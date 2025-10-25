ষট পূজা সময়ত মহানগৰীৰ কোন কোন পথেৰে কৰিব যাতায়ত, জানিবলৈ পঢ়ক

ষট পূজা সময়ত মহানগৰীৰ কোন কোন পথেৰে কৰিব যাতায়ত, জানিবলৈ পঢ়ক
ষট পূজা উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-বাহন চলাচলত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ । পূজা সমিতিলৈও জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ।
গুৱাহাটী : ষট পূজা উপলক্ষে ২৭ আৰু ২৮ অক্টোবৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-বাহন চলাচলত কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজালৈ প্রযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা ।
নিষেধাজ্ঞা
- ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজালৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত কোনো বাণিজ্যিক সামগ্রী বহন কৰা বাহন তথা অন্য কোনো গধুৰ বাহন চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
- মাছখোৱা পইণ্টৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাংলো পইন্ট, এম জি ৰোডত পূজাৰ সামগ্ৰী আৰু ভক্তবৃন্দ কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ বাদে অন্য কোনো বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ।
- ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজা পর্যন্ত ঠেলা, ৰিক্সা, ঘোঁৰা গাড়ী আদি ধীৰগতিৰ বাহনসমূহ মাছখোৱা পইণ্টৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাংলো পইন্টলৈ, এম জি ৰোডত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব । কিন্তু পূজাৰ সামগ্ৰী বহন কৰা ভক্তবৃন্দৰ ধীৰগতিৰ বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নহ'ব ।
- খানাপাৰাৰ দিশৰ পৰা ভৰলুমুখলৈ অহা সকলো চিটি বাছে জি এছ ৰোড এ টি ৰোড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইসমূহ বাছক পাণবজাৰৰ ফালে ঘূৰি যোৱাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব।
- জালুকবাৰী দিশৰ পৰা অহা সকলো গধুৰ বাহন, যাৰ ভিতৰত আন্তঃজিলা বাছ আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৰঙা ৰঙৰ গ্ৰাম্য সেৱাৰ বাছ আদি অন্তর্ভুক্ত (চিটি বাছ আৰু ভক্তবৃন্দ বহন কৰা বাহনৰ বাদে) সেইসমূহ বাছক গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব। এনে বাহনক জালুকবাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২৭-ৰে ঘূৰি যাবলৈ দিয়া হ'ব।
- ভক্তসকলক কেৱল চাৰিচকীয়া বাহন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। ছয়চকীয়া বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে।
- এইচ বি ৰোডৰ শনি মন্দিৰৰ পৰা পাণবজাৰ আৰক্ষী পইণ্টলৈ, বাহনসমূহ দুই দিশেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব।
- লাচিত ঘাটৰ ভিতৰত যিকোনো বাহন ৰখাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে।
বাহন ঘূৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা
- ভৰলুমুখৰ পৰা পাণবজাৰ/চানমাৰী দিশলৈ অহা সকলো বাহন, চিটি বাছক মাছখোৱাত এলিভেটেড কৰিড'ৰ পইণ্টত এইচ বি ৰোড (টি আৰ পি পথৰ মাজেৰে) বা এ টি ৰোড হৈ ঘূৰাই দিয়া হ'ব । চানমাৰী/লতাশিললৈ যোৱা বাহনে ছেছন কোর্ট পইণ্টত বাঁওফাললৈ ঘূৰি এফ চি ৰোডেৰে যাব লাগিব ।
- চানমাৰী দিশৰ পৰা পাণবজাৰ/ভৰলুমুখ/জালুকবাৰীৰ দিশলৈ অহা সকলো বাহন, চিটি বাছ আদিক (ছেছন কোর্ট) পইণ্টত এইচ বি ৰোডৰ ফালে ঘূৰাই দিয়া হ'ব আৰু ভৰলুমুখৰ ফালে যাব লাগিব ।
- উজানবজাৰ/লতাশিল দিশৰ পৰা ভৰলুমুখলৈ অহা সৰু বাহনসমূহক তাৰকাগৃহ পইণ্ট লেম্ব ৰোড, এফ চি ৰোড, তৈয়বুল্লা পইন্ট, জি এন বি ৰোড, জিলা পুথিভঁৰালৰ মাজেৰে ছেছন কোর্ট পইণ্টত বাঁওফাললৈ ঘূৰিব লাগিব ।
ক'ত কৰিব পাৰিব পার্কিং
- ভৰলুমুখ দিশৰ পৰা অহা ভক্তবৃন্দ আৰু পূজাৰ সামগ্রী বহন কৰা বাহনে নিজৰ গাড়ী লক্ষী গলি, চেম্বাৰ ৰোড, এম এছ ৰোড, এছ আৰ চি বি ৰোড আৰু এম জি পথৰ বজাৰৰ ফালে ৰখাব পাৰিব ।
- সোণাৰাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ঘাটত সকলো বাহন বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ ভিতৰত ৰখা হ'ব ।
বাহন ৰখা নিষিদ্ধ
- এ টি ৰোডত ভৰলুমুখৰ পৰা পাণবজাৰ অভাৰব্ৰীজৰ দক্ষিণ পইন্টলৈকে ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ৭বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নোহোৱা পর্যন্ত কোনো বাহন ৰখাই থোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ।
- এম এল এন বোড, এ আৰ বি ৰোড, এছ এছ ৰোড, এছ আৰ চি বি ৰোড, এইচ বি ৰোড আৰু টি আৰ পি ৰোডত বাহন ৰখা নিষিদ্ধ ।
- কোনো ট্রাক বা গধুৰ বাণিজ্যিক বাহন টি আৰ পি ৰোড, লক্ষী গলি, চেম্বাৰ ৰোড, এছ আৰ চি বি ৰোড, কেদাৰ ৰোড, এম এছ ৰোড আদি ঠাইত ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰৰ অনুষ্ঠান শেষ নোহোৱা পর্যন্ত ৰখাটো নিষিদ্ধ ।
পূজা সমিতিলৈ নিৰ্দেশনা
- সকলো পূজা সমিতিক অনুৰোধ কৰা হৈছে যে পূজা স্থানৰ ওচৰত কোনো বাহন ৰখোৱাত অনুমতি দিয়া নহ'ব । নিৰাপদ দূৰত্বত নিদিষ্ট পার্কিং স্থান নির্ধাৰণ কৰি স্পষ্টভাৱে ছাইন-বোর্ড স্থাপন কৰিব লাগিব যাতে বিশৃংখল পার্কিং নহয় ।
- পূজা সমিতিসমূহক পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
- সকলো ভক্তবৃন্দক অনুৰোধ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ বাহনসমূহ অন্য পথচাৰী বা যান-বাহনৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ নির্দিষ্ট স্থানত ৰাখে ।
