ETV Bharat / state

নিউজিলণ্ডৰ পৰা উভতি অহা মেধাৱী যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: ড্ৰাগছে কাঢ়ি নিলে এক প্ৰতিভা?

কোন দিশে অগ্ৰসৰ গোলাঘাটৰ যুৱ প্ৰজন্ম ? অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু ৩৫ বছৰীয়া উচ্চ শিক্ষিত যুৱকৰ !

Tragedy in Golaghat: Talented Youth Found Dead After Returning From Rehab
নিউজিলণ্ডৰ পৰা উভতি অহা মেধাবী যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: ​নিউজিলেণ্ডৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অহা গোলাঘাটৰ এজন উদীয়মান যুৱক । সপোন আছিল নতুন উদ্যমেৰে জীৱন গঢ়াৰ । কিন্তু সেই সকলো সপোন নিমিষতে শেষ হৈ গ’ল নিজ কোঠাৰ এখন চকীত...

​গোলাঘাটৰ শ্যামন্ত শইকীয়া নামৰ যুৱকজন মঙলবাৰে বিয়লি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । নিশা নিজৰ এজন বন্ধুৰ সৈতেও আছিল । কিন্তু বুধবাৰে পুৱা ঘৰত কাম কৰা মানুহগৰাকীয়ে যেতিয়া কোঠাৰ দুৱাৰ খুলিলে, সমগ্ৰ ঘৰখনতে হাহাকাৰ লাগিল— চকীত অচেতন হৈ বহি আছিল শ্যামন্ত, মুখেৰে ফেন ওলাই আছিল !

নিউজিলেণ্ডৰ পৰা উভতি অহা মেধাৱী যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

​ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু ফৰেনচিক দল উপস্থিত হৈ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰাথমিক সন্দেহ অনুসৰি, ঘৰলৈ অহাৰ পিছতেই অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বাবেই এই কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে ।

​"সন্তানক শিক্ষা দিছোঁ, কিন্তু সংস্কাৰ দিব পৰা নাই..."

​মৃত্যুৰ বাতৰি পাই শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক । শ্যামন্তৰ নবৌ তথা অধিবক্তা ববিতা শইকীয়া বৰাই ক্ষোভ আৰু দুখেৰে কয়,"ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাথমিক আৰু নুমলীগড় ডি পি এছত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত সি নিউজিলেণ্ডত হস্পিটেলটি শিক্ষা লৈছিল । ড্ৰাগছে যে সমাজখনত কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ বাস্তৱ ছবি এইখন । আমাৰ সমাজত আমি সন্তানক ভাল শিক্ষা দিছোঁ, কিন্তু সংস্কাৰ দিব পৰা নাই... যাৰ বাবে ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি এনেদৰে জীৱন ধ্বংস হৈছে । মঙলবাৰে আবেলিহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছিল । তাৰ লগত নিশা আন এজন যুৱকো আছিল, কিন্তু তেওঁ নিশাই গুচি গ'ল ।"

Tragedy in Golaghat: Talented Youth Found Dead After Returning From Rehab
মৃত শ্যামন্ত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

​ফৰেনচিকৰ হাতত আপত্তিজনক সামগ্ৰী

​ঘটনাৰ তদন্তৰ বিষয়ে গোলাঘাটৰ দণ্ডাধীশ সুপ্ৰিয়া বাওলাৰিয়ে জানিবলৈ দিয়ে এইদৰে,"সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই আহি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব । অৱশ্যে ফৰেনচিক দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে ।"

Tragedy in Golaghat: Talented Youth Found Dead After Returning From Rehab
ফৰেনচিক দলে কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

​'আৰক্ষী ব্যৰ্থ': ক্ষোভিত দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ ডিন

​ডিমাছা বা ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল পৰা নাগাললেণ্ড হৈ গোলাঘাটলৈ সৰবৰাহ হোৱা ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনক লৈ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ ডিন ড৹ দেৱজিৎ ফুকনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়,"গোলাঘাটত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ৰাইজে কেৱল আন্দোলনহে কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনৰ । অসম-নাগাললেণ্ড সীমান্তৰে প্ৰতিদিনে ড্ৰাগছ আহি আছে । আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট আৰক্ষী সফল হ’ব পৰা নাই । আজিও এজন উদীয়মান যুৱকৰ মৃত্যু হ’ল, দুদিন পূৰ্বেও এজন ড্ৰাগছ আসক্তই আন এজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল । আৰক্ষী অধিক কঠোৰ হ’বই লাগিব ।"

Tragedy in Golaghat: Talented Youth Found Dead After Returning From Rehab
ফৰেনচিক দল উপস্থিত (ETV Bharat Assam)

​এক উদ্বেগজনক তথ্য:

​আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, বৰ্তমান ড্ৰাগছ সেৱন আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভয়াবহ HIV/AIDS ত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে গোলাঘাট জিলা !

Tragedy in Golaghat: Talented Youth Found Dead After Returning From Rehab
শ্যামন্ত শইকীয়াৰ বাসগৃহত আৰক্ষী দণ্ডাধীশ (ETV Bharat Assam)

​নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি অহাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই সংঘটিত এই কৰুণ ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ গোলাঘাটতে এক গভীৰ চেপা উত্তেজনা আৰু চিন্তনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: আৰব সাগৰত জব্দ ৩ হাজাৰ কোটিৰ ড্ৰাগছ: ইৰাণী নাৱৰ পৰা ৫ পাক নাগৰিকক আটক

অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন এক স্বাস্থ্য সংকট: বাস্তৱিক হিচাপ ভাৰতে এতিয়াও কৰা নাই

TAGGED:

TRAGEDY IN GOLAGHAT
ৰহস্যজনক মৃত্যু
ড্ৰাগছ
উচ্চ শিক্ষিত যুৱক
DEATH OF DRUG ADDICTED YOUTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.