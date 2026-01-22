ETV Bharat / state

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে জোনবিল মেলাত শুভাৰম্ভ ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা

ঐতিহাসিক জোনবিলৰ পাৰত পাহাৰ-ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক জোনবিল মেলা । চলিল বিনিময় প্ৰথা, বন্ধ হৈ পৰিল মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন ।

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে জোনবিল মেলাত শুভাৰম্ভ ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
মৰিগাঁও: সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হেঁপাহৰ মাঘ বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে বুধবাৰৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক জোনবিলৰ পাৰত আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত জোনবিল মেলা । মেলাৰ প্ৰথম দিনটোতেই বুধবাৰে উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে জোনবিল পথাৰত ।

পুৱা ৬ বজাতে ঐতিহাসিক জাগীৰোডৰ দেওশাল মন্দিৰত মাংগলিক কৰ্ম আৰু পূজা-অৰ্চনাৰ জৰিয়তে মেলাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । ইয়াৰ পাছতে জোনবিল পথাৰত মেলাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে মূল কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰা হয় । দিনটোত মেলাস্থলীত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে জোনবিল মেলাত শুভাৰম্ভ ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মেলা উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা তিৱা ৰজা দ্বীপসিং দেওৰজাই সকলো ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ সংবাদমাধ্যমক কয়, "বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ মেলাৰ দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হৈছে জোনবিল মেলাৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় তথা ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা (Barter System)। এই প্ৰথা অনুসৰি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা তিৱা, কাৰ্বি, গাৰো, খাচী আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যেনে— কচু, হালধি, আদা, জলকীয়া, ধূনা আদিৰ বিনিময়ত ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ পৰা পিঠাপনা, জলপান আৰু খাৰ আদি বিনিময় কৰে ।"

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বিনিময় প্ৰথাই আজিও পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত একতা তথা ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে । পাহাৰৰ মামা-মামী আহি বহিব জোনবিল মেলাৰ হাটত । দুই ঘণ্টাৰ বাবে জোনবিলত বন্ধ হৈ পৰিল মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন । খন্তেকৰ বাবে যেন সকলো উভতি গ'ল তাহানিৰ সেই বিনিময় প্ৰথাৰ দিনবোৰলৈ ।

