মিজোৰামত ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পৰ্যটকৰ হাৰ : পৰ্যটন মন্ত্ৰী

পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য মিজোৰাম । ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথন ।

Mizoram tourism department
মিজোৰামত ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পৰ্যটকৰ হাৰ : পৰ্যটন মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 7:38 PM IST

গুৱাহাটী : সেউজীয়া পাহাৰ, ঘন অৰণ্য, নদী আৰু মনোমোহা জলপ্ৰপাতেৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি মিজোৰামে পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতিছে । শেহতীয়াকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য মিজোৰামলৈ পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে । ২০২৫ বৰ্ষত মিজোৰামলৈ ৮ লাখ ২৯ হাজাৰ ৮৩৮ গৰাকী ঘৰুৱা পৰ্যটকৰ বিপৰীতে ১১,৪৮৪ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে । এই তথ্য সদৰী কৰিছে মিজোৰামৰ ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী লালংহিংলভা মাৰে ।

বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ মিজোৰাম হাউচত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী লালংহিংলভা মাৰে কয়, "বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত বৈৰৱী-ছাইৰাং ৰে'লপথ মুকলি হোৱাৰ পিছতে মিজোৰামৰ যাতায়ত ব্যৱস্থালৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু ৰাজ্যখনলৈ পৰ্যটকৰ আগমন ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৩-২০২৪ বৰ্ষৰ তুলনাত মিজোৰামৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা ১৪৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।"

মিজোৰামত ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পৰ্যটকৰ হাৰ : পৰ্যটন মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এয়া কেৱল পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা নহয়, ই পৰ্যটনৰ জৰিয়তে মিজোৰামৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । পৰ্যটকসকলে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ উপৰিও উৎসৱবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । মিজোৰামৰ পৰ্যটন খণ্ড উন্নয়নৰ বাবে মিজোৰাম চৰকাৰে ৩৯৫.০৪ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছে ।"

Aizawl International half marathon
১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত আইজল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথন (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবছৰ আয়োজন হ'বলগীয়া আইজল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথনৰ কথাও ঘোষণা কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে অহা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মাৰাথন ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আইজল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাফ মাৰাথন ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজীৱ গান্ধী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । বিগত বৰ্ষত ২৫০০ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশ লোৱা এই মাৰাথনত এইবাৰ ৫ হাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । য'ত আফ্ৰিকাৰ দৌৰবিদৰ লগতে বলীউডৰ তাৰকা আৰু ক্ৰীড়াবিদে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

সংবাদমেলত মিজোৰাম পৰ্যটন বিভাগৰ সঞ্চালক আৰ লালৰ'ডিংগী, মাৰাথনৰ কিউৰেটৰ কেপ্তেইন ৰাহুল বালিও উপস্থিত থাকে ।

