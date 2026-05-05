ETV Bharat / state

পৰম্পৰা-ঐতিহ্যৰ মিলনভূমি ঐতিহাসিক গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱৰ বাকৰি

জনশ্ৰুতি অনুসৰি, কেইবাশতিকা পূৰ্বৰ পৰাই আঁহতগুৰি আৰু ভইয়াগুৰিত ‘গোঁসাই উলিওৱা’ বা ‘গোঁসাই ফুৰোৱা’ পৰম্পৰা চলি আহিছে ।

traditional gosain uliuwa festival
ঐতিহাসিক গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: প্ৰতিখন ঠাইৰে আছে নিজা এক কাহিনী ৷ প্ৰতিটো কাহিনীয়েই হয়তো ইতিহাসৰ কোনো অংশৰ সৈতে জড়িত ৷ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসত মৰিগাঁও জিলাৰ আঁহতগুৰি আৰু ভইয়াগুৰিৰ ঐতিহাসিক ‘গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ’ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । এই উৎসৱ কেৱল এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নহয়, বৰং অঞ্চলটোৰ লোকসংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক বিশাল মিলনভূমি ।

ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি আৰু পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ

মৰিগাঁৱৰ এই অঞ্চল দুটাত আহোম যুগৰ পৰাই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ পালন কৰি অহা হৈছে (ETV Bharat Assam)

মৰিগাঁৱৰ এই অঞ্চল দুটাত আহোম যুগৰ পৰাই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ পালন কৰি অহা হৈছে । জনশ্ৰুতি অনুসৰি, কেইবা শতিকা পূৰ্বৰ পৰাই আঁহতগুৰি আৰু ভইয়াগুৰিত এই ‘গোঁসাই উলিওৱা’ বা ‘গোঁসাই ফুৰোৱা’ পৰম্পৰা চলি আহিছে । প্ৰতিবছৰে এই মেলা অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় ।

উৎসৱৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু গোঁসাই উলিওৱা

এই উৎসৱৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হ’ল সুসজ্জিত দোলাত বিগ্রহ বা গোঁসাইক স্থাপন কৰি নাম-কীৰ্তনেৰে ৰাজহুৱা স্থানলৈ উলিয়াই অনা । গুৰুজনাৰ দেৱবাদ্য খোল, তাল, দবা আৰু শংখৰ ধ্বনিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক আধ্যাত্মিকতাৰ জোঁৱাৰ তোলে ৷ অসমৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ ব্যৱহাৰে এই মেলাক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । ভকত-বৈষ্ণৱসকলে পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পিন্ধি দিহানাম আৰু হৰিনাম পৰিৱেশন কৰে ৷ জনসমুদ্ৰ আৰু ভক্তৰ সমাগমে এইবাৰো অনুষ্ঠিত হোৱা মেলাত অভূতপূৰ্ব ভিৰকে সূচাইছে ৷

traditional gosain uliuwa festival
পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নাম-কীৰ্তন অনুষ্ঠিত (ETV Bharat Assam)

কেৱল মৰিগাঁও জিলাৰেই নহয়, নগাঁও, দৰং আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাও অসংখ্য ভক্তৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটে । মেলাক কেন্দ্ৰ কৰি থলুৱা হস্তশিল্প, বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী আৰু পৰম্পৰাগত খাদ্যসম্ভাৰৰ এক ডাঙৰ বজাৰ গঢ়ি উঠে, যিয়ে স্থানীয় অৰ্থনীতিতো প্ৰভাৱ পেলায় ।

সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা

আঁহতগুৰি-ভইয়াগুৰিৰ এই মেলাখনৰ অন্যতম বিশেষত্ব হ’ল ইয়াৰ সাৰ্বজনীনতা । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে । ধৰ্মীয় আচাৰৰ মাজতো এই মেলাই মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু একতাৰ বাৰ্তা বিলাই আহিছে ।

আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ

যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এইদৰে পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শ শ ভক্তই একেলগে জয়ধ্বনি দিয়া দৃশ্যই আজিৰ সমাজত আধ্যাত্মিকতাৰ শিপা কিমান গভীৰ সেয়া প্ৰমাণ কৰে ৷ এক অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই উৎসৱৰ সামৰণি পৰে ।

উল্লেখ্য যে, সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে, মৰিগাঁৱৰ এই ঐতিহাসিক মেলাই আমাৰ লোক-সংস্কৃতিৰ চহকী পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক নিজৰ শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: ২০২৫–২৬ বৰ্ষত কাজিৰঙাত অভিলেখ সংখ্য়ক পৰ্যটনৰ আগমন

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
গোঁসাই ফুৰোৱা উৎসৱ
মৰিগাঁও
আহোম যুগ
গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.