়া (২৩), গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ পূজা সাহা (২৬) আৰু বঙাইগাঁৱৰ ২ নং নোৱাপাৰাৰ আৰমিনা আহমেদ । বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ছামিম আহমেদক আৰক্ষীৰ মাৰথান জেৰা চলাই আছে বুলি তেওঁ সদৰী কৰে ।