'পাউৰা' তোলাৰে আৰিকুছিৰ 'ভঠেলি'ত উৎসৱৰ আনন্দ
১৩০০ শতিকাৰ পৰা চলি আহিছে নলবাৰীৰ আৰিকুছিৰ ভঠেলি উৎসৱ । জী-জোঁৱাই, পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ মিলন ঘটে আৰিকুছিৰ ভঠেলিত । শিমলুৰ তুলাৰ বাবে বিখ্যাত আৰিকুছিৰ ভঠেলি ।
Published : April 23, 2026 at 7:19 PM IST
নলবাৰী : এতিয়া ব'হাগৰ বতৰ । ৰঙালী বিহুৰ এই সময়ছোৱাতেই আৰম্ভ হয় নামনি অসমৰ এক সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ ভঠেলি । কৃষিজীৱী অসমীয়াই নামনি অসমত ব'হাগ মাহত একত্ৰিত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে পালন কৰা হয় ভঠেলি উৎসৱৰ । একতা, স্নেহ, সম্প্ৰীতিৰ উদ্দেশ্যে নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অতীজৰে পৰা চলি আহিছে এই ভঠেলি উৎসৱ ।
আন আন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো ভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে ভঠেলি উৎসৱ । ব'হাগৰ ১ তাৰিখৰ পৰা শেষলৈ নামনি অসমত অনুষ্ঠিত হৈ থাকে ভঠেলি উৎসৱ । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও ব'হাগ মাহৰ ৯ তাৰিখে নলবাৰীৰ আৰিকুছিতো পালন কৰি অহা হৈছে ভঠেলি উৎসৱ ।
লোকবিশ্বাস অনুসৰি, ১৩০০ শতিকাত কামৰূপৰ ৰজা আৰিমত্তই যেতিয়া উত্তৰ কামৰূপৰ এই আৰিকুছিলৈ চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়াৰে পৰাই এই আৰিকুছি গাঁওখনৰ জন্ম হোৱা বুলি অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠসকলে জনায় । ৰজা আৰিমত্তই নলবাৰীৰ আৰিকুছিলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত 'পাউৰা' (এডাল সুউচ্চ আৰু বিশেষভাৱে সজ্জিত কৰা বাঁহ) উত্তোলনেৰে (পাউৰা তোলা বুলিও কোৱা হয়) পালন কৰি আহিছে ভঠেলি উৎসৱ ।
উল্লেখ্য যে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই ঐতিহাসিক আৰিকুছি ভঠেলি উৎসৱত দুখন গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন সজ্জাৰে সজ্জিত কৰি দুডাল বাঁহক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে আনি আৰিকুছিৰ ভঠেলি স্থানত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰি আহিছে । ইয়াৰে এডালক দৰা সাজত আৰু আনডাল বাঁহক কইনা সজাই সেন্দুৰ লগাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথা যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে । দৰা সজাই অনা পাউৰাডালক শিৱৰূপে আৰোধনা কৰাৰ লগতে কইনা সজাই অনা পাউৰাডালক পাৰ্বতীৰূপে আৰধনা কৰা হয় । এই উৎসৱক পাউৰা উৎসৱেৰে নামকৰণ কৰি লোকবিশ্বাস অনুসৰি অঞ্চলটোত যুগ যুগ ধৰি পালন কৰি অহা হৈছে ।
ইয়াৰে দৰা সজোৱা পাউৰাডাল নিজগাঁও আৰিকুছিৰ এঘৰ লোকৰ পৰাই অনাৰ লগতে কইনা সজোৱা পাউৰাডাল ওচৰৰ মৰোৱা গাঁৱৰ বনমাজা চুবুৰীৰ পৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে ভঠেলিস্থলীলৈ অনা হয় । তেনেকৈয়েই গাঁওবাসীয়ে যিয়ে য'তেই নাথকক কিয় এই দিনটোত সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ভঠেলি উৎসৱ উদযাপন কৰে । আনহাতে, গাঁওখনৰ পৰা ভিন্ন ঠাইত বিয়া হোৱা জী-জোঁৱাইৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে দূৰণিত থকা লোকসকলেও নিজগাঁৱলৈ আহি এই দিনটোত সকলোৱে আনন্দ-উল্লাস কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে কয়, "বহু বছৰ ধৰি অঞ্চলটোত চলি অহা অনুযায়ী পাউৰা (বাঁহ) উত্তোলন কৰা হয় । এই পাউৰা এডাল আৰিকুছি ব্ৰাহ্মণ চুবুৰীৰ পৰা অনা হয় । সেয়া শিৱৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় । লগতে আন এডাল পাউৰা বনমাজাৰ পৰা অনা হয় । সেইডালক পাৰ্বতী বুলি গণ্য কৰা হয় । এই উৎসৱৰ সৈতে অঞ্চলটোৰ নিজা লোকবিশ্বাস আছে ।"
লগতে কয়, "প্ৰতিবছৰে আৰিকুছি গাঁৱৰ এটা এটা পৰিয়ালৰ পাল পৰে আৰু সেই পৰিয়ালে চাহ-জলপানেৰে ৰাইজক আতিথ্য কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, আৰিকুছি গাঁৱলৈ কইনা অনা অৰ্থাৎ পাৰ্বতীক আদৰি অনা মৰোৱাৰ বনমাজা গাঁৱৰ ৰাইজকো আতিথ্য প্ৰদান কৰে আৰু ধূপ-চাকি-নৈবদ্যৰে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ।"
উল্লেখ্য যে উক্ত ভঠেলি উৎসৱত সন্ধিয়ালৈ হাজাৰ হাজৰ লোকৰো সমাগম হয় । ভঠেলি উৎসৱটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত থকা লোকসকল একত্ৰিত হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক উৎসৱ উদযাপন কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এই ভঠেলি উৎসৱত এক মেলাও বহে । ইয়াত বিভিন্ন বিপণিৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন আপুৰুগীয়া সামগ্ৰী কিনা-বেচা হয় । বিশেষকৈ এই ভঠেলিৰ দিনা শিমলু গছৰ তুলা বিক্ৰীৰো এক অভিলেখ হয় ।