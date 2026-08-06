ETV Bharat / state

গোলাঘাটৰ পশ্চিম ধোদাঙত কৰুণ ঘটনা: বাঢ়নি পানীত পৰি কৃষকৰ মৃত্যু

পশ্চিম ধোদাঙত বাঢ়নি পানীত পৰি কৃষকৰ কৰুণ মৃত্যু । গৰুক খাদ্য দিবলৈ যাওঁতেই বাঢ়নি পানীৰ দ-হোলাত পৰি কৃষক নোমল শইকীয়াৰ মৃত্যু ।

Golaghat farmer dies
গোলাঘাটৰ পশ্চিম ধোদাঙত কৰুণ ঘটনা: বাঢ়নি পানীত পৰি কৃষকৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাত সমজিলাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম ধোদাঙত বাঢ়নি পানীৰ দ-হোলাত পৰি এজন কৃষকৰ কৰুণ মৃত্যু হয় । মৃত কৃষকজন পশ্চিম ধোদাং গাঁৱৰ নিবাসী নোমল শইকীয়া (৭০) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়া বানৰ সময়ত ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নি পানী পশ্চিম ধোদাঙৰ কৃষিবান্ধৰ ওপৰেদি বাগৰি পশ্চিম ধোদাঙৰ খহনীয়াৰ কৱলত পৰা অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাৱিত কৰিছিল । ফলত নোমল শইকীয়াৰ চোতাল, ঘৰ-বাৰী বহুদিন ধৰি পানীৰ তলত আছিল ।

গোলাঘাটৰ পশ্চিম ধোদাঙত কৰুণ ঘটনা: বাঢ়নি পানীত পৰি কৃষকৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেও বহু ঠাইত গভীৰ দ-হোলাত এতিয়াও পানী আবদ্ধ হৈ আছে । বুধবাৰে পুৱা নিজৰ গৰুক ঘাঁহ আৰু দানা দিবলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়তে বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষকজন আকস্মিকভাৱে আবদ্ধ হৈ থকা দ-হোলাত পৰে । ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি স্থানীয় লোকৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলোৱাৰ পূৰ্বেই কৃষকজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।

পশ্চিম ধোদাং নামঘৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সেৱকী, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, সৰবৰহী কৃষকজনৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ পশ্চিম ধোদাং অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।

Golaghat flood
গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ সতৰ্কবাণী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বানৰ পানী শুকাবলৈ লোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও গভীৰ দ-হোলাত পানী আবদ্ধ হৈ আছে । তেনে আবদ্ধ হৈ থকা পানীয়ে এতিয়াও জনসাধাৰণৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে । ইফালে নোমল শইকীয়াৰ অকাল মৃত্যুত অঞ্চলবাসীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটিলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ।

এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আমাৰ এই অঞ্চলত এটা কৃষিবান্ধৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু যাৰ বাবে এজন কৃষকে গৰুৰ বাবে ঘাঁহ আনিবলৈ যাওঁতে আৰু ঘূৰি নাহিল । ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নি পানী আমাৰ ইয়াত থকা কৃষিবান্ধৰ ওপৰেৰে বাগৰি অহাৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে নাগালেণ্ডৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত গোলাঘাট জিলাৰ কেইবাখনো নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ উপৰি গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে এই সম্পৰ্কে এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । নাগালেণ্ড জিলাৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান এক মিটাৰৰ ওপৰত চাৰিখন গে'ট খুলি দিয়া হৈছে । যাৰ ফলত নদী কাষৰীয়া ৰাইজক সজাগ থাকিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯৫ জনলৈ বৃদ্ধি, নৈৰ সোঁতে ছিঙি নিলে ৭টা মথাউৰি
লগতে পঢ়ক :শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাগ্ৰামা, বিধ্বস্ত ৰাইজক পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ আশ্বাস

TAGGED:

পশ্চিম ধোদাঙত কৃষকৰ মৃত্যু
গোলাঘাটত বাঢ়নি পানীত কৃষকৰ মৃত্যু
গোলাঘাটৰ বান পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT FARMER DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.