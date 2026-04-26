দৰবাৰ পাতি কোচ ৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱত
শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই অনাৰ বিশ্বাসেৰে চৰাইবাহীত গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱ উদযাপন ।
Published : April 26, 2026 at 7:37 PM IST
মৰিগাঁও: আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰম্পৰাক সজীৱ কৰি ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আৰু ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে পালন কৰি অহা হৈছে গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱ । মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী অঞ্চলত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ ।
দেওবাৰে পৰম্পৰা অনুসৰি চৰাইবাহীৰ শ্ৰীশ্ৰী বাসুদেৱ থানৰ পৰা গোসাঁইক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ লগে লগেই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে একেলগে এই মাংগলিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । নাম-প্ৰসংগ, খোল-তালৰ শব্দ আৰু ভকত-বৈষ্ণৱৰ সমাগমেৰে চৰাইবাহী অঞ্চলত এক অনন্য় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় ।
এই উৎসৱৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তিৱা ৰজাসকলৰ লগতে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ইতিহাস । স্থানীয় ৰাইজৰ বিশ্বাস অনুসৰি, এই উৎসৱে অঞ্চলটোলৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে । বিশেষকৈ খেতি-বাতিৰ বাবে আৰু অপায়-অমংগল দূৰ কৰিবলৈ বছৰৰ এই বিশেষ দিনটোত গোসাঁইক মণিকূটৰ পৰা উলিয়াই ৰাজহুৱাকৈ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ।
বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা :
কেৱল মৰিগাঁৱেই নহয়, নগাঁও আৰু দৰং জিলাৰ পৰাও বহু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ এই উৎসৱত সমাগম ঘটে । বিয়লি গোসাঁইক পুনৰ মণিকূটলৈ আদৰি নিয়াৰ পূৰ্বে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয় । আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াতো পূৰ্বপুৰুষে চলাই অহা এই চহকী লোককৃষ্টি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক চৰাইবাহীৰ ৰাইজে আজিও অটুট ৰাখিছে । এই সন্দৰ্ভত কোচ ৰজাই কয়, "ছয় নম্বৰ কোচ ৰজা হিচাপে মই এই উৎসৱৰ পৰম্পৰা অব্য়াহত ৰাখিছো ।"
জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমি হৈছে এই চৰাইবাহী অঞ্চল । এই উৎসৱত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ৰজাদিনীয়া উৎসৱৰ ভিতৰত প্ৰতি বছৰে ব’হাগ মাহৰ কোনো এটা নিদিষ্ট দিনত ঠায়ে ঠায়ে মুকলি পথাৰত পালন কৰা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোৱেই হ’ল গোঁসাই উলিওৱা বা মেলা উৎসৱ ৷ দেওবাৰে জিলাখনৰ চৰাইবাহী আঞ্চলিক খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশত অনুষ্ঠিত হয় গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱ ৷ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি কোচ ৰজাই ৰাজ দৰবাৰ পাতি ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা-ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক গোভা ৰজাৰ ব’হাগ বিহুত পৰম্পৰাগত ৰণনৃত্য
দৰঙত মাহজুৰি কিয় দেউল উৎসৱ পালন কৰা হয়, দেউল উৎসৱৰ সম্পৰ্কে জানো আহক