পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডেৰশ বছৰীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কুকুৰা যুঁজ

পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডেৰশ বছৰীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কুকুৰা যুঁজ
পৰম্পৰাগত কুকুৰা যুঁজ আৰু বিভিন্ন খেল-ধেমালিৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত ১৫৪ সংখ্যক ধেমাজি গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন ।
Published : April 27, 2026 at 9:07 PM IST
ধেমাজি: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত বহু পৰম্পৰাগত খেল বিৰাজমান । সেই খেলবোৰ বিভিন্ন উৎসৱত খেলা হয় । বিশেষকৈ মাঘবিহু আৰু ৰঙালী বিহুৰ সময়ত বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খেল বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হয় । এই ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলাও ব্যতিক্ৰম নহয় ।
ধেমাজি জিলাখনৰ ভিতৰতে পুৰণি গাঁও বৃহত্তৰ গোঁহাইগাঁৱৰ ৰং ছটিওৱা পথাৰত যোৱা ২৫ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৭ এপ্ৰিললৈকে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ১৫৪ সংখ্যক ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁহাইগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ সোমবাৰে শেষৰ দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুযায়ী অতীজৰে পৰা পৰম্পৰা অনুসৰি চলি অহা কুকুৰা যুঁজ অনুষ্টুপীয়াকৈ পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷
জনবিশ্বাস অনুসৰি, এইবাৰ কুকুৰা যুঁজৰ ফলাফলত ৰজাপক্ষ জয়ী হৈছে আৰু প্ৰজাপক্ষৰ পৰাজয় হৈছে ।
এই পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোকে কয়, “শেষৰ দিনাৰ কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান । কাইচেং বান বুলি কয় আমাৰ টাই ভাষাত ৷ এই কাইচেং বানটো আহিছিল সুদূৰ মুংফীৰ পৰা ৷ মুংফী ৰাজ্যৰ তেতিয়া ৰজা আছিল লেংদন ৷ লেংদনৰ নাতি-পুতি ইংৰি খুংলাই । তেওঁলোকক লেংদনে দুটি কুকুৰা ৰজা আৰু প্ৰজাৰ কাৰণে মংগল চাবৰ কাৰণে দি পঠাইছিল ৷ সেই ইংৰি খুংলু খুংলাই সেই কুকুৰাকেইটা লগত লৈ আহাছিল ৷“
একেদৰে আন এগৰাকী গাঁওবাসীয়ে কয়, “এই খেলখন এনেধৰণৰ খেল, আহোম ৰজাই ইয়ালৈ আহোঁতে যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক ভাগ ভাগ হৈ আছে ৷ তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে মিৰি, কছাৰী, আহোম, চুতীয়া সকলোকে গোটাই এটা দল বান্ধি লৈ মিলাপ্ৰীতিৰে এইবিধ খেলৰ আয়োজন কৰিছিলে ৷’’
একেদৰে আহোম ৰজাই বৰ অসম গঢ়াত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন আমোদজনক খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল । সেয়ে তেনে এক খেল আৰু কলগছত বগোৱা খেলো অনুষ্ঠিত কৰি একপ্ৰকাৰ ৰঙালী বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ গাঁওবাসীয়ে প্ৰয়াস কৰি আহিছে ৷