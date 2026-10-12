ETV Bharat / state

নিয়ৰৰ বোকোচাত শৰতৰ আগমন; লাহে লাহে মাজুলীত পৰ্যটকৰ সমাগম বৃদ্ধি

শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে সত্ৰপীঠ মাজুলী উখল-মাখল হৈ পৰিছে । লাহে লাহে পৰ্যটকৰো আগমন ঘটিছে ৷

Tourists have started coming to Majuli With the arrival of autumn
উখল-মাখল হৈ পৰিছে সত্ৰপীঠ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : নিয়ৰৰ বোকোচাত উঠি ধৰাৰ বুকুলৈ সংগোপনে আহিছে শৰৎ । ফুলি ৰোৱা কঁহুৱা, নিয়ৰৰ দলিচাৰ মাজেৰে আনবেলিৰ দৰে এইবেলিও শৰতে কঢ়িয়াই আনিছে আবেগৰ বতৰা, মন-প্ৰাণ চঞ্চলা কৰি তোলা এটি পৰিৱেশ ৷ শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়েও যেন সকলোৰে মন-প্ৰাণ উন্মনা কৰি তুলিছে ৷

শৰৎ বুলিলেই পোন প্ৰথমেই মাজুলীৰ ছবিখনৰ কথা সকলোৰে মনলৈ আহে । শৰৎ বুলিলেই মাজুলীত উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ হয় । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে মাজুলীবাসী ব্যস্ত হৈ পৰে । ৰাসৰ প্ৰতিটো ধ্বনিয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত আলোড়ন তোলে ৷ এই সময়ত মাজুলী লাহে লাহে যৌৱনা গাভৰুলৈ পৰিণত হয় ৷

শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলীত পৰ্যটকৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
  • দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন

শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে নদীদ্বীপ মাজুলীত এক নান্দনিক আৰু উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া মাজুলীলৈও দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে । মাজুলীৰ চাৰিওফালে নদীৰে আৱৰা নদীদ্বীপ মাজুলীত শৰৎ ঋতুৱে কঢ়িয়াই আনে এক অনন্য সৌন্দৰ্য ।

শৰৎ বুলিলেই মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱ, পাল নামৰ কথাই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহে । শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ জোনাকেও যেন প্ৰতি নিশাই জিলিকাই ৰাখে মাজুলীৰ বুকু ৷

এই সন্দৰ্ভত মুখাশিল্পী ধীৰেন গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘চামগুৰি সত্ৰ মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়ালৈ পৰ্যটকসকল আলিহে সৰু সৰু মুখাবোৰ কিনি লৈ যায় ৷ কেতিয়াবা কিছু লোকে ডাঙৰ মুখাও বিচাৰে ৷ যদি তেওঁলোকৰ নিবলৈ অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি ডাকঘৰৰ যোগেদিও পঠিয়াই দিওঁ ৷’’

Tourists have started coming to Majuli With the arrival of autumn
মাজুলীৰ মুখা শিল্প (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘১ তাৰিখৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো খুলি দিছে ৷ যাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকল আমাৰ ইয়ালৈও আহিছে ৷ লাহে লাহে পৰ্যটকৰ আগমন বাঢ়িছে ৷ শৰতৰ লগে লগে মাজুলীত ৰাখ মহোৎসৱৰো আগমন ঘটিছে ৷ মাজুলীবাসী ৰাখৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ ৰাখৰ সময়তো মাজুলীলৈ বহু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷’’

  • দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত মাজুলী

চাপৰিবোৰত কঁহুৱা ফুলে সৃষ্টি কৰা শুভ্ৰ আভা আৰু জীয়াই তোলা মনোৰম পৰিৱেশে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে । এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ আগমনৰ লগতে মাজুলী একপ্ৰকাৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা যেন অনুমান হৈছে ।

Tourists have started coming to Majuli With the arrival of autumn
লাহে লাহে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে মাজুলীলৈ (ETV Bharat Assam)

ইফালে সমাগত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন সত্ৰ আৰু ৰাস সমিতিসমূহৰ মাজতো ৰাসৰ প্ৰস্তুতিৰ তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে । ইফালে ৰাসৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা মুখাৰ অৰ্ডাৰ যোগান ধৰিবলৈ মুখাশিল্পীসকলো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে । বান-খহনীয়াৰ বিভীষিকা পাহৰি মাজুলীবাসী পুনৰ পৰ্যটকক আদৰিবলৈ আৰু ৰাসৰ আনন্দত আত্মহাৰা হ'বলৈ সাজু হৈছে ।

Tourists have started coming to Majuli With the arrival of autumn
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মাৰ যোৱা বেলি (ETV Bharat Assam)

লোহিত শইকীয়া নামৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘চাপৰিবোৰত কঁহুৱা ফুলিছে ৷ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো বৰ মনোৰম হৈ পৰিছে ৷ এই সময়ত মাজুলীলৈ দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ আগমন ঘটে ৷ সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৱে বেলেগ হৈ পৰে ৷ সমলোৰে মনবোৰ উৎফুল্লিত হৈ থাকে ৷ লাহে লাহে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব ধৰিছে ৷ পৰ্যটকৰ আগমনে মাজুলীবাসীক অতি আনন্দিত কৰি তোলে ৷’’

লগতে পঢ়ক : সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন মূৰ্কংচেলেক লক্ষী নেপালীবস্তি দুৰ্গা মন্দিৰ

লগতে পঢ়ক : অগ্ৰণী সংগীত শিক্ষানুষ্ঠান 'পিয়ানো কিড্‌ছ'ৰ পঞ্চদশ বাৰ্ষিকী উদযাপন

TAGGED:

মাজুলীত পৰ্যটকৰ ভীৰ
শৰতৰ আগমন
নদীদ্বীপ মাজুলী
দেশী বিদেশী পক্ষীৰ আগমন
TOURISTS STARTED COMING TO MAJULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.