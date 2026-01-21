মিজোৰামত ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পৰ্যটকৰ হাৰ : পৰ্যটন মন্ত্ৰী
পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য মিজোৰাম । ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথন ।
Published : January 21, 2026 at 7:38 PM IST
গুৱাহাটী : সেউজীয়া পাহাৰ, ঘন অৰণ্য, নদী আৰু মনোমোহা জলপ্ৰপাতেৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি মিজোৰামে পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতিছে । শেহতীয়াকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য মিজোৰামলৈ পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে । ২০২৫ বৰ্ষত মিজোৰামলৈ ৮ লাখ ২৯ হাজাৰ ৮৩৮ গৰাকী ঘৰুৱা পৰ্যটকৰ বিপৰীতে ১১,৪৮৪ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে । এই তথ্য সদৰী কৰিছে মিজোৰামৰ ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী লালংহিংলভা মাৰে ।
বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ মিজোৰাম হাউচত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী লালংহিংলভা মাৰে কয়, "বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত বৈৰৱী-ছাইৰাং ৰে'লপথ মুকলি হোৱাৰ পিছতে মিজোৰামৰ যাতায়ত ব্যৱস্থালৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু ৰাজ্যখনলৈ পৰ্যটকৰ আগমন ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৩-২০২৪ বৰ্ষৰ তুলনাত মিজোৰামৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা ১৪৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এয়া কেৱল পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা নহয়, ই পৰ্যটনৰ জৰিয়তে মিজোৰামৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । পৰ্যটকসকলে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ উপৰিও উৎসৱবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । মিজোৰামৰ পৰ্যটন খণ্ড উন্নয়নৰ বাবে মিজোৰাম চৰকাৰে ৩৯৫.০৪ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছে ।"
সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবছৰ আয়োজন হ'বলগীয়া আইজল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথনৰ কথাও ঘোষণা কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে অহা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মাৰাথন ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আইজল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথন ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজীৱ গান্ধী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । বিগত বৰ্ষত ২৫০০ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশ লোৱা এই মাৰাথনত এইবাৰ ৫ হাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । য'ত আফ্ৰিকাৰ দৌৰবিদৰ লগতে বলীউডৰ তাৰকা আৰু ক্ৰীড়াবিদে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"
সংবাদমেলত মিজোৰাম পৰ্যটন বিভাগৰ সঞ্চালক আৰ লালৰ'ডিংগী, মাৰাথনৰ কিউৰেটৰ কেপ্তেইন ৰাহুল বালিও উপস্থিত থাকে ।
