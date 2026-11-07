ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড় টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি

স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অগ্নিদগ্ধ অভিযন্তাৰ মৃত্যু...

Toll in explosion at OIL facility in dibrugarh rises to two
টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা দুজনলৈ বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : November 7, 2026 at 4:46 PM IST

|

Updated : November 7, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটস্থিত অ'চিএছৰ ভিতৰত থকা আইটিএফ গেছ পাইপত শুকুৰবাৰে সংঘটিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ তথা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । খাদটোত খাৰুৱা তেলৰ লগতে পানী আৰু গেছ মজুত হৈ থকা এটা ভাল্ভত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।

এই ঘটনাত শুক্ৰবাৰে ৰাজু দত্ত নামৰ শ্ৰমিকজনৰ ঘটনাস্থলীতে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ৷ ইপিনে, অগ্নিদগ্ধ হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা দুজনৰ মৃত্যু হোৱাত মৃতকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিষয়াই সদৰী কৰিছে । শুক্ৰবাৰে ৰাজু দত্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে অগ্নদগ্ধ তাপস গগৈ আৰু ৰূপম গোঁহাইৰ শনিবাৰে মৃত্যু হয় ৷

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ নিয়োজিত স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত তপস জ্যোতি গগৈৰ শনিবাৰ পুৱা মৃত্যু হয় । শনিবাৰে গগৈৰ মৃত্যুৰ খবৰ এৰিয়া মেনেজাৰ কমল ফুকনে নিশ্চিত কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ বাসিন্দা গগৈ বিস্ফোৰণত অগ্নিদগ্ধ হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল । প্ৰায় ৭০ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ হোৱা গগৈৰ শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত মৃত্যু হোৱা বুলি জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কয় ।

উল্লেখ্য যে গগৈ যোৱা ১৩ বছৰ ধৰি এই কোম্পানীটোত কৰ্মৰত আছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে পত্নী আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তানক এৰি থৈ যায় । এই ঘটনাত আহত শ্ৰমিকসকলক প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়ে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।

এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যোৱা শুকুৰবাৰে টেঙাখাতৰ অইলৰ ইন্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত বিস্ফোৰণৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনত স্পেকটন নামৰ এটা ব্যক্তিগত ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে টেঙাখাটস্থিত অ'চিএছৰ ভিতৰত থকা আইটিএফ গেছ পাইপত কাম কৰি আহিছিল ৷ শুকুৰবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মুঠ ৯ জন শ্ৰমিক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল । ইয়াৰে সাতজন আহত হয় ।

উল্লেখ্য যে ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্ম হৈছে এনে এক সুবিধা য’ত পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীসমূহ অধিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বা পৰিবহণৰ বাবে স্থানান্তৰিত কৰাৰ আগতে টেংকত সাময়িকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা প্ৰক্ৰিয়া ।

লগতে পঢ়ক:টেঙাখাটত অ'চিএছৰ গেছ পাইপত বিস্ফোৰণৰ কাৰণ কি আছিল? উত্তৰ বিচৰাত ব্যস্ত অইল কৰ্তৃপক্ষ

টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহত ৰাজু দত্ত, আহত পাঁচজন চিকিৎসাধীন

Last Updated : November 7, 2026 at 5:15 PM IST

TAGGED:

OIL ITF BLAST IN DIBRUGARH
আইটিএফ গেছ পাইপ
ইটিভি ভাৰত অসম
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড
PSU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.