ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে ৰাভা সংগঠনৰ জোঁৰ সমদল
ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী পূৰণৰ বাবে ডিচেম্বৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ সময়সীমা বান্ধি দিলে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই ।
Published : December 7, 2025 at 9:16 PM IST
মিৰ্জা : ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে উত্তাল ৰাভা হাছং । পুনৰ জ্বলিবলৈ ধৰিছে ৰাভা হাছং । চৰকাৰৰ বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণাৰ ফলত পুনৰ অশান্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাভা হাছং । ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদত নামিছে ৰাভা জনজাতীয় দল-সংগঠনসমূহ ।
সদৌ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত দেওবাৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ লোহাৰঘাটত বৰদুৱাৰ ভোলাগাঁও আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাভা মহিলা পৰিষদ, ষষ্ঠ অনুসূচী দাবী সমিতিকে ধৰি ৰাভা সংগঠনসমূহে ।
ৰাভা হাছঙক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডিচেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ সময়সীমা বান্ধি দিলে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই । বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ ৰাজপথেৰে জোঁৰ সমদল উলিয়াই শ শ লোকে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি শীঘ্ৰে ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
অন্যথা পুনৰ ৰাভা হাছং এলেকা অশান্ত হৈ পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । তাৰ পিছতো যদি চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ সমগ্ৰ ৰাভা হাছঙত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাই কয়, "ৰাভাসকলক চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে । কেৱল ৰাভা বুলিয়েই নহয়,জনজাতিসকলক প্ৰতাৰিত কৰি আছে । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল যে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিচতেই ৰাভা, মিচিং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেনেকৈয়ে থাকিল । ২০২৪ চনত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে । সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা যোৱা দুবছৰ ধৰি নকৰিলে । ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত ভুগিব লাগিব । তেওঁলোকে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে ।"