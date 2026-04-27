পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডেৰশ বছৰীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কুকুৰা যুঁজ

পৰম্পৰাগত কুকুৰা যুঁজ আৰু বিভিন্ন খেল-ধেমালিৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত ১৫৪ সংখ্যক ধেমাজি গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন ।

Dhemaji cock fighting
পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডেৰশ বছৰীয়া ধেমাজি গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কুকুৰা যুঁজ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 9:07 PM IST

ধেমাজি: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত বহু পৰম্পৰাগত খেল বিৰাজমান । সেই খেলবোৰ বিভিন্ন উৎসৱত খেলা হয় । বিশেষকৈ মাঘবিহু আৰু ৰঙালী বিহুৰ সময়ত বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খেল বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হয় । এই ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলাও ব্যতিক্ৰম নহয় ।

ধেমাজি জিলাখনৰ ভিতৰতে পুৰণি গাঁও বৃহত্তৰ গোঁহাইগাঁৱৰ ৰং ছটিওৱা পথাৰত যোৱা ২৫ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৭ এপ্ৰিললৈকে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ১৫৪ সংখ্যক ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ সোমবাৰে শেষৰ দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুযায়ী অতীজৰে পৰা পৰম্পৰা অনুসৰি চলি অহা কুকুৰা যুঁজ অনুষ্টুপীয়াকৈ পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷

পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডেৰশ বছৰীয়া ধেমাজি গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কুকুৰা যুঁজ

জনবিশ্বাস অনুসৰি, এইবাৰ কুকুৰা যুঁজৰ ফলাফলত ৰজাপক্ষ জয়ী হৈছে আৰু প্ৰজাপক্ষৰ পৰাজয় হৈছে ।

এই পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোকে কয়, “শেষৰ দিনাৰ কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান । কাইচেং বান বুলি কয় আমাৰ টাই ভাষাত ৷ এই কাইচেং বানটো আহিছিল সুদূৰ মুংফীৰ পৰা ৷ মুংফী ৰাজ্যৰ তেতিয়া ৰজা আছিল লেংদন ৷ লেংদনৰ নাতি-পুতি ইংৰি খুংলাই । তেওঁলোকক লেংদনে দুটি কুকুৰা ৰজা আৰু প্ৰজাৰ কাৰণে মংগল চাবৰ কাৰণে দি পঠাইছিল ৷ সেই ইংৰি খুংলু খুংলাই সেই কুকুৰাকেইটা লগত লৈ আহাছিল ৷“

Dhemaji cock fighting
পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডেৰশ বছৰীয়া ধেমাজি গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কুকুৰা যুঁজ (ETV Bharat Assam)

একেদৰে আন এগৰাকী গাঁওবাসীয়ে কয়, “এই খেলখন এনেধৰণৰ খেল, আহোম ৰজাই ইয়ালৈ আহোঁতে যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক ভাগ ভাগ হৈ আছে ৷ তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে মিৰি, কছাৰী, আহোম, চুতীয়া সকলোকে গোটাই এটা দল বান্ধি লৈ মিলাপ্ৰীতিৰে এইবিধ খেলৰ আয়োজন কৰিছিলে ৷’’

একেদৰে আহোম ৰজাই বৰ অসম গঢ়াত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন আমোদজনক খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল । সেয়ে তেনে এক খেল আৰু কলগছত বগোৱা খেলো অনুষ্ঠিত কৰি একপ্ৰকাৰ ৰঙালী বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ গাঁওবাসীয়ে প্ৰয়াস কৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক :লুইতৰ বুকুত 'জুবিন সেউজ চাপৰি', টীয়ক জাজীমুখবাসীৰ অভিনৱ পদক্ষেপ
লগতে পঢ়ক :পৰম্পৰাগত পিটু খেল মানে কি?

