নিউজিলণ্ডৰ পৰা উভতি অহা মেধাৱী যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: ড্ৰাগছে কাঢ়ি নিলে এক প্ৰতিভা?
কোন দিশে অগ্ৰসৰ গোলাঘাটৰ যুৱ প্ৰজন্ম ? অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু ৩৫ বছৰীয়া উচ্চ শিক্ষিত যুৱকৰ !
Published : September 30, 2026 at 8:37 PM IST
গোলাঘাট: নিউজিলেণ্ডৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অহা গোলাঘাটৰ এজন উদীয়মান যুৱক । সপোন আছিল নতুন উদ্যমেৰে জীৱন গঢ়াৰ । কিন্তু সেই সকলো সপোন নিমিষতে শেষ হৈ গ’ল নিজ কোঠাৰ এখন চকীত...
গোলাঘাটৰ শ্যামন্ত শইকীয়া নামৰ যুৱকজন মঙলবাৰে বিয়লি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । নিশা নিজৰ এজন বন্ধুৰ সৈতেও আছিল । কিন্তু বুধবাৰে পুৱা ঘৰত কাম কৰা মানুহগৰাকীয়ে যেতিয়া কোঠাৰ দুৱাৰ খুলিলে, সমগ্ৰ ঘৰখনতে হাহাকাৰ লাগিল— চকীত অচেতন হৈ বহি আছিল শ্যামন্ত, মুখেৰে ফেন ওলাই আছিল !
ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু ফৰেনচিক দল উপস্থিত হৈ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰাথমিক সন্দেহ অনুসৰি, ঘৰলৈ অহাৰ পিছতেই অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বাবেই এই কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে ।
"সন্তানক শিক্ষা দিছোঁ, কিন্তু সংস্কাৰ দিব পৰা নাই..."
মৃত্যুৰ বাতৰি পাই শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক । শ্যামন্তৰ নবৌ তথা অধিবক্তা ববিতা শইকীয়া বৰাই ক্ষোভ আৰু দুখেৰে কয়,"ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাথমিক আৰু নুমলীগড় ডি পি এছত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত সি নিউজিলেণ্ডত হস্পিটেলটি শিক্ষা লৈছিল । ড্ৰাগছে যে সমাজখনত কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ বাস্তৱ ছবি এইখন । আমাৰ সমাজত আমি সন্তানক ভাল শিক্ষা দিছোঁ, কিন্তু সংস্কাৰ দিব পৰা নাই... যাৰ বাবে ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি এনেদৰে জীৱন ধ্বংস হৈছে । মঙলবাৰে আবেলিহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছিল । তাৰ লগত নিশা আন এজন যুৱকো আছিল, কিন্তু তেওঁ নিশাই গুচি গ'ল ।"
ফৰেনচিকৰ হাতত আপত্তিজনক সামগ্ৰী
ঘটনাৰ তদন্তৰ বিষয়ে গোলাঘাটৰ দণ্ডাধীশ সুপ্ৰিয়া বাওলাৰিয়ে জানিবলৈ দিয়ে এইদৰে,"সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই আহি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব । অৱশ্যে ফৰেনচিক দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে ।"
'আৰক্ষী ব্যৰ্থ': ক্ষোভিত দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ ডিন
ডিমাছা বা ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল পৰা নাগাললেণ্ড হৈ গোলাঘাটলৈ সৰবৰাহ হোৱা ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনক লৈ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ ডিন ড৹ দেৱজিৎ ফুকনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয়,"গোলাঘাটত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ৰাইজে কেৱল আন্দোলনহে কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনৰ । অসম-নাগাললেণ্ড সীমান্তৰে প্ৰতিদিনে ড্ৰাগছ আহি আছে । আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট আৰক্ষী সফল হ’ব পৰা নাই । আজিও এজন উদীয়মান যুৱকৰ মৃত্যু হ’ল, দুদিন পূৰ্বেও এজন ড্ৰাগছ আসক্তই আন এজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল । আৰক্ষী অধিক কঠোৰ হ’বই লাগিব ।"
এক উদ্বেগজনক তথ্য:
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, বৰ্তমান ড্ৰাগছ সেৱন আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভয়াবহ HIV/AIDS ত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে গোলাঘাট জিলা !
নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি অহাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই সংঘটিত এই কৰুণ ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ গোলাঘাটতে এক গভীৰ চেপা উত্তেজনা আৰু চিন্তনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।