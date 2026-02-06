ETV Bharat / state

নিশা ১১ বজাৰ পৰা পুৱা ৫ বজালৈকে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিব মহানগৰীৰ এই পথেৰে

এই সিদ্ধান্ত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত এখন বিশেষ জিলা পথ সুৰক্ষা কমিটিৰ(DRSC) সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 6, 2026 at 10:49 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: পল্টনবজাৰ-নেপালী মন্দিৰ(গুৱাহাটী-গড়ভাঙা) পথত চাইকেল ফেক্টৰী জাংচনত উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ কামৰ লগতে লালগণেশ মাৰ্কেটলৈকে সম্প্ৰসাৰণৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে । এই কাম সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ।

নিৰ্দেশনা অনুযায়ী চাইকেল ফেক্টৰী তিনিআলিৰ পৰা বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিলৈ যান-বাহনৰ চলাচল নিশা ১১ বজাৰ পৰা পুৱা ৫ বজালৈকে বন্ধ থাকিব । এই ব্যৱস্থা কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বলবৎ থাকিব ।

মহানগৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

নিশা ১১ বজাৰ পৰা পুৱা ৫ বজালৈ এই পথছোৱা ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে তলত উল্লেখ কৰা বিকল্প পথসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ।

  • আৰ্য নগৰ-বিৰুবাৰী ফালৰ পৰা অহা যান-বাহনৰ বাবে

চাইকেল ফেক্টৰী জাংচনত FA ৰোডেৰে মৰা ভৰলু ৰোড - আমবাৰী তিনিআলি - এ কে দেৱ ৰোড দিশে যান-বাহনসমূহ ঘূৰাই দিয়া হ’ব ।

  • লালগণেশ ফালৰ পৰা অহা যান-বাহনৰ বাবে

বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিত কুল বসুমতাৰী ৰোড(ACA ষ্টেডিয়াম বৰ্ষাপাৰা ৰোড)ৰে মৰা ভৰলু ৰোড - ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ৰোড - ধীৰেনপাৰা তিনিআলি - এ কে দেৱ ৰোড দিশে যান-বাহনসমূহ ঘূৰাই দিয়া হ’ব ।

  • জৰুৰী অৱস্থাত

জৰুৰী অৱস্থাত এম্বুলেন্স আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহনৰ চলাচলৰ সুবিধা PWRD-এ নিশ্চিত কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, এই সিদ্ধান্ত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত এখন বিশেষ জিলা পথ সুৰক্ষা কমিটিৰ(DRSC) সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । জনসাধাৰণ আৰু অন্যান্য পথ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে উৰণসেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সূচাৰুৰূপে আগবঢ়োৱাৰ স্বাৰ্থতেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । এইক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে প্ৰশাসনে ।

