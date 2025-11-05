ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস: গুৱাহাটীত কেনি যাব কেনি নাযাব জানি লওক

ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস: গুৱাহাটীত কেনি যাব কেনি নাযাব জানি লওক
৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব ৷
Published : November 5, 2025 at 4:28 PM IST
গুৱাহাটী: বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ উদ্যোগত ৯ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ফ্লাইপাষ্ট ৷ লগতে ৫, ৬ আৰু ৮ নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া আখৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাচিত ঘাটত বহু লোকৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ।
যাৰ বাবে মহানগৰীৰ সদাব্যস্ত এম জি পথ, পাণবজাৰৰ দিশে যান-বাহনৰ ভিৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে এই ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত মহানগৰীত যান-বাহন চলাচলত কেতবোৰে নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।
মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি,
কোনবোৰ পথত বাহাল থাকিব নিষেধাজ্ঞা
- বাণিজ্যিক সামগ্রী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন বা অন্যান্য গধুৰ বাহনক এইচ বি পথ, এ টি পথ, ডি জি পথ, এম জি পথ, বি বৰুৱা পথ আৰু জি এন বি পথত ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
- ৰিক্সা, ই-ৰিক্সা আদি লেহেমীয়া বাহনক এম জি পথত মাছখোৱা পইণ্টৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাংলো পইণ্টলৈ ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
- ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জাৰি কৰা আৰু বিতৰণ কৰা গাড়ীৰ পাছ থকা বাহনৰ বাহিৰে আন কোনো বাহনক এম জি পথৰ মাছখোৱা পইণ্টৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাংলো পইণ্টলৈ(দুয়োপিনে) দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
- খানাপাৰাৰ পৰা ভৰলুমুখৰ ফালে অহা সকলো চিটী বাছে জি এছ পথ - এ টি পথ - আঠগাঁৱৰ উৰণসেতুৰে যাব লাগিব আৰু পাণবজাৰৰ ফালে পাণবজাৰ আৰ অ' বিৰ জৰিয়তে ঘূৰিব নোৱাৰিব ।
- জালুকবাৰীৰ পৰা অহা কোনো গধুৰ বাহন, যাৰ ভিতৰত আন্তঃজিলা বাছ আৰু এ এছ টি চিৰ অধীনত চলা ৰঙা ৰঙৰ গ্ৰাম্য সেৱাৰ বাছ(চিটি বাছৰ বাহিৰে) অন্তর্ভুক্ত, মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব । এই সকলো বাহনক জালুকবাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২৭ ৰ জৰিয়তে ডাইভার্ট কৰা হ'ব ।
- এইচ বি পথৰ দুয়োপিনে যান-বাহন চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হ'ব ।
বিকল্প পথ
- ভৰলুমুখৰ পৰা পাণবজাৰ/চানমাৰীৰ ফালে অহা চিটি বাছকে ধৰি সকলো বাহনক মাছখোৱাত এলিভেটেড কৰিড'ৰ পইণ্টত এইচ বি পথ বা এ টি পথৰ ফালে চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হ'ব । তাৰপাছত এইচ বি পথৰ জৰিয়তে চানমাৰী/লতাশিলৰ ফালে যোৱা বাহনসমূহ এন বি হল (চেছন ক'র্ট) পইণ্টত বাওঁফালে ঘূৰি এফ চি পথৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িব লাগিব ।
- চানমাৰীৰ পৰা পাণবজাৰ/ভৰলুমুখ/জালুকবাৰীৰ ফালে অহা চিটি বাছকে ধৰি সকলো বাহন জিলা পুথিভঁৰাল পইণ্টত পাণবজাৰ আৰ অ' বি(দক্ষিণ) ৰ জৰিয়তে এ টি পথৰ ফালে ডাইভার্ট কৰা হ'ব আৰু ভৰলুমুখৰ ফালে আগবাঢ়িব লাগিব ।
- উজানবজাৰ/লতাশিলৰ পৰা ভৰলুমুখৰ ফালে অহা সকলো লঘু বাহন তাৰকাগৃহ পইণ্টত লেম্ব পথ, এফ চি পথ, তৈয়বুল্লা পইণ্ট, জি এন বি পথ, জিলা পুথিভঁৰাল অভিমুখে ডাইভার্ট কৰা হ'ব আৰু এন বি হল(চেছন ক'ৰ্ট) পইণ্টত বাওঁফালে ঘূৰিব পাৰিব ।
যান-বাহনৰ পার্কিং
ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জাৰি কৰা আৰু বিতৰণ কৰা ৰঙা, নীলা আৰু হালধীয়া পাছ থকা বাহনসমূহক নির্ধাৰিত পার্কিংস্থলীত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব ।
ন' পার্কিং
- এম জি পথ, এফ এ পথ, বি আৰ পি পথ, এম এল এন পথ, এ আৰ বি পথ, এইচ বি পথ আৰু টি আৰ পি পথত কোনো বাহন ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
- ট্রাক/গধুৰ বাণিজ্যিক বাহনসমূহক টি আৰ পি পথ, লক্ষী গলি, চেম্বাৰ পথ, এছ আৰ চি বি পথ, এছ এছ পথ, কেদাৰ পথ আৰু এম এছ পথত ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰ, পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ বাহনসমূহ ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব ।
