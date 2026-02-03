'মিঞা'ৰ ডি এন এ টেষ্টৰ পোষকতা টোগাড়িয়াৰ
চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিয়া দল নিৰ্বিশেষে যদি চৰকাৰৰ ইচ্ছা থাকে, তেন্তে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰা পেলাব পাৰি ।
গুৱাহাটী: ১৯৫১ চনৰ ভোটাৰ তালিকাক ভিত্তি হিচাপে লৈ মঙলবাৰে অসমৰ অবৈধ বাংলাদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে ডি এন এ পৰীক্ষাৰ দাবী জনাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ৷
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি টোগাড়িয়াই কয় যে চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিয়া দল নিৰ্বিশেষে যদি চৰকাৰৰ ইচ্ছা থাকে, তেন্তে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰা পেলাব পাৰি ।
বিগত কিছুদিন পূৰ্বে সপ্তাহযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল ৷ উক্ত সংবাদমেল সংবাদমেল সম্বোধন কৰি টোগাড়িয়াই কয়, ‘‘মিঞা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ নাগৰিকত্বৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়ৰ বাবে ডি এন এ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো । ১৯৫১ চনৰ ভোটাৰ তালিকা উপলব্ধ । ইয়াৰ ভিত্তিত বংশৰ সন্ধান উলিয়াব লাগে আৰু ডি এন এ মিলাব লাগে ।’’
‘মিঞা’ মূলতঃ অসমৰ বাংলাভাষী মুছলমানসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা অপমানজনক শব্দ আৰু অবাংলাভাষী লোকসকলে সাধাৰণতে তেওঁলোকক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি গণ্য কৰে । শেহতীয়া বছৰবোৰত সম্প্ৰদায়টোৰ লোকসকলে এই শব্দটোক প্ৰতিবাদৰ প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
টোগাড়িয়াই দাবী কৰে যে এই পৰীক্ষাত দুঘণ্টাৰ পৰা তিনিঘণ্টা পৰ্যন্ত সময়ৰ প্ৰয়োজন ৷ এনে অনুশীলন চলাবলৈ প’ৰ্টেবলকে ধৰি মেচিনৰ অভাৱ নাই ।
উল্লেখ্য যে অসমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে বাংলাদেশী অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেন্দ্ৰ কৰিও কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত প্ৰায় ৫০ লক্ষ্য বাংলাদেশী সুমুৱাইছে, সেই বাংলাদেশীৰ কিমানজন যোৱা দহ বছৰত খেদিলে তাৰো তথ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব লাগিব বুলি টোগাড়িয়াই মন্তব্য কৰে ৷
