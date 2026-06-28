গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথেৰে পুনৰ আৰম্ভ যাতায়ত

গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথেৰে পুনৰ আৰম্ভ যাতায়ত
পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি থকাত প্ৰায় এপষেক ধৰি বন্ধ হৈ আছিল সংযোগ ব্য়ৱস্থা ।
Published : June 28, 2026 at 2:50 PM IST
ধেমাজি : বিগত এপষেক ধৰি বানপানীয়ে জুৰুলা কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক । ঠায়ে ঠায়ে পানী শুকাইছে যদিও যাতায়তত ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । আনকি বিধ্বস্ত পথৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে যাব পৰা নাই বিদ্য়ালয়লৈ ।
গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী ২২নং ৰাজ্যিক ঘাইপথে একেই দৃশ্য় পৰিলক্ষিত হৈছে । ৰাজ্য় চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে ক্ৰ'ছৱে নিৰ্মাণৰ কাম খৰতকীয়াকৈ আগবঢ়াই আছে যদিও শেহতীয়াকৈ পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি থকাত প্ৰায় এপষেক ধৰি বন্ধ হৈ আছিল এই পথটো ৷ গোগামুখ-ঘিলামৰা ঢকুৱাখনা সংযোগী ২২নং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ চামপৰা নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰ'ছৱেৰ ওপৰৰে বিগত ১৫দিন ধৰি জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানী বাগৰি যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছিল ৷ স্থানীয় কণ কণ শিক্ষাৰ্থী, কৰ্মচাৰী উপৰি গোগামুখ, ঘিলামৰা-ঢকুৱাখনাবাসীয়ে যাতায়তৰ বাবে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা ১০ জুনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে পানী বাগৰি থকা বাবে প্ৰশাসনে এই পথটো বন্ধ কৰি এটা বিকল্প পথেৰে যাতায়ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কয়, “ বিগত ১০-১৫ দিনেই পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি থকা বাবে যাতায়তত ব্য়াঘাত জন্মিছিল ৷ আচলতে দলং এখন হোৱা হ’লে ভাল আছিল ৷ এনেকৈ হোৱা বাবে যাতায়তো বন্ধ হোৱাত চাৰিওফালে অসুবিধা হৈছে ৷ আজি পানী অলপ শুকাইছে কাৰণে এই পথেদি পাৰ হ'ব পাৰিছো, পানী আহিলে আকৌ একেই পৰিস্থিতি হ'ব ৷“
একেদৰে আন এগৰাকী লোকে কয়, "এইটো ঘিলামৰা-গোগামুখ সংযোগী পথ ৷ এই পথটো পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰা বাবে যাতায়তত ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । কালিৰে পৰা পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰাত আজিৰে পৰা নিৰ্মীয়মান ক্ৰ'ছৱেৰ কাষেৰে সকলো ধৰণৰ বাহন চলাচল কৰিছে । সেইবাবে অঞ্চলবাসীয়ে সাময়িকভাৱে বৃহৎ সকাহ লাভ কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক:মৰণফান্দত পৰিণত কাঠৰ দলং, আন গাড়ী বাদেই এম্বুলেঞ্চো সোমাব নোৱাৰে গাঁৱত
জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে
বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজৰ