বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব': মহানগৰীত যান-বাহনৰ গতিপথ সলনি

বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব': মহানগৰীত যান-বাহনৰ গতিপথ সলনি
বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰ আৰক্ষীৰ যান-বাহন শাখাই পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই নিৰ্দেশনা শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে ।
Published : November 8, 2025 at 6:22 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে মহানগৰীৰ কেতবোৰ পথত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্রত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। বায়ুসেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষ্যে আয়োজন কৰা এয়াৰ শ্ব'ত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙে অংশ গ্ৰহণ কৰিব । বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰ আৰক্ষীৰ যান-বাহন শাখাই পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই নিৰ্দেশনা শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে । এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে এম জি পথ আৰু পাণবজাৰৰ দিশে যান-বাহনৰ ভিৰ বৃদ্ধি পাব। তাৰ বাবে এই যান-বাহনৰ চলাচলত সালসলনি কৰা হৈছে ।
জানি লওক যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্রত জাৰি কৰা নিয়মসমূহ :
ক) নিষেধাজ্ঞা :
১) বাণিজ্যিক সামগ্রী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন বা অন্যান্য গধুৰ বাহনক এইচ বি পথ, এ টি পথ, ডি জি পথ, এম জি পথ, বি বৰুৱা পথ আৰু জি এন বি পথত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব।
খ) বিকল্প গতিপথ :
১) ভৰলুমুখৰ পৰা পাণবজাৰ তথ চানমাৰীৰ ফালে অহা চিটি বাছকে ধৰি সকলো বাহনক মাছখোৱাত এলিভেটেড কৰিড'ৰ পইণ্টত এইচ বি পথ বা এ টি পথৰ ফালে চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। তাৰ পাছত এইচ বি পথৰ জৰিয়তে চানমাৰী তথা লতাশিলৰ ফালে যোৱা বাহনসমূহ এন বি হল (চেছন ক'ৰ্ট) পইণ্টত বাওঁফালে ঘূৰি এফ চি পথৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িব লাগিব।
২) চানমাৰীৰ পৰা পাণবজাৰ ভৰলুমুখ তথা জালুকবাৰীৰ ফালে অহা চিটি বাছকে ধৰি সকলো
বাহন জিলা লাইব্ৰেৰী পইণ্টত পাণবজাৰ আৰ অ’ বি (দক্ষিণ)ৰ জৰিয়তে এ টি পথৰ ফালে ডাইভার্ট কৰা হ'ব আৰু ভৰলুমুখৰ ফালে আগবাঢ়িব লাগিব।
গ) যান-বাহনৰ পাৰ্কিং :
ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জাৰি কৰা আৰু বিতৰণ কৰা ৰঙা, নীলা আৰু হালধীয়া পাছ থকা বাহনসমূহক নির্ধাৰিত পার্কিং স্থলীত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব।
ঘ) পার্কিং নিষিদ্ধ :
১) এম জি পথ, এফ এ পথ, বি আৰ পি পথ, এম এল এন পথ, এ আৰ বি পথ, এইচ বি পথ আৰু টি আৰ পি পথত বাহন পার্ক কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব।
