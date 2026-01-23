গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙত স্থাপন হ'ব টোল প্লাজা
সম্ভৱতঃ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । তেতিয়াই এই দলংখন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব ।
Published : January 23, 2026 at 10:46 PM IST
গুৱাহাটী : ১৪ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব, উদ্বোধন কৰিব গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ অত্যাধুনিক দলংখন । গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী ৰূপহী হ’ব । উত্তৰ গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়, জুডিচিয়েল পাৰ্ক হ’ব । গুৱাহাটীৰ পৰা ১০ মিনিটত দলং পাৰ হ’ব পাৰিব । সেয়ে বহুতেৰই আনন্দে হিয়া !
পিছে ভবাৰ দৰে কথাবোৰ ইমান সহজ নহ’ল ৷ এই দলং পাৰ হৈ অহা-যোৱা কৰিবলৈ আপুনি ভৰিব লাগিব ধন ৷ শদিয়াৰ পৰা ধুবৰীলৈ বিভিন্ন ঠাইত থকাৰ দৰে এই নতুন দলংখনৰ ওপৰতো থাকিব টোল গেট । উদ্বোধন নহওঁতেই চৰকাৰে দলংখনত যাত্ৰীৰ পৰা টোল (Toll) তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙত স্থাপন হ'বলগীয়া টোল প্লাজা (Toll Plaza)ৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে । নিবিদা আহ্বান কৰিছে ৷ নিবিদা আহ্বান কৰিছে অসম গড়কাপ্তানী বিভাগে ।
গোলাঘাটৰ ৰঙামাটি, কলিয়াবৰৰ চুলুঙৰ টোলগেটৰ পিছতেই ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই জনসাধাৰণক আন এক কৰৰ বোজা দিয়াৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙত ।
শুকুৰবাৰে বাতৰি কাকতযোগে অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ এই দলংখনৰ ওপৰেৰে যোৱা যান-বাহনৰ মাচুল সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যি টোল প্লাজা নিৰ্মাণৰ বাবে যোগ্য নিৰ্মাণকাৰীৰ পৰা নিবিদা আহ্বান কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশ ভ্ৰমণৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে সদৰী কৰিছিল যে অহা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তেতিয়াই এই দলংখন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানস প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত এই দলং অন্যতম ।