দীপাৱলীলৈ আপুনি সাজুনে? মহানগৰীৰ বজাৰত থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা
দিৱালী উপলক্ষে বজাৰত ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা । বৰ্ধিত বিক্ৰীয়ে হাঁহি বিৰিঙাইছে থলুৱা মৃৎশিল্পী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত...
Published : November 6, 2026 at 11:13 AM IST
গুৱাহাটী: যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়া আৰু কৃত্ৰিম পোহৰৰ ধুমুহাক নেওচি এইবাৰ পুনৰ মাটিৰ চাকি জিলিকি উঠিছে । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথোঁ কেইটিমান মুহূৰ্ত বাকী থকা অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰসমূহত এতিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
বিশেষকৈ, থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ সুবাসেৰে এতিয়া কামাখ্যা গেটৰ নাৰ্চাৰীস্থিত বজাৰখন আমোলমোলাই উঠিছে । বজাৰৰ চুকে-কোণে এতিয়া কেৱল মাটিৰ সুবাস আৰু থলুৱা মৃৎশিল্পীৰ হাতৰ পৰশ, যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।
সীমান্ত পাৰ হৈছে কামাখ্যা গেটৰ চাকিৰ পোহৰ
কামাখ্যা গেটৰ এই ঐতিহাসিক চাকিৰ বজাৰখন কেৱল গুৱাহাটীৰ গ্ৰাহকৰে প্ৰিয় নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰলৈকো লাখ লাখ মাটিৰ চাকি যোগান ধৰা হৈছে ।
ব্যৱসায়ীসকলে জনোৱা মতে, গোৱালপাৰা, গৌৰীপুৰ, ছয়গাঁও, সোণাপুৰ, মন্দিয়া আৰু কলংপাৰৰ কুমাৰশালত উৎপাদিত চাকিৰে এতিয়া বজাৰ উপচি পৰিছে । অৱশ্যে স্থানীয় চাকিৰ উপৰি কিছু পৰিমাণে কলকাতাৰ পৰাও চাকি আমদানি কৰা হৈছে যদিও স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত চাকিৰ চাহিদাই এইবাৰ আকাশলংঘী ।
পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মজুত লাখ লাখ চাকি
কামাখ্যা গেটৰ নাৰ্চাৰীত বৰ্তমান চাৰিটা পৰিয়ালে পুৰুষানুক্ৰমে এই ব্যৱসায় জীয়াই ৰাখিছে । বছৰ বছৰ ধৰি এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা সন্ত্ৰা দেৱীয়ে আবেগিক হৈ কয় যে পূৰ্বতে তেওঁৰ শহুৰেকে নিজেই মাটিৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন সদস্যই মিলি ব্যৱসায়টো চলাই নিছে ।
দেৱীয়ে কয়,"দীপাৱলী উপলক্ষে এইবাৰ আমি প্ৰায় তিনি লাখ মাটিৰ চাকি মজুত কৰিছোঁ । বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা এই বজাৰখনত এইবাৰ গ্ৰাহকে থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰতি দেখুওৱা আগ্ৰহে আমাক যথেষ্ট সকাহ দিছে ।"
চাকিৰ মূল্য বৃদ্ধি
উৎপাদনস্থলীতেই দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰ দামো কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতি ডজনত ২ টকাৰ পৰা ৬ টকা পৰ্যন্ত দাম বাঢ়িছে । বিগত বৰ্ষত ১০ টকা ডজনত বিক্ৰী হোৱা চাকি এইবাৰ ১২ টকা হৈছে । একেদৰে ২০ টকা ডজনৰ চাকি ২৪ টকাত বিক্ৰী হৈছে ।
বৰ্তমান বজাৰখনত ১২ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১২০ টকা ডজন পৰ্যন্ত বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় ডিজাইনৰ চাকি উপলব্ধ হৈছে । দাম অলপ বেছি হ’লেও পাইকাৰী আৰু খুচুৰা— দুয়োটা মাধ্যমতে বিক্ৰীৰ হাৰ যথেষ্ট উৎসাহজনক ।
বৰষুণৰ অভাৱে আনিলে আশীৰ্বাদ
৩৬ বছৰ ধৰি এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ী আনন্দ পালে কয়,"এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰ যথেষ্ট ভাল । আমি প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰে তিনি লাখ মাটিৰ চাকি মজুত কৰি ৰাখিছোঁ । বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰা ছট পূজালৈকে এই সময়ছোৱাত আমাৰ ব্যৱসায় ভাল হয় ।"
ব্যৱসায়ীসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, এইবাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে মাটিৰ চাকি উৎপাদন আৰু যোগানত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, যাৰ বাবে বজাৰত চাকিৰ কোনো নাটনি হোৱা নাই ।
চকু চাট মাৰি ধৰা আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ মাজতো মাটিৰ চাকিৰ এই বৰ্ধিত চাহিদাই প্ৰমাণ কৰে যে পৰম্পৰাগত মূল্যবোধ আজিও অসমীয়া সমাজত জীয়াই আছে । কামাখ্যা গেটৰ বজাৰৰ এই উখল-মাখল পৰিৱেশে কেৱল পোহৰৰ উৎসৱকেই আদৰা নাই, বৰঞ্চ ইয়াৰ সৈতে জড়িত থলুৱা মৃৎশিল্পী আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহৰ জীৱিকালৈকো কঢ়িয়াই আনিছে এক অনাবিল পোহৰ ।