মুকলি কৰা নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৱেষণা পত্ৰখন
এয়া ভূপেন দাৰ সময় ৷ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ সোমবাৰে উন্মোচন কৰা নহ'ল ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰ ৷
By PTI
Published : September 7, 2026 at 4:05 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এক অনুষ্ঠান ৷ য'ত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনে ১১০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷
একেটা অনুষ্ঠানতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে ভাৰত ৰত্ন, সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখিত, 'Dr Bhupen Hazarika: 100 years of a Wandering Song' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা চন্দ্ৰকান্ত অভিধানৰ বিস্তৃত পঞ্চম সংস্কৰণো মুকলি কৰে ৷
Marking another milestone in the glorious journey of @GauhatiUniv, Hon'ble @VPIndia, Shri C.P Radhakrishnan ji today laid the foundation stone of various infrastructure development projects of the University.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2026
These projects, as approved by our Cabinet recently will give a new… https://t.co/No7q50JTWQ pic.twitter.com/MNOJ5O8pvy
আনহাতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰখনো কিতাপ আকাৰেৰে উন্মোচন কৰাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখা গ্ৰন্থখন মুকলিৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে স্থগিত ৰাখে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰৰ কিতাপখন ৷
Today, my book, based on my PhD thesis, “Integrated Development – The Role of the North Eastern Region,” was scheduled to be released at Gauhati University.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2026
However, when I learnt that a book on the life and legacy of Dr. Bhupen Hazarika would also be released at the same…
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক কৰা অনুৰোধ মৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰখন উন্মোচন কৰা নহ'ল ৷ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজিৰ মোৰ পিএইচডিৰ গৱেষণা পত্ৰ 'Integrated Development–The Role of the North Eastern Region' শীৰ্ষক কিতাপখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মুকলি কৰাৰ কথা আছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"কিন্তু যেতিয়া মই গম পালে যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু আৰাধনাৰ ওপৰত এখন কিতাপ একে অনুষ্ঠানত মুকলি কৰা হ'ব ৷ লগে লগে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিলো যে মোৰ কিতাপটো আন এটা সময়ত মুকলি কৰা হওঁক । আজিৰ দিনটো ভূপেন দাৰ । মোৰ কিতাপখন আন এদিন মুকলি কৰা হ'ব ৷''
উল্লেখ্য যে, এই বৰ্ষটো সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী হিচাপে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ১১০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন