কোনে, কিয় উদযাপন কৰে দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম ?

কোনে, কিয় উদযাপন কৰে দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম ?
গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত এইবাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম ।
Published : January 18, 2026 at 7:49 PM IST
সৰুপথাৰ : উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য অসম হৈছে বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি । নিৰ্দিষ্ট জাতি বা জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ বিশেষ কিছুমান অঞ্চলক শাসন বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । সেই অনুসৰি এই জাতি-জনগোষ্ঠীবোৰে ৰাজ্যখনৰ ইতিহাস চহকী কৰি ৰাখিছে । তাৰ ভিতৰত চুতীয় জনগোষ্ঠী অন্যতম । ই বড়ো-কছাৰী মূলৰ আদিম জনগোষ্ঠী । অসমৰ বিভিন্ন জিলাত থাকিলেও বিশেষকৈ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক সৰ্বাধিক আছে ।
কিন্তু এই দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্পৰ্ক কি ? হয়তো বহুতে নাজানে যে মাঘী পূৰ্ণিমা তিথিত অনুষ্ঠিত হোৱা 'দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম' চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত উৎসৱ । চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে এই উৎসৱত পূৰ্বপুৰুষৰ উপাসনা কৰে ।
জনশ্ৰুতি অনুসৰি বীৰপালৰ ৰাজত্বকালতে চুতীয়াৰ ইষ্ট দেৱতা কুবেৰৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল চুতীয়া ৰাজ্যত । ইষ্ট দেৱতা কুবেৰ দেৱে ৰাজলক্ষ্মী স্বৰূপা ৫ বিধ ধাতু দ্ৰব্য স্বপ্নৰ জৰিয়তে বীৰপালক অৰ্পণ কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত সোণৰ বিড়ালী, সোণৰ ঢাল, তৰোৱাল, এপাত জাকি আৰু এটা দণ্ডচত্ৰ আছিল । এই সম্পদসমূহ আছিল চুতীয়াৰাজৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ প্ৰতীক তথা দেশৰ স্বাভিমান আৰু সাহসৰ প্ৰতীক । এই ধাতু দ্ৰব্য সম্পদসমূহ চুতীয়া ৰাজবংশত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষিত হৈ আছিল আৰু পৱিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা গংগাজলেৰে পবিত্ৰ কৰি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে দেও কুবেৰ আৰু শলিতা লগোৱা সকাম অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।
সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চুতীয়াসকলে এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । এইবাৰো চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ ধনশিৰি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰেমহৰা আঞ্চলিক যুৱ সন্মিলন, প্ৰগতি যুৱ সংঘ, নৱজ্যোতি মহিলা সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰৰ প্ৰেমহৰা সৰুলাংঠা গাঁৱত ১ আৰু ২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম আৰু জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ । দেওবাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকামৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত উদযাপন সমিতিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়, "মাঘী পূৰ্ণিমাত 'দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম' চুতীয়াসকলে অনুষ্ঠিত কৰে । এই অনুষ্ঠান কৰা হয় মূলতঃ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰাৰ বাবে । সকামৰ দিনটোতেই চুতীয়াসকলৰ ৰজাই প্ৰজাক ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত সম্পত্তিসমূহ দেখুৱাৰ পৰম্পৰা আছে । এই পৰম্পৰাসমূহ আমি উত্তৰ প্ৰজন্মক দেখুৱাই দি যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ ।"
সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ প্ৰেমকান্ত বৰাই কয়, "২০২৫ বৰ্ষত সৰুপথাৰত চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমে ধনশিৰি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছিল 'দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকাম' । এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত বৰপথাৰৰ প্ৰেমহৰা গাওঁ পঞ্চায়তৰ সৰুলাংঠা গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ১ আৰু ২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান । কাৰ্যসূচীৰ মূল অনুষ্ঠানেই হৈছে দেও কুবেৰ শলিতা লগোৱা সকামৰ মাংগলিক কাৰ্য । সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব । বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা জানিব পাৰি যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লগত সমন্বয় স্থাপন কৰিব পাৰি ।"
লগতে পঢ়ক :ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোমতীলৈ বুলি প্ৰথমটো উকি মাৰিলে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছে