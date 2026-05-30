চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ৰঙা চৰাই সকাম কি?

নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত পৰম্পৰা বৰ্তাই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাৰে জনগোষ্ঠীটোৱে পালন কৰি আহিছে এই পৰম্পৰা।

Traditional festival of the Chutiya community
চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ৰঙা চৰাই সকাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 6:10 PM IST

যোৰহাট : চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে অতীজৰ পৰাই পালন কৰি অহা ৰঙা চৰাই সকাম এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হ'য়।

অপায়,অমংগল আৰু বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ এই পৰম্পৰা চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে পালন কৰি আহিছে।

এই ৰঙা চৰাই সকাম গছৰ তলত, পথাৰ আৰু নদী কাষত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মাজত এই পৰম্পৰা বৰ্তাই ৰখাৰ লক্ষ্যৰে তিতাবৰ চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ উদ্যোগত উন্নয়ন পৰিষদৰ ব্যৱস্থাপনাত এই সকাম তিতাবৰ ৰজাবাহাৰ চেঙেলীজান অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷

ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে নৈবদ্য আগৱঢ়ায় প্ৰাৰ্থনা জনালে অপায়, অমংগল আৰু বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হয় বুলি জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰে ।

এই সকামৰ বিষয়ে ব্য়খ্য়া কৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ তিতাবৰ সমিতি সভাপতি গৌৰৱ চুতীয়াই কয়,

"চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে তিতাবৰত আমি ৰঙা চৰাই সকাম ভাগিৰ আয়োজন কৰিছো । ৰঙা চৰাই সকাম চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে আদিম কালৰে পৰা আয়োজন কৰি আহিছে । কালক্ৰমত কিছু কাৰণত এই পৰম্পৰা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । সেই কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক দেখুৱাবৰ বাবে আৰু আমাৰ এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰখা স্বাৰ্থত এই সকাম পালন কৰিছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "তিতাবৰ ৰজাবাহৰ চেঙেলীজানত এই সকাম ভাগি আয়োজন কৰিছো । এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত এক জনবিশ্বাস আছে যে কোনো চুতীয়া ব্যক্তি যদি নৰিয়াত পৰি থাকে বা বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে আৰু সেই অসুখৰ পৰা আৰোগ্য নহয়, তেতিয়া আমাৰ আই কেচাইখাতীলৈ পথাৰৰ কাষত, গছৰ তলত, নৈৰ পাৰত কোনো এক স্থানত এটা ৰঙা চৰাই আগৱঢ়ায় ভোগ দিলে ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰি ।"

