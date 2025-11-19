পৰ্যটন বিভাগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী;গ্ৰেপ্তাৰ ৩ গৰাকী বিষয়া

পৰ্যটন বিভাগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী;গ্ৰেপ্তাৰ ৩ গৰাকী বিষয়া
সহকাৰী পৰ্যটন তথ্য বিষয়া অনন্যা বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাঞ্জল বৰাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ । অভিযুক্ত নয়নমণি পামেগামকো গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : November 19, 2025 at 8:06 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তদানীন্তন পর্যটন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে সহকাৰী পৰ্যটন বিষয়া নিযুক্তি দিয়াক লৈ সংঘটিত কৰা কেলেংকাৰী গোচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুগৰাকী বিষয়াক । ৰকিবুল হুছেইনৰ আমোলত নিযুক্তি লাভ কৰা সহকাৰী পৰ্যটন তথ্য বিষয়া অনন্যা বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাঞ্জল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল নয়নমণি পামেগাম নামৰ আন এগৰাকী বিষয়া ।
বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে সহকাৰী পৰ্যটন তথ্য বিষয়া অনন্যা বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাঞ্জল বৰাক বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰায় । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষৰ অধীক্ষক ৰ'জী কলিতাই কয়, "পলাতক হৈ থকা নয়নমণি পামেগামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আৰু দুজন পলাতক হৈ আছে । বাকী কেইজনে অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিছে । তদন্ত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । আমি অভিযোগনামা দাখিল কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে ২০১০-১১ বর্ষত সংঘটিত এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে ১৩/২০২৫ নম্বৰত ৰুজু কৰা গোচৰত মুঠ ৮ গৰাকী সহকাৰী পর্যটন তথ্য বিষয়াক তদন্তৰ আওতালৈ আনিছে । এই ৮ গৰাকী বিষয়া হ'ল- হিৰণ কুমাৰ শইকীয়া, মেহজুবিন বেগম, ছাইমিন মান্নান, অনন্যা বৰঠাকুৰ, গৌতম গগৈ, মাধৱ দাস, নয়নমণি পামেগাম আৰু প্ৰাঞ্জল বৰা । তদানীন্তন পর্যটন সঞ্চালক মনালিছা গোস্বামীৰো এই গোচৰত নাম সাঙোৰ খাইছে । সেই সময়ত নিযুক্তি লাভ কৰা সহকাৰী পৰ্যটন বিষয়াকেইগৰাকীৰ উত্তৰ বহী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ দ্বাৰা পুনৰীক্ষণ কৰাই নম্বৰৰ হেৰফেৰ ধৰা পেলাইছিল । এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙোৰ খোৱা আন বিষয়াকেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
ইফালে অভিযুক্ত প্ৰাঞ্জল বৰা আৰু অনন্যা বৰঠাকুৰক বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । দুয়ো অভিযুক্তই জামিন আবেদন দাখিল কৰে যদিও শুনানিৰ অন্তত আদালতে জামিন আবেদন খাৰিজ কৰি দুই অভিযুক্তক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে তদাৰকী কোষে দুই অভিযুক্তক জিম্মাত বিচাৰি আদালতত কোনো আবেদন দাখিল নকৰিলে । ইফালে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন এগৰাকী অভিযুক্ত নয়নমণি পামেগামক বৃহস্পতিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ।
