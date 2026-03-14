নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব টোল কৰ : ৫ টকাৰ পৰা ৩৫ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি টোল কৰ

পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যৰ মদনপুৰ, নাজিৰাখাত, ৰহা, চুলুং, ৰঙামাটি আৰু ডবকা টোল গে'টত বৃদ্ধি পাব টোল কৰ ।

৫ টকাৰ পৰা ৩৫ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি টোল কৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 6:22 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব টোল কৰ । ১৫ শতাংশ পৰ্যন্ত টোল কৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ ওপৰত আন এক মাধমাৰ । নগদ ধন বিলোৱাৰ বিভিন্ন হিতাধিকাৰী আঁচনিৰে ৰাজ্য চৰকাৰে চমক সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব টোল কৰ । কেন্দ্রীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে মাচুল বৃদ্ধিৰ জাননী জাৰি কৰিছে । এই বৰ্ধিত মাচুল পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ।

পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যৰ সাতখন টোল গে'ট ক্ৰমে কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰ, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নাজিৰাখাত, নগাঁও জিলাৰ ৰহা, নগাঁও জিলাৰ চুলুং, গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙামাটি, হোজাই জিলাৰ ডবকা আৰু বিশ্বনাথৰ ৰটোৱা টোল গে'টৰ বৰ্ধিত মাচুলৰ তালিকা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা জাননীযোগে ঘোষণা কৰা হৈছে । অৱশ্যে ৰটোৱা টোল গে'ট এতিয়াও কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই ।

কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ এই নতুন নিৰিখ অনুসৰি, টোল গে'টকেইখনত ন্যূনতম ৫ টকাৰ পৰা ৩৫ টকা পৰ্যন্ত টোল কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । চৰকাৰখনে এফালে হিতাধিকাৰীৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে আৰু আনফালে টোল কৰ বৃদ্ধিৰে মাধমাৰ শোধাইছে । টোল কৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰভাৱ মূল্যবৃদ্ধিত পৰিব ।

টোল গে'টৰ নতুন নিৰিখ অনুসৰি, কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰ টোল গে'টত পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা লঘু যান-বাহনৰ এবাৰৰ যাত্ৰাৰ নতুন মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে ১৪০ টকা । বর্তমান এই মাচুল হৈছে ১৩০ টকা ।

এদিনতে উভতি আহিলে একেখন বাহনৰ পৰা পূৰ্বে ২০৫ টকা অহা-যোৱাৰ বিনিময়ত আদায় কৰা হৈছিল । কিন্তু পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা এই নিৰিখ হ'ব ২১০ টকা । একেদৰে লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ এবাৰৰ নিৰিখ বৰ্তমানৰ ২২০ টকাৰ ঠাইত ২২৫ টকা আৰু একেটা দিনত উভতি আহিলে বৰ্তমানৰ ৩৩০ টকাৰ ঠাইত ৩৪০ টকা আদায় দিব লাগিব ।

দুই এক্সেলযুক্ত বাছ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত টোল কৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে । মদনপুৰ টোল গে'টত দুই এক্সেলযুক্ত বাছ-ট্ৰাকৰ বৰ্তমানৰ নিৰিখ হ'ল ৪৪০ টকা । পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা এই নিৰিখ হ'ব ৪৭৫ টকা । তিনি এক্সেলযুক্ত বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ ৫০৫ টকাৰ টোল কৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব ৫১৫ টকা ।

একেদৰে নগাঁৱৰ চুলুং টোল গে'টত লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ টোল কৰ ২০০ টকাৰ পৰা ২০৫ টকা, দুই এক্সেলযুক্ত বাছ-ট্ৰাকৰ টোল কৰ ৪২০ টকাৰ পৰা ৪৩০ টকা, একেদিনাই অহা-যোৱা কৰা বাছ-ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ ৬৩০ টকাৰ পৰা ৬৪৫ টকা, তিনি এক্সেলযুক্ত বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত টোল কৰ ৪৬০ টকাৰ পৰা ৪৭০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তাতোকৈ গধুৰ যান-বাহনৰ ক্ষেত্ৰত টোল কৰ ৬৬০ টকাৰ পৰা ৬৭৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সোণাপুৰৰ নাজিৰাখাত টোল গে'টত লঘু যান-বাহনৰ একেটা দিনতে অহা-যোৱা কৰা মাচুল পূৰ্বৰ ২১৫ টকাৰ পৰা ২২০ টকা, লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ মাচুল ২৩০ টকাৰ পৰা ২৩৫ টকা, একেটা দিনতে অহা-যোৱা কৰা লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ মাচুল ৩৪৫ টকাৰ পৰা ৩৫৫ টকা, দুই এক্সেলযুক্ত বাছ-ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰৰ মাচুল ৪৮৫ টকাৰ পৰা ৪৯৫ টকা, একেটা দিনতে অহা-যোৱা কৰা এনে বাহনৰ ক্ষেত্ৰত মাচুল বৰ্তমানৰ ৭২৫ টকাৰ পৰা ৭৪০ টকা, তিনি এক্সেলযুক্ত বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰৰ মাচুল ৫২৫ টকাৰ পৰা ৫৪০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তাতোকৈ গধুৰ যান-বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰৰ মাচুল বৰ্তমানৰ ৭৬০ টকাৰ পৰা ৭৭৫ টকা হ'ব।

অনুৰূপ ধৰণে ৰহা টোল গে'ট, নুমলীগড়ৰ ৰঙামাটি টোল গে'ট, হোজাই জিলাৰ ডবকা টোল গে'টতো লঘু যান-বাহন, বাণিজ্যিক যান-বাহন আদিৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে । বিশ্বনাথ জিলাৰ ৰটোৱা টোল গে'টখনৰ নিৰিখো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পথ পৰিবহণ মন্ত্রণালয়ে । শীঘ্ৰে বিশ্বানাথৰ বিহালীৰ ৰটোৱা টোল গে'টতো আৰম্ভ হ'ব মাচুল সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া ।

ইফালে টোল কৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাব পৰিবহণ ব্যয় । পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধিৰ লগে লগে যান-বাহনৰ ভাৰা বৃদ্ধি পাব । এক কথাত টোল কৰ বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰাত্যহিক জীৱনত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাব ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা যিয়েই নহওক কিয় মানুহে টোল কৰ নিদিয়াকৈ সাৰি যাব নোৱাৰে । ইতিমধ্যে দুখন নতুন টোল গে'ট কাৰ্যক্ষম হৈ উঠাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুঠ টোল গে'টৰ সংখ্যা ১২ খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, শেহতীয়াকৈ মুকলি হোৱা গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখনতো ৰাজ্য চৰকাৰে টোল গে'ট স্থাপনৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে । মুঠৰ ওপৰত টোল গে'ট আৰু টোল কৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা অতি ব্যয়বহুল হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনত সা-সামগ্ৰীৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাব । যাৰ বোজা বহন কৰিব লাগিব সাধাৰণ জনতাই ।

