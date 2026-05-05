পৰম্পৰা-ঐতিহ্যৰ মিলনভূমি ঐতিহাসিক গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱৰ বাকৰি
জনশ্ৰুতি অনুসৰি, কেইবাশতিকা পূৰ্বৰ পৰাই আঁহতগুৰি আৰু ভইয়াগুৰিত ‘গোঁসাই উলিওৱা’ বা ‘গোঁসাই ফুৰোৱা’ পৰম্পৰা চলি আহিছে ।
Published : May 5, 2026 at 7:10 PM IST
মৰিগাঁও: প্ৰতিখন ঠাইৰে আছে নিজা এক কাহিনী ৷ প্ৰতিটো কাহিনীয়েই হয়তো ইতিহাসৰ কোনো অংশৰ সৈতে জড়িত ৷ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসত মৰিগাঁও জিলাৰ আঁহতগুৰি আৰু ভইয়াগুৰিৰ ঐতিহাসিক ‘গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ’ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । এই উৎসৱ কেৱল এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নহয়, বৰং অঞ্চলটোৰ লোকসংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক বিশাল মিলনভূমি ।
ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি আৰু পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ
মৰিগাঁৱৰ এই অঞ্চল দুটাত আহোম যুগৰ পৰাই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ পালন কৰি অহা হৈছে । জনশ্ৰুতি অনুসৰি, কেইবা শতিকা পূৰ্বৰ পৰাই আঁহতগুৰি আৰু ভইয়াগুৰিত এই ‘গোঁসাই উলিওৱা’ বা ‘গোঁসাই ফুৰোৱা’ পৰম্পৰা চলি আহিছে । প্ৰতিবছৰে এই মেলা অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় ।
উৎসৱৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু গোঁসাই উলিওৱা
এই উৎসৱৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হ’ল সুসজ্জিত দোলাত বিগ্রহ বা গোঁসাইক স্থাপন কৰি নাম-কীৰ্তনেৰে ৰাজহুৱা স্থানলৈ উলিয়াই অনা । গুৰুজনাৰ দেৱবাদ্য খোল, তাল, দবা আৰু শংখৰ ধ্বনিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক আধ্যাত্মিকতাৰ জোঁৱাৰ তোলে ৷ অসমৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ ব্যৱহাৰে এই মেলাক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । ভকত-বৈষ্ণৱসকলে পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পিন্ধি দিহানাম আৰু হৰিনাম পৰিৱেশন কৰে ৷ জনসমুদ্ৰ আৰু ভক্তৰ সমাগমে এইবাৰো অনুষ্ঠিত হোৱা মেলাত অভূতপূৰ্ব ভিৰকে সূচাইছে ৷
কেৱল মৰিগাঁও জিলাৰেই নহয়, নগাঁও, দৰং আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাও অসংখ্য ভক্তৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটে । মেলাক কেন্দ্ৰ কৰি থলুৱা হস্তশিল্প, বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী আৰু পৰম্পৰাগত খাদ্যসম্ভাৰৰ এক ডাঙৰ বজাৰ গঢ়ি উঠে, যিয়ে স্থানীয় অৰ্থনীতিতো প্ৰভাৱ পেলায় ।
সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা
আঁহতগুৰি-ভইয়াগুৰিৰ এই মেলাখনৰ অন্যতম বিশেষত্ব হ’ল ইয়াৰ সাৰ্বজনীনতা । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে । ধৰ্মীয় আচাৰৰ মাজতো এই মেলাই মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু একতাৰ বাৰ্তা বিলাই আহিছে ।
আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ
যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এইদৰে পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শ শ ভক্তই একেলগে জয়ধ্বনি দিয়া দৃশ্যই আজিৰ সমাজত আধ্যাত্মিকতাৰ শিপা কিমান গভীৰ সেয়া প্ৰমাণ কৰে ৷ এক অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই উৎসৱৰ সামৰণি পৰে ।
উল্লেখ্য যে, সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে, মৰিগাঁৱৰ এই ঐতিহাসিক মেলাই আমাৰ লোক-সংস্কৃতিৰ চহকী পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক নিজৰ শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়ে ।
