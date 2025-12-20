কামপুৰত শোকাৱহ ঘটনা; ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত ৭ বন্যহস্তী, ৫ দবা লাইনচ্যুত
ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত ৭ টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ লগতে ৰে'লখনৰ ৫ টা দবা লাইনচ্যুত হয় ।
নগাঁও : শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত এক কৰুণ দুর্ঘটনাই শোকাকুল কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক । নিশা ঘনকুঁৱলীৰ মাজতে মিজোৰামৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় ৭ টাকৈ বনৰীয়া হাতী । নগাঁৱৰ কামপুৰৰ চাংজুৰাইত মাজনিশা সংঘটিত হোৱা হয় এই কৰুণ ঘটনা ।
ঘন কুঁৱলীৰ মাজতে দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিশা সাতটাকৈ বন্যহস্তী নিহত হোৱাৰ পাছত নিশাৰ ভাগতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক । এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাত সাতটাকৈ হাতী নিহত হোৱাৰ উপৰি আন এটি হাতী পোৱালি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহত হাতী পোৱালিটোক বন বিভাগৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰি নিশাই চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, বিগত কেইদিনমান ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাই আহিছে । হাতীৰ এটা জাকে অঞ্চকটোত বিচৰণ কৰি থকা বুলিও জনায় স্থানীয় লোকে । এনে অৱস্থাত শুকুৰবাৰে মাজনিশা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱায় সাতটাকৈ হাতীয়ে ।
স্থানীয় বনাঞ্চলিক বিষয়াই জনোৱা মতে, ইতিমধ্যে পশু চিকিৎসকৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু মৃত হাতীকেইটাৰ মৰুণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ লগতে আহত হাতী পোৱালিটোৰ চিকিৎসাও আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইফালে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পাঁচটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হয় । অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো এগৰাকী যাত্ৰীৰ কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
ইপিনে ৰে'লপথ মুকলি কৰাৰ বাবে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ৰে'ল বিভাগে । একেলগে সাতটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ খবৰে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক ।
৫ ডবা আৰু ইঞ্জিন লাইনচ্যুত
আনহাতে, হাতীৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ ফলত ৫টা ডবা আৰু ৰে’লৰ ইঞ্জিনটো ৰে'লপথৰ পৰা ওলাই যায় । অৱশ্যে কোনো যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, নতুন দিল্লী অভিমুখী ৰে’লখন শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ২.১৭ বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । নগাঁও সংমণ্ডল বন বিষয়াই জনোৱা মতে, হোজাই জিলাৰ চাংজুৰাই অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । তেওঁৰ লগতে বন বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ।
ৰে'লৰ গতিপথ সলনি
এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ক্ষতিগ্ৰস্ত যমুনামুখ-কামপুৰ অংশৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া ৰে’লসমূহৰ গতিপথ আপ লাইনৰ মাজেৰে সলনি কৰা হৈছে আৰু ৰে'লপথ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম চলি আছে বুলিও বিষয়াজনে লগতে কয় । উল্লেখ্য যে ছাইৰাং-নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন মিজোৰামৰ ছাইৰাঙৰ (আইজলৰ ওচৰত) পৰা দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেললৈ যায় ।
হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি
ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনত হেল্পলাইন নম্বৰ সক্ৰিয় কৰা হৈছে । নম্বৰকেইটা হৈছে ০৩৬১-২৭৩১৬২১ / ২৭৩১৬২২ / ২৭৩১৬২৩ ।
ইফালে এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনায় ।
এন এফ ৰে'লৱেৰ বিবৃতি জাৰি
ঘটনা সন্দৰ্ভত এন এফ ৰে'লৱেৰ মালিগাঁওস্থিত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক বিবৃতি জাৰি কৰা হৈছে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ২০ ডিচেম্বৰৰ পুৱা প্ৰায় ২.১৭ বজাত এন এফ ৰে'লৱেৰ লামডিং সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত যমুনামুখ-কামপুৰ অংশত এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয় । এই ঘটনাত ২০৫০৭ ডি এন ছাইৰাং-নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ হাতীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় । এই ঘটনাত ৰে'লখনৰ ইঞ্জিন আৰু ৫টা দবা লাইনচ্যুত হয় ।
অৱশ্যে কোনো যাত্ৰীৰ হতাহতৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই । ঘটনাস্থলী গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় ১২৬ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত । ইতিমধ্যে সংমণ্ডলীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকল দুৰ্ঘটনা সাহায্য ৰে'লৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ।
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে'লখনৰ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা
এন এফ ৰে'লৱেৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ আৰু লামডিঙৰ সংমণ্ডলীয় ৰে'লৱে মেনেজাৰকে ধৰি জ্যেষ্ঠ ৰে’ল বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত ডবাসমূহৰ যাত্ৰীসকলক অন্য দবাত থকা খালী আসনত অস্থায়ীভাৱে ৰখা হৈছে । আনহাতে, ক্ষতিগ্ৰস্ত দবাসমূহ আঁতৰোৱাৰ পিছত ৰে’লখনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পুৱা ৬.১১ বজাত গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ।
লোকো পাইলটে লগাইছিল জৰুৰীকালীন ব্ৰেক
আনহাতে, ৰে’লখন গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত দবাসমূহৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে অতিৰিক্ত দবা সংযোজন কৰা হ’ব আৰু তাৰ পিছত ৰে’লখনে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব । ৰে'ল বিভাগে লগতে জনাইছে যে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা ঠাইটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট হাতী কৰিড'ৰ নহয় । হাতীৰ জাকটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি লোকো পাইলটে জৰুৰীকালীন ব্ৰেক লগোৱা বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
কিন্তু ইতিমধ্যে ৰে'লখনে হাতীকেইটাক খুন্দা মাৰে । এন এফ ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই জাৰি কৰা বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে উক্ত অংশৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া ৰে’লসমূহ আপ লাইনৰ মাজেৰে ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে । ৰে'লপথ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম চলি আছে ।