ETV Bharat / state

ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে ৰাভা সংগঠনৰ জোঁৰ সমদল

ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী পূৰণৰ বাবে ডিচেম্বৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ সময়সীমা বান্ধি দিলে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই ।

Torch rally of Rabha student union for Sixth Schedule
ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে ৰাভা সংগঠনৰ জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 7, 2025 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মিৰ্জা : ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে উত্তাল ৰাভা হাছং । পুনৰ জ্বলিবলৈ ধৰিছে ৰাভা হাছং । চৰকাৰৰ বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণাৰ ফলত পুনৰ অশান্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাভা হাছং । ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদত নামিছে ৰাভা জনজাতীয় দল-সংগঠনসমূহ ।

সদৌ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত দেওবাৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ লোহাৰঘাটত বৰদুৱাৰ ভোলাগাঁও আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাভা মহিলা পৰিষদ, ষষ্ঠ অনুসূচী দাবী সমিতিকে ধৰি ৰাভা সংগঠনসমূহে ।

ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে ৰাভা সংগঠনৰ জোঁৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডিচেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ সময়সীমা বান্ধি দিলে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই । বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ ৰাজপথেৰে জোঁৰ সমদল উলিয়াই শ শ লোকে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি শীঘ্ৰে ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

অন্যথা পুনৰ ৰাভা হাছং এলেকা অশান্ত হৈ পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । তাৰ পিছতো যদি চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ সমগ্ৰ ৰাভা হাছঙত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাই কয়, "ৰাভাসকলক চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে । কেৱল ৰাভা বুলিয়েই নহয়,জনজাতিসকলক প্ৰতাৰিত কৰি আছে । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল যে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিচতেই ৰাভা, মিচিং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেনেকৈয়ে থাকিল । ২০২৪ চনত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে । সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা যোৱা দুবছৰ ধৰি নকৰিলে । ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত ভুগিব লাগিব । তেওঁলোকে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক:৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনজাতি ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা : বি টি চি সচিবালয় ভাঙি চূৰমাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
KAMRUP
সদৌ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা
PROTEST FOR SIXTH SCHEDULE
RABHA STUDENT UNION TORCH RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.