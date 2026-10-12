নিয়ৰৰ বোকোচাত শৰতৰ আগমন; লাহে লাহে মাজুলীত পৰ্যটকৰ সমাগম বৃদ্ধি

নিয়ৰৰ বোকোচাত শৰতৰ আগমন; লাহে লাহে মাজুলীত পৰ্যটকৰ সমাগম বৃদ্ধি
শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে সত্ৰপীঠ মাজুলী উখল-মাখল হৈ পৰিছে । লাহে লাহে পৰ্যটকৰো আগমন ঘটিছে ৷
Published : October 12, 2026 at 8:19 PM IST
মাজুলী : নিয়ৰৰ বোকোচাত উঠি ধৰাৰ বুকুলৈ সংগোপনে আহিছে শৰৎ । ফুলি ৰোৱা কঁহুৱা, নিয়ৰৰ দলিচাৰ মাজেৰে আনবেলিৰ দৰে এইবেলিও শৰতে কঢ়িয়াই আনিছে আবেগৰ বতৰা, মন-প্ৰাণ চঞ্চলা কৰি তোলা এটি পৰিৱেশ ৷ শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়েও যেন সকলোৰে মন-প্ৰাণ উন্মনা কৰি তুলিছে ৷
শৰৎ বুলিলেই পোন প্ৰথমেই মাজুলীৰ ছবিখনৰ কথা সকলোৰে মনলৈ আহে । শৰৎ বুলিলেই মাজুলীত উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ হয় । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে মাজুলীবাসী ব্যস্ত হৈ পৰে । ৰাসৰ প্ৰতিটো ধ্বনিয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত আলোড়ন তোলে ৷ এই সময়ত মাজুলী লাহে লাহে যৌৱনা গাভৰুলৈ পৰিণত হয় ৷
- দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন
শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে নদীদ্বীপ মাজুলীত এক নান্দনিক আৰু উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া মাজুলীলৈও দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে । মাজুলীৰ চাৰিওফালে নদীৰে আৱৰা নদীদ্বীপ মাজুলীত শৰৎ ঋতুৱে কঢ়িয়াই আনে এক অনন্য সৌন্দৰ্য ।
শৰৎ বুলিলেই মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱ, পাল নামৰ কথাই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহে । শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ জোনাকেও যেন প্ৰতি নিশাই জিলিকাই ৰাখে মাজুলীৰ বুকু ৷
এই সন্দৰ্ভত মুখাশিল্পী ধীৰেন গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘চামগুৰি সত্ৰ মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়ালৈ পৰ্যটকসকল আলিহে সৰু সৰু মুখাবোৰ কিনি লৈ যায় ৷ কেতিয়াবা কিছু লোকে ডাঙৰ মুখাও বিচাৰে ৷ যদি তেওঁলোকৰ নিবলৈ অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি ডাকঘৰৰ যোগেদিও পঠিয়াই দিওঁ ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘১ তাৰিখৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো খুলি দিছে ৷ যাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকল আমাৰ ইয়ালৈও আহিছে ৷ লাহে লাহে পৰ্যটকৰ আগমন বাঢ়িছে ৷ শৰতৰ লগে লগে মাজুলীত ৰাখ মহোৎসৱৰো আগমন ঘটিছে ৷ মাজুলীবাসী ৰাখৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ ৰাখৰ সময়তো মাজুলীলৈ বহু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷’’
- দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত মাজুলী
চাপৰিবোৰত কঁহুৱা ফুলে সৃষ্টি কৰা শুভ্ৰ আভা আৰু জীয়াই তোলা মনোৰম পৰিৱেশে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে । এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ আগমনৰ লগতে মাজুলী একপ্ৰকাৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা যেন অনুমান হৈছে ।
ইফালে সমাগত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন সত্ৰ আৰু ৰাস সমিতিসমূহৰ মাজতো ৰাসৰ প্ৰস্তুতিৰ তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে । ইফালে ৰাসৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা মুখাৰ অৰ্ডাৰ যোগান ধৰিবলৈ মুখাশিল্পীসকলো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে । বান-খহনীয়াৰ বিভীষিকা পাহৰি মাজুলীবাসী পুনৰ পৰ্যটকক আদৰিবলৈ আৰু ৰাসৰ আনন্দত আত্মহাৰা হ'বলৈ সাজু হৈছে ।
লোহিত শইকীয়া নামৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘চাপৰিবোৰত কঁহুৱা ফুলিছে ৷ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো বৰ মনোৰম হৈ পৰিছে ৷ এই সময়ত মাজুলীলৈ দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ আগমন ঘটে ৷ সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৱে বেলেগ হৈ পৰে ৷ সমলোৰে মনবোৰ উৎফুল্লিত হৈ থাকে ৷ লাহে লাহে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব ধৰিছে ৷ পৰ্যটকৰ আগমনে মাজুলীবাসীক অতি আনন্দিত কৰি তোলে ৷’’