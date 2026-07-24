নাঙলৰ সীৰলুত সেউজীয়া সপোন ৰচিছে জোনাই লাইদাংগুৰিৰ কৃষকে

নাঙলৰ সীৰলুত সেউজীয়া সপোন ৰচিছে জোনাই লাইদাংগুৰিৰ কৃষকে
আধুনিক কৃষি যন্ত্ৰৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ যুগতো জোনাইৰ লাইদাংগুৰি গাঁৱত আজিও সজীৱ হৈ আছে অসমৰ পৰম্পৰাগত কৃষি সংস্কৃতি ।
Published : July 24, 2026 at 1:53 PM IST
জোনাই: শাওণৰ পথাৰত কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই নাঙলৰ সীৰলুত সেউজীয়া সপোন ৰচে চহা কৃষকে । সোণফলা মাটিত মুঠি মুঠিকৈ ৰোৱা কঠিয়াই সজীৱ কৰি তোলে জীয়াই থকাৰ আশা । উশাহ ল'বলৈ সময় নোহোৱা কৃষকৰ বাবে অতি ব্যস্ত সময় এয়া । শাওণ মানেই ব্যস্ততা । বৰষুণত তিতি, ৰ'দত দেহা শুকুৱাই ক'লা পেলোৱা মাহেই হ’ল শাওণ ।
এই শাওণৰ বুকুত ৰোপন হয় কৃষকৰ সেউজীয়া সপোন । যি সপোনে আনে আশাৰ বতৰা । ভৰ বাৰিষা এতিয়া খেতিপথাৰত ব্যস্ত হালোৱা-ৰোৱনীসকল । পথাৰত দুগুণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষিজীৱী প্ৰতিজন চহা অসমীয়া । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ঠাইৰ সমান্তৰালকৈ জোনাইৰ পথাৰতো ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হালোৱা-ৰোৱনী ।
আধুনিক কৃষি যন্ত্ৰৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ যুগতো জোনাইৰ লাইদাংগুৰি গাঁৱত আজিও সজীৱ হৈ আছে অসমৰ পৰম্পৰাগত কৃষি সংস্কৃতি । শাওণ মাহত কঠিয়া ৰোপণৰ বতৰত গাঁওখনৰ ৰাজহুৱা কৃষিভূমিত দেখা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ।
এফালে ট্ৰেক্টৰেৰে পথাৰ চহাই থকাৰ সমান্তৰালকৈ আনফালে বহু কৃষকে নাঙলেৰে হাল বাই কঠিয়া ৰোৱাৰ বাবে মাটি প্ৰস্তুত কৰি পূৰ্বপুৰুষৰ কৃষি পৰম্পৰাক আজিও অটুট ৰাখিছে ।
গাঁওবাসীয়ে জনোৱা মতে, ১৯৮১চনৰ পৰাই লাইদাংগুৰিৰ ৰাজহুৱা কৃষিভূমিত সমূহীয়াভাৱে ধান খেতি কৰাৰ এই পৰম্পৰা অব্যাহত আছে । প্ৰতিবছৰে শাওণ মাহত গাঁৱৰ কৃষকসকলে কেইবাযোৰা গৰু লৈ একেলগে হাল বাই মাটি বোকা কৰি ধান ৰোপণৰ উপযোগী কৰি তোলে । ইয়াৰ পিছতে গাঁৱৰ মহিলাসকলে শাৰী শাৰীকৈ পথাৰত নামি হাঁহি-আনন্দ আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে সমূহীয়াভাৱে কঠিয়া ৰোপণৰ কাম সম্পন্ন কৰে ।
আধুনিক কৃষি ব্যৱস্থাৰ লগত পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ এই সমন্বয়ে লাইদাংগুৰি গাঁৱক এক বিশেষ পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে । আধুনিক কৃষি যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পালেও গাঁওবাসীয়ে পূৰ্বপুৰুষৰ ঐতিহ্য এৰি নিদি সমূহীয়া সহযোগিতাৰে কৃষিকাৰ্য চলাই অহাটো আজিও অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, ৰাজহুৱা ভূমিত উৎপাদিত ধান বিক্ৰীৰ পৰা লাভ হোৱা ধন গাঁওখনৰ দুখীয়া-দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনত ব্যয় কৰা হয় । বিশেষকৈ বেমাৰ-আজাৰত চিকিৎসাৰ সহায়, আৰ্থিক সংকটত থকা পৰিয়ালক সহযোগিতা আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি গাঁওবাসীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
বোকাময় পথাৰত কৃষকসকলৰ গৰুৰে হাল বোৱা আৰু মহিলাসকলৰ একেলগে ধান ৰোপণৰ এই দৃশ্য কেৱল কৃষিকাৰ্যৰেই প্ৰতিচ্ছবি নহয়; ই অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱন, সামাজিক সম্প্ৰীতি, পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু সমূহীয়া সংস্কৃতিৰ এক জীৱন্ত নিদৰ্শন । আধুনিকতাৰ জোৱাৰৰ মাজতো জোনাইৰ লাইদাংগুৰি গাঁৱে ১৯৮১ চনৰ পৰা চলি অহা এই আদিম কৃষি পৰম্পৰাক আজিও সগৌৰৱে জীয়াই ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: ছেমখৰত উদ্ধাৰ ১৯৭টা প্ৰাচীন ডিমাচা মুদ্ৰা, ডিমা হাছাওৰ ঐতিহ্যৰ নতুন তথ্য উন্মোচনৰ সম্ভাৱনা