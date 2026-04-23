ETV Bharat / state

'পাউৰা' তোলাৰে আৰিকুছিৰ 'ভঠেলি'ত উৎসৱৰ আনন্দ

১৩০০ শতিকাৰ পৰা চলি আহিছে নলবাৰীৰ আৰিকুছিৰ ভঠেলি উৎসৱ । জী-জোঁৱাই, পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ মিলন ঘটে আৰিকুছিৰ ভঠেলিত । শিমলুৰ তুলাৰ বাবে বিখ্যাত আৰিকুছিৰ ভঠেলি ।

traditional Bhatheli festival
ভঠেলিৰ পৰম্পৰাগত 'পাউৰা' তোলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 7:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : এতিয়া ব'হাগৰ বতৰ । ৰঙালী বিহুৰ এই সময়ছোৱাতেই আৰম্ভ হয় নামনি অসমৰ এক সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ ভঠেলি । কৃষিজীৱী অসমীয়াই নামনি অসমত ব'হাগ মাহত একত্ৰিত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে পালন কৰা হয় ভঠেলি উৎসৱৰ । একতা, স্নেহ, সম্প্ৰীতিৰ উদ্দেশ্যে নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অতীজৰে পৰা চলি আহিছে এই ভঠেলি উৎসৱ ।

আন আন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো ভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে ভঠেলি উৎসৱ । ব'হাগৰ ১ তাৰিখৰ পৰা শেষলৈ নামনি অসমত অনুষ্ঠিত হৈ থাকে ভঠেলি উৎসৱ । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও ব'হাগ মাহৰ ৯ তাৰিখে নলবাৰীৰ আৰিকুছিতো পালন কৰি অহা হৈছে ভঠেলি উৎসৱ ।

'পাউৰা' তোলাৰে আৰিকুছিৰ 'ভঠেলি'ত উৎসৱৰ আনন্দ (ETV Bharat Assam)

লোকবিশ্বাস অনুসৰি, ১৩০০ শতিকাত কামৰূপৰ ৰজা আৰিমত্তই যেতিয়া উত্তৰ কামৰূপৰ এই আৰিকুছিলৈ চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়াৰে পৰাই এই আৰিকুছি গাঁওখনৰ জন্ম হোৱা বুলি অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠসকলে জনায় । ৰজা আৰিমত্তই নলবাৰীৰ আৰিকুছিলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত 'পাউৰা' (এডাল সুউচ্চ আৰু বিশেষভাৱে সজ্জিত কৰা বাঁহ) উত্তোলনেৰে (পাউৰা তোলা বুলিও কোৱা হয়) পালন কৰি আহিছে ভঠেলি উৎসৱ ।

উল্লেখ্য যে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই ঐতিহাসিক আৰিকুছি ভঠেলি উৎসৱত দুখন গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন সজ্জাৰে সজ্জিত কৰি দুডাল বাঁহক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে আনি আৰিকুছিৰ ভঠেলি স্থানত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰি আহিছে । ইয়াৰে এডালক দৰা সাজত আৰু আনডাল বাঁহক কইনা সজাই সেন্দুৰ লগাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথা যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে । দৰা সজাই অনা পাউৰাডালক শিৱৰূপে আৰোধনা কৰাৰ লগতে কইনা সজাই অনা পাউৰাডালক পাৰ্বতীৰূপে আৰধনা কৰা হয় । এই উৎসৱক পাউৰা উৎসৱেৰে নামকৰণ কৰি লোকবিশ্বাস অনুসৰি অঞ্চলটোত যুগ যুগ ধৰি পালন কৰি অহা হৈছে ।

ইয়াৰে দৰা সজোৱা পাউৰাডাল নিজগাঁও আৰিকুছিৰ এঘৰ লোকৰ পৰাই অনাৰ লগতে কইনা সজোৱা পাউৰাডাল ওচৰৰ মৰোৱা গাঁৱৰ বনমাজা চুবুৰীৰ পৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে ভঠেলিস্থলীলৈ অনা হয় । তেনেকৈয়েই গাঁওবাসীয়ে যিয়ে য'তেই নাথকক কিয় এই দিনটোত সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ভঠেলি উৎসৱ উদযাপন কৰে । আনহাতে, গাঁওখনৰ পৰা ভিন্ন ঠাইত বিয়া হোৱা জী-জোঁৱাইৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে দূৰণিত থকা লোকসকলেও নিজগাঁৱলৈ আহি এই দিনটোত সকলোৱে আনন্দ-উল্লাস কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে কয়, "বহু বছৰ ধৰি অঞ্চলটোত চলি অহা অনুযায়ী পাউৰা (বাঁহ) উত্তোলন কৰা হয় । এই পাউৰা এডাল আৰিকুছি ব্ৰাহ্মণ চুবুৰীৰ পৰা অনা হয় । সেয়া শিৱৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় । লগতে আন এডাল পাউৰা বনমাজাৰ পৰা অনা হয় । সেইডালক পাৰ্বতী বুলি গণ্য কৰা হয় । এই উৎসৱৰ সৈতে অঞ্চলটোৰ নিজা লোকবিশ্বাস আছে ।"

লগতে কয়, "প্ৰতিবছৰে আৰিকুছি গাঁৱৰ এটা এটা পৰিয়ালৰ পাল পৰে আৰু সেই পৰিয়ালে চাহ-জলপানেৰে ৰাইজক আতিথ্য কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, আৰিকুছি গাঁৱলৈ কইনা অনা অৰ্থাৎ পাৰ্বতীক আদৰি অনা মৰোৱাৰ বনমাজা গাঁৱৰ ৰাইজকো আতিথ্য প্ৰদান কৰে আৰু ধূপ-চাকি-নৈবদ্যৰে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ।"

উল্লেখ্য যে উক্ত ভঠেলি উৎসৱত সন্ধিয়ালৈ হাজাৰ হাজৰ লোকৰো সমাগম হয় । ভঠেলি উৎসৱটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত থকা লোকসকল একত্ৰিত হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক উৎসৱ উদযাপন কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এই ভঠেলি উৎসৱত এক মেলাও বহে । ইয়াত বিভিন্ন বিপণিৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন আপুৰুগীয়া সামগ্ৰী কিনা-বেচা হয় । বিশেষকৈ এই ভঠেলিৰ দিনা শিমলু গছৰ তুলা বিক্ৰীৰো এক অভিলেখ হয় ।

TAGGED:

পাউৰা তোলা
ভঠেলি উৎসৱ
ৰঙালী বিহু
ইটিভি ভাৰত অসম
আৰিকুছিৰ ভঠেলি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.