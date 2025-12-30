লুইতৰ বুকুত জিলিকি উঠা সূৰ্যাস্তৰ সৌন্দৰ্যত বিমুগ্ধ ইউৰোপৰ ভূ-স্বৰ্গৰ পৰ্যটক
চুইজাৰলেণ্ডৰ পৰ্যটকে ক'লে মাজুলী হেনো ভূ-স্বৰ্গ । মাজুলীবাসীৰ সৰলতা আৰু আতিথ্যই মোহিলে পৰ্যটকক ।
মাজুলী : সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে আচাৰ-ব্যৱহাৰ, প্ৰকৃতিৰ মনোৰম দৃশ্য়ই বছৰৰ সকলো সময়তেই হাতবাউলি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । মাজুলীত সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ মনোমোহা দৃশ্য়ই যেন নদীদ্বীপটোক দিয়ে এক অন্য়ৰূপ । সেয়েহে এই অনন্য় ৰূপ পান কৰাৰ পিচতো ক্ষুধাতুৰ হৈ থাকে সৌন্দৰ্য পিপাসুসকল ।
পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ এতিয়া সকলো সাজু । দুদিনৰ পাছত আমাৰ পৰা হেৰাই যাব আৰু এটা বছৰ । বছৰৰ শেষত লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ নদীৰ পাৰত দেখা গৈছে বনভোজকাৰীৰ দল । হাঁহি-ধেমালিৰ মাজেৰে যেন সকলোৱে বিদায় দিবলৈ বিচাৰিছে এই বছৰটো । ইয়াৰ মাজতেই বছৰৰ শেষৰ সময়ত কমলাবাৰী ঘাটত সূৰ্যাস্তৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহিল চুইজাৰলেণ্ডৰ পৰ্যটকৰ দল ।
সূৰ্যাস্তৰ ৰং যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত বিয়পি পৰে তেতিয়া ভাষা আৰু দেশৰ সীমা হেৰাই যায় ইয়াৰ সৌন্দৰ্যই । সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে প্ৰকৃতিৰ সন্ধানত । ইউৰোপৰ ভূ-স্বৰ্গ চুইজাৰলেণ্ডৰ বাসিন্দা হৈও তেওঁলোক আজি মন্ত্ৰমুগ্ধ অসমৰ সেউজীয়া আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশালতাত । ২০২৫ বৰ্ষৰ বিদায় ক্ষণত সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ বালিচৰত এইদৰেই দেখা গ’ল বিদেশী পৰ্যটকৰ এক নান্দনিক দৃশ্য ।
তেওঁলোকৰ মতে, মাজুলী ভূ-স্বৰ্গ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জিলিকি উঠা সূৰ্যাস্তই যেন পাহৰাই পেলালে তেওঁলোকৰ দেশৰ সৌন্দৰ্যকো । কেৱল প্ৰকৃতিয়েই নহয়, মাজুলীবাসীৰ সৰলতা আৰু আতিথ্যই তেওঁলোকৰ হৃদয় জিনিলে ।
পৰ্যটকসকলে ক’লে, "আমি বৰ সুখী, অসম সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া । আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ বৰ সুখী অনুভৱ কৰিছো । ঠাইখন বৰ ধুনীয়া । আমি সূৰ্যাস্ত চাবলৈ আহিছিলো আৰু ই সঁচাকৈয়ে মনোৰম । ইয়াৰ মানুহবোৰ বৰ মৰমিয়াল আৰু বন্ধুসুলভ । আমি নতুন বছৰটো কাজিৰঙাত উদযাপন কৰিম আৰু হয়তো অহা বছৰ আকৌ অসমলৈ আহিম ।"