দৰঙত মাহজুৰি কিয় দেউল উৎসৱ পালন কৰা হয়, দেউল উৎসৱৰ সম্পৰ্কে জানো আহক

দৰঙত মাহজুৰি কিয় দেউল উৎসৱ পালন কৰা হয়, দেউল উৎসৱৰ সম্পৰ্কে জানো আহক
মাহজুৰি পালন কৰা এক প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যবাহী লোক-উৎসৱ হৈছে দৰঙৰ দেউল উৎসৱ ৷
Published : April 25, 2026 at 7:05 PM IST
মঙলদৈ : কৃষ্টি-সংস্কৃতিত চহকী অসমীয়া ৷ ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মিলনভূমি এইখন অসম ৷ ভিন্ন ধৰ্ম, ভাষা আৰু ৰীতি-নীতিৰে যুগে যুগে একত্ৰিত হৈ এটা উমৈহতীয়া 'বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতি'ৰ গঢ় লৈ উঠিছে ৷ তেনে এক উৎসৱ হৈছে দেউল উৎসৱ ৷ বিশেষকৈ দৰং জিলাত দেখা পোৱা যায় এই উৎসৱ আয়োজন কৰা ৷
দৰঙৰ দেউল উৎসৱ হ’ল প্ৰাচীন পৰম্পৰাগত উৎসৱ ৷ ব'হাগ মাহজুৰি পালন কৰা এক প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যবাহী লোক-উৎসৱ দেউল । এই উৎসৱ মূলতঃ মৎসৰূপী ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰা হয় । কৃষিজীৱি সমাজৰ মাজত আনন্দ আৰু ভক্তিৰ এই উৎসৱ দৰঙী সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ পৰা আৰম্ভণি হৈ পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ ই এক সামাজিক অনুষ্ঠানত পৰিণত হোৱা দৰঙৰ দেউল উৎসৱে বহন কৰি আহিছে ৯০০ বছৰীয়া এক দীৰ্ঘকালীন ঐতিহ্য ।
|দৰঙৰ দেউল উৎসৱৰ তাৎপৰ্য
সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী দৰং জিলাত ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰা হয় । বসন্ত কালত ব’হাগ মাহজুৰি পালন কৰা দেউল উৎসৱ । দৰঙৰ এই দেউল উৎসৱ মূলতঃ বিষ্ণুপূজাৰ এক অনুষ্ঠান । খৃষ্টীয় একাদশ শতিকাৰ পৰাই এই দেউল উৎসৱ চলি আহিছে । এই উৎসৱৰ সূচনা কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰধান শিষ্য, নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অন্যতম প্ৰচাৰক বিপ্ৰ ভূঞা তথা মধাৱদেৱে ৷
প্ৰবাদ মতে, ধৰ্মদেৱ বিপ্ৰ ভূঞাই দৰং জিলাৰ বৰাবাৰীত (বৰ্তমানৰ বৰদৌলগুৰিত) সত্ৰ পাতি বসবাস কৰিছিল । ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ কামত সততে জড়িত থকা বিপ্ৰ ভূঞাই সেই সময়ত মানুহৰ মনত আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা জাগ্ৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই তেওঁ বিষ্ণুৰ প্ৰিয় মাহ ব’হাগৰ পহিলা দিনটোত এই উৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিল।"
|দেউল উৎসৱ সম্পৰ্কে বিশেষজ্ঞৰ মতামত
লোকসংস্কৃতিৰ গৱেষক অধ্যাপক ডঃ বিজয় কুমাৰ শৰ্মাই দেউল উৎসৱ সম্পৰ্কে কয়,"দেউলৰ পূজা কৰা হয় বিষ্ণুক আৰাধনা কৰাৰ বাবে ৷ বিষ্ণুক বিশ্বৰ নিয়ন্ত্ৰা বুলি জনা যায় ৷ সেই কাৰণে দেউলত এটা ভেটি সাজে ৷ এই ভেটিটোত সাতটা খলপ থাকে । এই সাতটা খলপৰ প্ৰতীকী অৰ্থ হ'ল সপ্ত স্বৰ্গ । বিষ্ণু যিহেতু গোটেই বিশ্বতে বিয়পি আছে, সেই বাবে সপ্ত স্বৰ্গৰ ওপৰত ৰভা দিয়া নহয় । ৰভা দিলে আৱৰণ থাকে বাবে তাত চাৰিডাল বাঁহত জাল পাহ তৰি দিয়ে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বাঁহ চাৰিডাল দিয়াৰো তাৎপৰ্য আছে ৷ দৰঙৰ উত্তৰ অঞ্চল, বৰ্তমানৰ ওডালগুৰি জিলাত বাঁহ পূজা কৰে ৷ তেওঁলোকে এই বাঁহ পূজাৰ উৎসৱ টোকো দেউল বুলি কয়। বাঁহৰ লগত দেউলৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ বাঁহৰ যিদৰে দ্ৰুতগতিত বংশ বৃদ্ধি হয় তেনেক্ষেত্ৰত মানুহৰ বংশ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিষ্ণুৱে সহায় কৰে ৷ এনে উদ্দেশ্যেবিলাক দেউলৰ লগত জড়িত হৈ আছে ।"
|দেউল কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলিত ?
এই সম্পৰ্কে গৱেষক, অধ্যাপক ডঃ শৰ্মাই কয়,"দেউল পূজাৰ বিধিখনৰ প্ৰণেতা বেদাচাৰ্জ, তেখেতে স্মৃতি ৰত্নাকৰ নামৰ এখন বিধি ৰচনা কৰিছিল ৷ এই বিধিতে দেউল পূজাৰ নিয়ম বিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা আছে । এই পুথিখন ৰচনা কৰা হৈছিল দ্বাদশ শতিকাত । দ্বাদশ শতিকা বুলি ক'লে ৮০০-৯০০ বছৰ হ'ব । গতিকে দেউল সিমানেই পুৰণা বুলি আমি ক'ব পাৰো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আজি কালিৰ মানুহৰ মনোৰঞ্জন বাবে বহু আহিলা আছে ৷ ৰেডিঅ' টিভি এই বিলাক আগৰ মানুহে পোৱা নাছিল । গতিকে দেউলৰ দিনা মানুহ একগোট হৈছিল, দেউলৰ কাৰণে কুৰ্মা অৰ্থাৎ আলহী মতাৰ নিয়ম এটা আছিল ৷ আলহী অতিথি একে লগে দেউল চাব। দেউলত ঢুলীয়া, নামৰ যুঁজ, ভাৱৰীয়া হ'ব ।এই দেউলত লোককৃষ্টিবোৰ প্ৰৰ্দশন কৰাৰ ব্যৱস্থাও আছিল । অকল লোক কৃষ্টিয়েই নহয় দেউলত ব্যৱসায়, আৰ্থিক কথাও জড়িত হৈ আছে । আজিৰ দৰে দোকান-বজাৰ সহজতে পোৱা হোৱা নাছিল । এই দেউলতে কুজিঠেকেৰাৰ সুঠি,পাতি, কাঁহপিতলৰ বাচন আদি বছৰৰ আদিতেই মানুহে সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই ব'হাগ মাহতেই বিয়া-বাৰু হৈছিল । বিয়া-বাৰুত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমুহো এই দেউলতেই সংগ্ৰহ কৰিছিল ।"
|দেউলত প্ৰচলিত ৰীতি-নীতি
দেউলৰ দিনা পুৱাৰ ভাগত দেউল খলাত মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা ওখ দেউলৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত বিষ্ণুৰ বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । বিষ্ণুৰ বিগ্ৰহ স্থাপন কৰা দৌলটোৰ তলত সাতটা ভাগ থাকে । দেউলৰ বিষ্ণু পূজা সদায় উত্তৰমুখীয়াকৈ কৰা হয় । বিভিন্ন নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে এই দেউল উৎসৱ পালন কৰা হয় । দেউলৰ এই বিষ্ণু পূজাৰ জৰিয়তে মানুহৰ অপায়-অমংগল, অশান্তি, সমস্যা দূৰ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে ।
ধৰ্মদেৱ বিপ্ৰ ভূঞা নামৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিতজনাই একাদশ শতিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰদৌলগুৰিত বিষ্ণুপূজাৰ জৰিয়তে দেউল উৎসৱৰ পাতনি মেলে । প্ৰথম অৱস্থাত এই বৰদেউলেই দৰং জিলাৰ একমাত্ৰ দেউল উৎসৱ আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত দেউল উৎসৱ পালনৰ পৰম্পৰা সৃষ্টি হয় । এই বৰদেউলৰ লগত বিশেষ যোগসূত্ৰ হিচাপে ছিপাঝাৰৰ ঘোঁৰাবান্ধাত প্ৰতিবছৰৰ ব’হাগ মাহৰ ১২ আৰু ১৩ তাৰিখত পালন কৰি আহিছে দেউল ৷
|দেউল উৎসৱৰ লগত আৰ্থিক সম্পৰ্ক
ৰঙালী বিহুৰ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ বাবেও দৰঙৰ দেউল উৎসৱে জনমানসত ব্যাপকভাবে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তদুপৰি ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ লগত সংগতি ৰাখি দেউলখলাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিৰাট মেলাখনৰ বাবেও সম্প্ৰতি এই দেউল জনসাধাৰণৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে । এই মেলাত স্থানীয় বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উপৰিও হাজো-সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ-পিতলৰ বস্তু, বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী, কপাহ, তেতেলী, আদা, হালধি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় হয় ।
দেউল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পতা এই মেলাখনৰ বাবে ঘোঁৰাবান্ধা দেউল জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে বাবে এক মহামিলনৰ ক্ষেত্ৰস্বৰূপ হৈ পৰে । ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ উপৰিও জিলাখনৰ কেইটামান সৰু-বৰ দেউল হ’ল– সৰু জলজলি, বামুণপাৰা, খটৰা, বুঢ়ী নগৰ, ঠেকেৰাবাৰী, ৰইনাপীত (হাজৰিকাপাৰা), মাইৰ সুঁৱৰি সত্ৰৰ দেউল, বিহুভাঙা, নামখলা, ধোপৰতল, ৰাজঘাট, ওদালগুৰি জিলাৰ ভিতৰত কলাইগাঁও, টংলা, খাম্পাখলা আদি । এই উৎসৱ দৰঙী লোক-সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম সম্পদ, য’ত বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাইজে দেউলৰ ৰঙত মতলীয়া হৈ পৰে।
