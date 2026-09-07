ETV Bharat / state

মুকলি কৰা নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৱেষণা পত্ৰখন

এয়া ভূপেন দাৰ সময় ৷ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ সোমবাৰে উন্মোচন কৰা নহ'ল ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰ ৷

GUWAHATI UNIVERSITY
এয়া ভূপেন দাৰ সময়... (Himanta Biswa Sarma X)
author img

By PTI

Published : September 7, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সোমবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এক অনুষ্ঠান ৷ য'ত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনে ১১০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷

একেটা অনুষ্ঠানতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে ভাৰত ৰত্ন, সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখিত, 'Dr Bhupen Hazarika: 100 years of a Wandering Song' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা চন্দ্ৰকান্ত অভিধানৰ বিস্তৃত পঞ্চম সংস্কৰণো মুকলি কৰে ৷

আনহাতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰখনো কিতাপ আকাৰেৰে উন্মোচন কৰাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখা গ্ৰন্থখন মুকলিৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে স্থগিত ৰাখে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰৰ কিতাপখন ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক কৰা অনুৰোধ মৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ গৱেষণা পত্ৰখন উন্মোচন কৰা নহ'ল ৷ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজিৰ মোৰ পিএইচডিৰ গৱেষণা পত্ৰ 'Integrated Development–The Role of the North Eastern Region' শীৰ্ষক কিতাপখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মুকলি কৰাৰ কথা আছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"কিন্তু যেতিয়া মই গম পালে যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু আৰাধনাৰ ওপৰত এখন কিতাপ একে অনুষ্ঠানত মুকলি কৰা হ'ব ৷ লগে লগে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিলো যে মোৰ কিতাপটো আন এটা সময়ত মুকলি কৰা হওঁক । আজিৰ দিনটো ভূপেন দাৰ । মোৰ কিতাপখন আন এদিন মুকলি কৰা হ'ব ৷''

উল্লেখ্য যে, এই বৰ্ষটো সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী হিচাপে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ১১০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন

TAGGED:

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণন
GUWAHATI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.