এদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ, পিছদিনা ওলাল প্ৰথম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণমানিৰ মৃতদেহ

এদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ, পিছদিনা ওলাল প্ৰথম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণমানিৰ মৃতদেহ
তামাৰহাটত নিৰুদ্দেশ হোৱা ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷
Published : May 10, 2026 at 6:02 PM IST
ধুবুৰী: ধুুবুৰীত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ জিলাখনৰ তামাৰহাট অঞ্চলত শনিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা এটা কণমানিৰ মৃতদেহ দেওবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ এই ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
ঘটনা অনুসৰি, তামাৰহাটৰ মুছলমানপাৰা গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহটো দেওবাৰে স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ এছডিআৰএফে ছাত্ৰজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তৎপৰতাৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও ব্যৰ্থ হয় ৷
হাতীধুৰা পাব্লিক স্কুলৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণমানি ছাত্ৰজনে ঘৰৰ সমীপৰ পথাৰৰ ওচৰতে অবৈধভাৱে খান্দি থোৱা এটা গাঁতত পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৷ শনিবাৰে বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি দ পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈছিল ছাত্ৰজনে ৷ গা ধুবলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰে শিশুটো ৷
জানিব পৰা মতে, ধুতুৰামাৰী গাঁৱৰ আব্দুল হাছিব নামৰ এজন লোকে এক্সেভেটৰ সহায়েৰে চুবুৰীটোৰ মাজতে খান্দিছিল এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত । কোনোধৰণৰ নিয়ম অবিহনে খন্দা গাঁতটোত দিয়া হোৱা নাছিল কোনোধৰণৰ বেৰ ৷ যাৰ ফলত এই গাঁতটোত পৰিয়েই শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটে বুলি স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত তামাৰহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, ‘‘মুছলমানপাৰা গাঁৱত আব্দুল হাছিব নামৰ এজন লোকে এক্সেভেটৰেৰ চুবুৰীৰ মাজত খান্দিছিল এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত । সেই গাঁতটো খন্দাৰ পিছত তেওঁ উক্ত ঠাইডোখৰত কোনো বেৰ বা চিহ্ন দিয়া নাছিল । যাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ’বলৈ পালে ৷’’
সম্প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজে ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ৷
