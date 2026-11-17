কঁহৰাত ৰিভলভাৰৰ গুলীত আহত যান-বাহন আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক, কোনে চলালে গুলী ?
বিষয়াগৰাকীয়ে কঁহৰা আৰক্ষী চকীত থকা ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰটো লৈ বোকাখাতৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা
Published : November 17, 2026 at 5:55 PM IST
যোৰহাট : কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ৰঙাজানত যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওঁতেই এইবাৰ ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰৰ গুলীত আহত কঁহৰা যান-বাহন আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক প্ৰবীণ কলিতা । কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো ?
কঁহৰা আৰক্ষী চকীৰ ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰৰ পৰা ওলোৱা গুলীত প্ৰবীণ কলিতা কেনেকৈ আহত হ'ল ? প্ৰবীণ কলিতা কঁহৰা আৰক্ষী চকীত যান-বাহন শাখাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত ৷ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে তেওঁ বোকাখাতলৈ বদলি হৈ আহিছিল ৷ মঙলবাৰে বিষয়াগৰাকীয়ে কঁহৰা আৰক্ষী চকীত থকা ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰটো লৈ বোকাখাতৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত বিসংগতিৰ বাবে আনলক কৰাৰ উদ্দেশ্যে সতীৰ্থ আৰক্ষীক পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছিল ৷
বাহনৰ পিচত ছিটত বহি থকা সতীৰ্থ জয়ন্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে ৰিভলভাৰটো আনলক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতে দুৰ্ঘটনাবশতঃ ৰিভলভাৰটোৰ গুলী ফুটি প্ৰবীণ কলিতাৰ কান্ধৰ ওপৰত আঘাত কৰি গুলীটো ওলাই যায় ৷ আহত কলিতাক ততাতৈয়াকৈ কঁহৰা বেজা বৈষ্ণৱ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ আহত প্ৰবীণ কলিতাক যোৰহাটৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
বৰ্তমান আৰক্ষী বিষয়াজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । হাস্পতালখনৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে । চিকিৎসালয়খনত ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে তেওঁৰ সহকৰ্মী আৰু সতীৰ্থসকল উপস্থিত হৈছে । গুলীবিদ্ধ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ঘৰ যোৰহাটৰ কলাখোৱাত ।
এই সন্দৰ্ভত এজন আত্মীয়ই কয়, "আমি তেওঁ গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলিহে শুনিছো । কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইবিষয়ে একো নাজানো ।"
লগতে পঢ়ক:পিতৃ-মাতৃৰ সন্ধান ওলাল কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত দেৱশিশুটিৰ
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনা: উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ, গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুক নিলম্বন