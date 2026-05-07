"কলিয়াবৰত বিহাৰগিৰি নচলিব", কলিয়াবৰ চুলুঙত টোলগেট কৰ্মচাৰীৰ ক্ষোভ

"কলিয়াবৰত বিহাৰগিৰি নচলিব", কলিয়াবৰ চুলুঙত টোলগেট কৰ্মচাৰীৰ ক্ষোভ
কলিয়াবৰ টোলগেটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ টোলগেটত কৰ্মৰত স্থানীয় যুৱকৰ প্ৰতিবাদ ৷ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভাত দূৰৰে কথা এটুপি চাহ খাবলৈও নিদিয়াৰ অভিযোগ ৷
Published : May 7, 2026 at 2:08 PM IST
কলিয়াবৰ: চুলুঙত ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নতুনকৈ আৰাম্ভ হোৱা টোল গেটত নিশাৰ ভাগত উতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । পূৰ্বৰ এমবি কনচ'টৰিয়াম (MB CONSORTIUM) নামৰ কোম্পানীটোৱে তিনিমাহৰ বাবে নিবিদা পোৱা তথা মঙলবাৰৰ পৰা নতুনকৈ অসীম ৰ'ডলাইনছ্ (ASHIM ROADLINES) নামৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ এটা কোম্পানীয়ে এবছৰৰ বাবে নিবিদা লাভ কৰাৰ পাছত টোলগেটখনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
টোলগেটটোত বহিৰাগত লোকৰ দপদপনিত স্থানীয় অসমীয়া যুৱক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। স্থানীয় কৰ্মৰত যুৱকৰ অভিযোগ মতে, আগদিনাৰ চাৰি বজাৰ পৰা কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে চাহ একাপো দিয়া হোৱা নাই । তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত নিজৰ খৰচত ভাত খাই বাৰ বজালৈকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে । কৰ্মচাৰীসকলে কোম্পানী চলাবলৈ অহা কৰ্তৃপক্ষক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি দাবী জনায়।
এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, ‘‘মই যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ । আগৰ কোম্পানীটোৰ দিনত আমি ধুনীয়াকৈ চলি আছিলোঁ । এতিয়া আনে কামটো পাইছে । তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ল, যিসকলে টকা ঘটি দি আছে তেওঁলোকক খোৱাৰ যোগাৰ দিব লাগে । আমি যদি টেক্স নোলোৱাকৈ গাড়ী এৰি দিওঁ, তেতিয়াতো এটকাও নাপায় । আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও আমাক চাব লাগিব । আগৰ যিখন কেণ্টিন আছিল, তেওঁলোকে নতুন কোম্পানীৰ লগত দাম-দৰ নিমিলাৰ বাবে আমাক খাবলৈ দিব নোৱাৰে ।’’
আনহাতে, কৰ্মচাৰীজনী জনোৱামতে নতুনকৈ নিবিদা পোৱা কোম্পানীটোৰ মেনেজাৰজন অসমীয়া যদিও বাকী সকলো বিহাৰী বুলি জনায়। এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ তুলি তেওঁ কয়, ‘‘বিহাৰী মানুহ আহি আমাৰ কলিয়াবৰত দাদাগিৰি চলাব নোৱাৰিব । যদি সেই বিহাৰী লোকক আমাৰ কোনোবাই সমৰ্থন কৰে সিও থাকিব নোৱাৰিব । ইয়াত কাৰো লীডাৰগিৰিও নচলিব।’’
নিশা কৰ্মৰত ওঠৰজন কৰ্মচাৰীয়ে নিশা এপৰলৈকে চাহ এটুপিও খাবলৈ নাই পোৱা বুলি অভিযোগ কৰি কৰ্মচাৰীজনে কয়, ‘‘ইয়াত কাৰো কথা শুনা নহ'ব । বিহাৰীকেইজনে আহি আমাৰ উপস্থিতি লৈ গ'ল, কিন্তু আমি খালোঁনে নাই একো নুসুধিলে । ৰাতি ভাত খাবলৈও কেণ্টিন বন্ধ । এতিয়া ৰাতি ভাত ক'ত খাম ? কলিয়াবৰত কলিয়াবৰৰ মানুহে কাম কৰক । কলিয়াবৰত কম্পিউটাৰ জনা শিক্ষিত মানুহ নাই নেকি? বিহাৰৰ মানুহেহে কম্পিউটাৰ চলাব জানে নেকি? কলিয়াবৰত এনে বিহাৰিগিৰি নচলিব ।’’
তদুপৰি, মাহিলী পাছ থকা বাহনকো টোলগেটেৰে পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই বুলি অভিযোগ তোলে এগৰাকী চালকে । কোম্পানী সলনি হোৱাৰ বাবে পূৰ্বৰ পাছ মানিবলৈ বিচৰা নাই বুলি অভিযোগ তোলে বাহনৰ চালকে । পূৰ্বতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পুৰণি কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ টোলটেক্স লোৱা বন্ধ কৰি দিছিল যদিও বৰ্তমান পুৰণা দলংখনৰ ওপৰেদি তেজপুৰ দিশৰ পৰা কলিয়াবৰ দিশেৰে অহা বাহন সমূহৰ পৰা কৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কলিয়াবৰ তথা নগাঁও প্ৰশাসনে বিষয়টো কেনেদৰে তদন্ত কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।
