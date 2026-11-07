ডিব্ৰুগড় টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি
স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অগ্নিদগ্ধ অভিযন্তাৰ মৃত্যু...
By PTI
Published : November 7, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 5:15 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটস্থিত অ'চিএছৰ ভিতৰত থকা আইটিএফ গেছ পাইপত শুকুৰবাৰে সংঘটিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ তথা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । খাদটোত খাৰুৱা তেলৰ লগতে পানী আৰু গেছ মজুত হৈ থকা এটা ভাল্ভত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।
এই ঘটনাত শুক্ৰবাৰে ৰাজু দত্ত নামৰ শ্ৰমিকজনৰ ঘটনাস্থলীতে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ৷ ইপিনে, অগ্নিদগ্ধ হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা দুজনৰ মৃত্যু হোৱাত মৃতকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিষয়াই সদৰী কৰিছে । শুক্ৰবাৰে ৰাজু দত্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে অগ্নদগ্ধ তাপস গগৈ আৰু ৰূপম গোঁহাইৰ শনিবাৰে মৃত্যু হয় ৷
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ নিয়োজিত স্পেক্ট্ৰন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত তপস জ্যোতি গগৈৰ শনিবাৰ পুৱা মৃত্যু হয় । শনিবাৰে গগৈৰ মৃত্যুৰ খবৰ এৰিয়া মেনেজাৰ কমল ফুকনে নিশ্চিত কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ বাসিন্দা গগৈ বিস্ফোৰণত অগ্নিদগ্ধ হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল । প্ৰায় ৭০ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ হোৱা গগৈৰ শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত মৃত্যু হোৱা বুলি জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কয় ।
উল্লেখ্য যে গগৈ যোৱা ১৩ বছৰ ধৰি এই কোম্পানীটোত কৰ্মৰত আছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে পত্নী আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তানক এৰি থৈ যায় । এই ঘটনাত আহত শ্ৰমিকসকলক প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়ে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যোৱা শুকুৰবাৰে টেঙাখাতৰ অইলৰ ইন্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্মত বিস্ফোৰণৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনত স্পেকটন নামৰ এটা ব্যক্তিগত ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে টেঙাখাটস্থিত অ'চিএছৰ ভিতৰত থকা আইটিএফ গেছ পাইপত কাম কৰি আহিছিল ৷ শুকুৰবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মুঠ ৯ জন শ্ৰমিক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল । ইয়াৰে সাতজন আহত হয় ।
উল্লেখ্য যে ইণ্টাৰমিডিয়েট টেংক ফাৰ্ম হৈছে এনে এক সুবিধা য’ত পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীসমূহ অধিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বা পৰিবহণৰ বাবে স্থানান্তৰিত কৰাৰ আগতে টেংকত সাময়িকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা প্ৰক্ৰিয়া ।
লগতে পঢ়ক:টেঙাখাটত অ'চিএছৰ গেছ পাইপত বিস্ফোৰণৰ কাৰণ কি আছিল? উত্তৰ বিচৰাত ব্যস্ত অইল কৰ্তৃপক্ষ
টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহত ৰাজু দত্ত, আহত পাঁচজন চিকিৎসাধীন