কাচিৰ কেচ্ কেচ্ শব্দ আৰু আঘোণৰ পথাৰত এজাক শিক্ষাৰ্থীৰ কিৰীলি
হাতত কাচি লৈ আঘোণৰ পথাৰত নামিল এজাক ছাত্ৰী৷ কান্ধত ধানৰ ডাঙৰীৰ ভাৰ লৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ৷ চাবুৱাৰ পথাৰত এদিনৰ বাবে খেতিয়ক হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল৷
Published : December 5, 2025 at 11:37 AM IST
ডিব্ৰুগড় : এতিয়া আঘোণ মাহ । সোণগুটি চপোৱাৰ বতৰ এয়া । সোণালী হৈ জিলিকি পৰিছে আঘোণৰ পথাৰ ৷ আঘোণৰ ভৰপূৰ পথাৰত চৌদিশে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত এতিয়া চহা কৃষক-দাৱনীসকল ৷ কাচিৰ কেচ্ কেচ্ শব্দ কেউদিশে বতাহত উৰিছে ।
অসম কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত আছিল যদিও লাহে লাহে যেন এই পৰিচয় হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কাৰণ কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমিছে অধিকাংশ লোকৰ । আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ ধামখুমীয়াত পৰি কৃষি এৰি চাকৰিমুখী হোৱা নতুন প্ৰজন্মৰো কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমিছে ।
তেনে সময়ত হাতত কাচি লৈ আঘোণৰ পথাৰত নামি পৰিছে এজাক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী । কিয়নো বাৰিষা ঘাম সৰা বোকাময় পথাৰত সিঁচা আশাৰ কঠীয়া সোণালী হৈ জিলিকিছে এতিয়া আঘোণৰ পথাৰত । আঘোণৰ ভৰপূৰ পথাৰত চৌদিশে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত এতিয়া কৃষক-দাৱনী ৷
চৌদিশে নদন-বদন সোণোৱালী পথাৰৰ পৰা কৃষিজীৱী অসমীয়াই সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ কৃষকৰ মুখত বিৰিঙিছে প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি । সেই অনুভূতি উপলব্ধি কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ পথাৰত এদিনৰ বাবে খেতিয়ক হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ।
ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ দংগৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিলে এই পদক্ষেপ । এদিনৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠা, পাঠ্যপুথিৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আঁতৰাই জীৱনমুখী শিক্ষা দিয়াৰ লগতে কৃষকৰ জীৱন পৰিক্ৰমা উপলব্ধি কৰোৱাৰ বাবেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ অনা হ'ল আঘোণৰ পথাৰলৈ ।
জুবিনৰ মায়াবিনী গীত জুৰি আঘোণৰ পথাৰত আপোন পাহৰা হৈ পৰিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। কেৱল ধান দোৱাই নহয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে বিভিন্ন ধানৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই বৰ্ষত ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গুণীন্দ্ৰ গোঁহাইৰ নেতৃত্বত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জীৱনমুখী শিক্ষা দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ব্যৱহাৰিক শিক্ষা আৰু জীৱন প্ৰণালীৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়াৰ চেষ্টা :
আঘোণৰ পথাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে ধান দোৱাত ব্যস্ত থকা চাবুৱাৰ দংগৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গুণীন্দ্ৰ গোঁহাইয়ে কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ব্যৱহাৰিক শিক্ষা আৰু জীৱন প্ৰণালীৰ ওপৰত জ্ঞান দিবৰ বাবেই আমি বিগত সাত বছৰে চেষ্টা কৰি আহিছো । আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যপুথিৰ পৰা আঁতৰাই আনি পথাৰলৈ আনিছো । ইয়াত কেনেকৈ ধান দাই, কেনেকৈ ধানৰ মুঠি গোটাই ডাঙৰী বান্ধি ঘৰলৈ নিয়া হয় সেই কথা শিকিব পাৰিছে । কৃষিৰ সৈতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, যাতে ভৱিষ্যতে কৃষিৰ প্ৰতি তেওঁলোক আগ্ৰহী হ'ব পাৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও খুব ভাল পাইছে । এওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই ভৱিষ্যতে ভাল খেতিয়ক লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছো ।’’
- আঘোণৰ পথাৰলৈ আহি আনন্দিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী :
এদিনৰ বাবে আঘোণৰ পথাৰত ধান দোৱাৰ অভিজ্ঞতা বুটলি এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "ছাৰে ধান দোৱা শিকাবলৈ আনিছে, খুবেই ভাল লাগিছে । বিভিন্ন ধানৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছে । পথাৰত চেঁচু খান্দি কেনেকৈ খাব পাৰি তাকো ছাৰ-বাইদেউসকলে শিকাইছে ।’’