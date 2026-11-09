টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা চাৰিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি, নিলম্বিত-৪
শুকুৰবাৰে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত আহত তিনিজন লোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক ।
By PTI
Published : November 9, 2026 at 8:02 AM IST
ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাতস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত শুকুৰবাৰে এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল ৷ এই বিস্ফোৰণৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটি সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত পি এছ ইউৰ নিয়োজিত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন পাঁচজন লোক আহত হৈছিল ৷
অৱশ্যে এই কাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা চাৰিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ দেওবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ আনহাতে, এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পানীটোৱে উক্ত স্থানৰ দায়িত্বত থকা চাৰিজন কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰে ।
Dibrugarh, Assam: Oil India Limited (OIL) suspends four personnel, including three officers, over alleged dereliction of duty following an explosion and fire at its Tengakhat installation that claimed three lives and left four others critically injured. https://t.co/lSEObW9USH— IANS (@ians_india) November 8, 2026
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত আহত তিনিজন লোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক । অইলৰ দ্বাৰা নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এই কৰ্মচাৰীকেইজন মুম্বাইস্থিত স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰী আছিল ।
এই বিস্ফোৰণটো ঘটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দিনটোতে এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে পিছদিনা আন দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই এই অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘শৈলেন গগৈ নামৰ এজন সহায়কৰ আজি মৃত্যু ঘটিছে ৷ তেওঁ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ দিন ধৰি এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ ইয়াৰ লগে লগে মৃত্যু হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।’’
এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটোৱে এই কথা স্পষ্ট কৰে যে, বিগত ৬ নৱেম্বৰত টেঙাখাতৰ অইলৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত (আইটিএফ) কাম চলি থকাৰ মাজতে এটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ তাৰপিছত তাত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় ৷
আইটিএফ হৈছে এনে এক সুবিধা, য’ত পেট্ৰ’লিয়ামজাত সামগ্ৰীসমূহ অধিক পৰিমাণে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাৰ লগতে বা আন স্থানলৈ পৰিবহণ কৰাৰ পূৰ্বে কিছু সময়ৰ বাবে টেংকত সংৰক্ষণ কৰা হয় ।
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ এখন কমিটীয়ে তিনিজন বিষয়াকে ধৰি আইটিএফৰ দায়িত্বত থকা অইলৰ চাৰিজনকৈ কৰ্মচাৰীকে নিলম্বন কৰিছে ।’’ তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
আনহাতে, কোম্পানীটোৱে প্ৰতিগৰাকী নিহত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়াল অথবা নিকটাত্মীয়লৈ ১০ লাখ টকা আৰু আহত প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীলৈ ৫ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷
ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই পৰিস্থিতি অতি সূক্ষ্মতাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কথা শনিবাৰে কোম্পানীটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ৷ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ সোণোৱালে অইলৰ মুৰব্বী ৰঞ্জিত ৰথক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
সমান্তৰালকৈ নিজৰ প্ৰধান সচিবক অইলৰ অধ্যক্ষ, সহ-পৰিচালন সঞ্চালকৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, যাতে আহতসকলে প্ৰয়োজনীয় সকলো চিকিৎসা লাভ কৰে আৰু নিহতৰ পৰিয়ালে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: চৰাইদেউ মৈদামৰ সমীপত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ : সামাজিক মাধ্যমত বনমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট