নলবাৰী ৰাসত মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ সপোন : 'নলবেইৰা হাট', বাণিজ্য মেলাত ১০ কোটিৰ ব্যৱসায়ৰ আশা
নলবাৰী ৰাসত বাণিজ্য মেলা আৰু 'নলবেইৰা হাট' মুকলি ৷ বনভোজ সন্দৰ্ভত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ।
Published : November 26, 2026 at 5:24 PM IST
নলবাৰী: ৯৩ সংখ্যক ঐতিহাসিক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বাণিজ্য মেলা আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ 'নলবেইৰা হাট' শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ অধীনস্থ অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত বাণিজ্য মেলাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত গ্ৰাম্য মহিলাসকলৰ বাবে 'নলবেইৰা হাট' মুকলি কৰা হয় ।
নলবাৰী হৰিমন্দিৰত চলি থকা ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনটোত নিশা বাণিজ্য মেলাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীয়ে এই মেলাত ১২০ খনতকৈ অধিক বিপণি স্থাপন কৰিছে । মেলাত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ বাবে মুম্বাইৰ ঐতিহাসিক 'গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়া'ৰ আৰ্হিত এখন তোৰণ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১০ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত আয়োজিত 'নলবেইৰা হাট' ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে উদ্বোধন কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৰ লগতে বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা উপস্থিত থাকে । নলবাৰী জিলাৰ আটাইকেইটা উন্নয়ন খণ্ডৰ শতাধিক আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই এই হাটত থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ আৰু হস্ততাঁত-বস্ত্ৰ শিল্পৰ বিপণি মুকলি কৰিছে ।
আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ
'নলবেইৰা হাট' উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়, "নলবাৰীৰ ৰাস এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে বিখ্যাত । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাসযাত্ৰীৰ সংখ্যা যিমানেই বাঢ়িব, আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ সিমানেই লাভ হ'ব । যোৱাবছৰ নলবেইৰা হাটত ২ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ১ কোটি টকা আমাৰ মহিলাসকলে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিছিল । এইবাৰ প্ৰচাৰ অধিক হোৱাৰ বাবে তাতোকৈ বেছি উপাৰ্জন হোৱাৰ আশা আছে । ব্যৱসায় নকৰিলে যে উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়, সেই কথা এতিয়া আমাৰ মহিলাসকলে বুজি উঠিছে ।"
বনভোজ সন্দৰ্ভত পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা
উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে আগন্তুক বনভোজৰ বতৰৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত নতুন নীতি-নিয়ম জাৰি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সৰু সৰু ভুলৰ বাবেই ৰাজ্যত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে । সেয়েহে পৰিবহণ বিভাগ এতিয়া কঠোৰ হৈছে । বনভোজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো দলে পৰ্টেলত আবেদন কৰিব লাগিব । ক'লৈ যাব, কিমান লোক যাব, সেই সকলো তথ্য জনাব লাগিব । ইয়াৰ পিছত পৰিবহণ বিভাগে বাহনসমূহৰ লগতে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৰে যাতে অভাৰলোডিং নহয়, তাৰ বাবে অতিৰিক্ত যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনক কোনোপধ্যেই যাবলৈ দিয়া নহ'ব । তদুপৰি বনভোজৰ দলসমূহক বেছি দূৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব আৰু পুৱা ৭ বজাৰ পিছত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ উভতি আহিব লাগিব ।