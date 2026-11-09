ETV Bharat / state

টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা চাৰিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি, নিলম্বিত-৪

শুকুৰবাৰে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত আহত তিনিজন লোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক ।

OIL ITF BLAST IN DIBRUGARH
টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : November 9, 2026 at 8:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাতস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত শুকুৰবাৰে এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল ৷ এই বিস্ফোৰণৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটি সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত পি এছ ইউৰ নিয়োজিত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন পাঁচজন লোক আহত হৈছিল ৷

অৱশ্যে এই কাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা চাৰিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ দেওবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ আনহাতে, এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পানীটোৱে উক্ত স্থানৰ দায়িত্বত থকা চাৰিজন কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰে ।

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত আহত তিনিজন লোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক । অইলৰ দ্বাৰা নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এই কৰ্মচাৰীকেইজন মুম্বাইস্থিত স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰী আছিল ।

এই বিস্ফোৰণটো ঘটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দিনটোতে এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে পিছদিনা আন দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই এই অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘শৈলেন গগৈ নামৰ এজন সহায়কৰ আজি মৃত্যু ঘটিছে ৷ তেওঁ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ দিন ধৰি এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ ইয়াৰ লগে লগে মৃত্যু হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।’’

এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটোৱে এই কথা স্পষ্ট কৰে যে, বিগত ৬ নৱেম্বৰত টেঙাখাতৰ অইলৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত (আইটিএফ) কাম চলি থকাৰ মাজতে এটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ তাৰপিছত তাত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় ৷

আইটিএফ হৈছে এনে এক সুবিধা, য’ত পেট্ৰ’লিয়ামজাত সামগ্ৰীসমূহ অধিক পৰিমাণে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাৰ লগতে বা আন স্থানলৈ পৰিবহণ কৰাৰ পূৰ্বে কিছু সময়ৰ বাবে টেংকত সংৰক্ষণ কৰা হয় ।

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ এখন কমিটীয়ে তিনিজন বিষয়াকে ধৰি আইটিএফৰ দায়িত্বত থকা অইলৰ চাৰিজনকৈ কৰ্মচাৰীকে নিলম্বন কৰিছে ।’’ তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷

আনহাতে, কোম্পানীটোৱে প্ৰতিগৰাকী নিহত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়াল অথবা নিকটাত্মীয়লৈ ১০ লাখ টকা আৰু আহত প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীলৈ ৫ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই পৰিস্থিতি অতি সূক্ষ্মতাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কথা শনিবাৰে কোম্পানীটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ৷ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ সোণোৱালে অইলৰ মুৰব্বী ৰঞ্জিত ৰথক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।

সমান্তৰালকৈ নিজৰ প্ৰধান সচিবক অইলৰ অধ্যক্ষ, সহ-পৰিচালন সঞ্চালকৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, যাতে আহতসকলে প্ৰয়োজনীয় সকলো চিকিৎসা লাভ কৰে আৰু নিহতৰ পৰিয়ালে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: চৰাইদেউ মৈদামৰ সমীপত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ : সামাজিক মাধ্যমত বনমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট

TAGGED:

টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণ
আইটিএফ গেছ পাইপ
অইলত অগ্নিকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
OIL ITF BLAST IN DIBRUGARH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.