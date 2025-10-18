এইবাৰ টোকাৰী গীতত জুবিন বন্দনা; ব্যতিক্ৰমী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা হ'ল টোকাৰী গীত । জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শিলপোতা ডেকাআলিৰ আই থানত টোকাৰী গীত মুকলি ।
Published : October 18, 2025 at 1:18 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ ।
ইফালে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উঠিছে । শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে । আনহাতে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাই ন্যায়ৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা হ'ল টোকাৰী গীত । ৰাজ্যৰ চৌদিশে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে দাবী উত্থাপিত হৈ থকাৰ সময়তে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ শিলপোতাত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে ভগৱানক কৰিছে স্তুতি-প্ৰাৰ্থনা ।
জোৰ কৰি অসুৰক বধ কৰাৰ বিপৰীতে সময়ত ভগৱানে অসুৰক বধ কৰা আশাৰে ৰাইজে স্তুতি কৰিছে ভগৱানক । শিলপোতা ডেকাআলিৰ আই থানত দিনে-নিশাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে জুবিন গাৰ্গক । আই থানখনৰ মনোৰঞ্জন দিহিঙ্গীয়াই জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰচনা কৰিছে এটি টোকাৰী গীত ।
সেই টোকাৰী গীত গাই জুবিনৰ ন্যায়ৰ বাবে আইমাতৃ তথা ভগৱানক কাকুতি-মিনতি কৰিছে ৰাইজে । ৰাইজৰ আশা ভগৱান তুষ্ট হ'ব আৰু সময়ত সেই হত্যাকাৰী অসুৰক বধ কৰিব ।
সকলোৱে হাই-হুলস্থূল নকৰি ন্যায় বিচাৰ কৰিব লাগে
জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা হোৱা টোকাৰী গীত মুকলি কৰি মনোৰঞ্জন দিহিঙ্গীয়াই কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মই আমাৰ তৰফৰ পৰা সেৱা ধৰিছোঁ । সকলোৱে হাই-হুলস্থূল নকৰি ন্যায় বিচাৰ কৰিব লাগে । আমাৰ সমাজখনক তেওঁ যিটো পথ দিছিল, কোনো জাতিৰ প্ৰতি কোনো জীৱৰ প্ৰতি ঘৃণা ভাব নাৰাখিছিল, সকলোৱে সম হিচাপে আগুৱাই যাব লাগে । এই মহিমামণ্ডিত আই থানত তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি লাভ আৰু পুনৰ জন্মৰ বাবে সেৱা জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰো মংগল কামনা কৰিছোঁ । এই মহিমামণ্ডিত আই থানতে তেওঁৰ নামত সহায় স্তুতি কৰি আছোঁ । তেওঁৰ নামত এটি টোকাৰী গীত ৰচিম বুলি ভাবি আছিলোঁ । তেওঁৰ দৰে হয়তো পৃথিৱীত আন এজন ব্যক্তি নোলাবও পাৰে । আজি তেওঁক এটি টোকাৰী গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁৰ আত্মা পুনৰ ঘূৰি আহক আৰু পুনৰ অসমতেই জন্ম লওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ।"
থানখনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এই থানখনলৈ উজনিৰ বহু মানুহ আহে । ইয়াত বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহো অনুষ্ঠিত কৰা হয় । মাঘত হ'বলগা এই অনুষ্ঠানত তেওঁক ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম বুলিও ঠিৰাং কৰা হৈছে । তেওঁৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত কৰি তেওঁক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ।"