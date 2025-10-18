ETV Bharat / state

এইবাৰ টোকাৰী গীতত জুবিন বন্দনা; ব্যতিক্ৰমী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা হ'ল টোকাৰী গীত । জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শিলপোতা ডেকাআলিৰ আই থানত টোকাৰী গীত মুকলি ।

tribute to Zubeen in Dibrugarh
এইবাৰ টোকাৰী গীতেৰে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 1:18 PM IST

ডিব্ৰুগড় : অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ ।

ইফালে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উঠিছে । শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে ।‌ আনহাতে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাই ন্যায়ৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।‌

এইবাৰ টোকাৰী গীতত জুবিন বন্দনা; ব্যতিক্ৰমী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা হ'ল টোকাৰী গীত । ৰাজ্যৰ চৌদিশে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে দাবী উত্থাপিত হৈ থকাৰ সময়তে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ শিলপোতাত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে ভগৱানক কৰিছে স্তুতি-প্ৰাৰ্থনা ।

জোৰ কৰি অসুৰক বধ কৰাৰ বিপৰীতে সময়ত ভগৱানে অসুৰক বধ কৰা আশাৰে ৰাইজে স্তুতি কৰিছে ভগৱানক । শিলপোতা ডেকাআলিৰ আই থানত দিনে-নিশাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে জুবিন গাৰ্গক । আই থানখনৰ মনোৰঞ্জন দিহিঙ্গীয়াই জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰচনা কৰিছে এটি টোকাৰী গীত ।

tribute to Zubeen in Dibrugarh
মনোৰঞ্জন দিহিঙ্গীয়াই জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰচনা কৰিছে এটি টোকাৰী গীত (ETV Bharat Assam)

সেই টোকাৰী গীত গাই জুবিনৰ ন্যায়ৰ বাবে আইমাতৃ তথা ভগৱানক কাকুতি-মিনতি কৰিছে ৰাইজে । ৰাইজৰ আশা ভগৱান তুষ্ট হ'ব আৰু সময়ত সেই হত্যাকাৰী অসুৰক বধ কৰিব ।

সকলোৱে হাই‌-হুলস্থূল নকৰি ন্যায় বিচাৰ কৰিব লাগে

জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা হোৱা টোকাৰী গীত মুকলি কৰি মনোৰঞ্জন দিহিঙ্গীয়াই কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মই আমাৰ তৰফৰ পৰা সেৱা ধৰিছোঁ । সকলোৱে হাই‌-হুলস্থূল নকৰি ন্যায় বিচাৰ কৰিব লাগে । আমাৰ সমাজখনক তেওঁ যিটো পথ‌ দিছিল, কোনো জাতিৰ প্ৰতি কোনো জীৱৰ প্ৰতি ঘৃণা ভাব নাৰাখিছিল, সকলোৱে সম হিচাপে আগুৱাই যাব লাগে । এই মহিমামণ্ডিত আই থানত তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি লাভ আৰু পুনৰ জন্মৰ বাবে সেৱা জনাইছোঁ ।"

tribute to Zubeen in Dibrugarh
শিলপোতা ডেকাআলিৰ আই থান (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰো মংগল কামনা কৰিছোঁ । এই মহিমামণ্ডিত আই থানতে তেওঁৰ নামত সহায় স্তুতি কৰি আছোঁ । তেওঁৰ নামত এটি টোকাৰী গীত ৰচিম বুলি ভাবি আছিলোঁ । তেওঁৰ দৰে হয়তো পৃথিৱীত আন এজন ব্যক্তি নোলাবও পাৰে । আজি তেওঁক এটি টোকাৰী গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁৰ আত্মা পুনৰ ঘূৰি আহক আৰু পুনৰ অসমতেই জন্ম লওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ।"

থানখনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এই থানখনলৈ উজনিৰ বহু মানুহ আহে । ইয়াত বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহো অনুষ্ঠিত কৰা হয় । মাঘত হ'বলগা এই অনুষ্ঠানত তেওঁক ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম বুলিও ঠিৰাং কৰা হৈছে । তেওঁৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত কৰি তেওঁক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ।"

