এক নীৰৱ ঘাতক : বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱসৰ কিছু চিন্তা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধঁপাতৰ প্ৰভাৱ
ধঁপাতে কেনেদৰে মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে ? ধঁপাতবিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি সফল হৈছে নে চৰকাৰ ?
Published : May 31, 2026 at 2:54 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰতি বছৰে ৩১ মে'ৰ দিনতো বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা বাণীও প্ৰচাৰ কৰা হয় । এই বছৰৰ বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱসৰ বাণী হৈছে –"Unmasking the appeal – countering nicotine and tobacco addiction" । ১৯৮৭ চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ধঁপাতজনিত কাৰণৰ বাবে হোৱা ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিবছৰৰ ৩১ মে' দিনটো বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধঁপাতৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বেছি আৰু যাৰ বাবে কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰো ইয়াত যথেষ্ট বেছি । ধঁপাত সেৱন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱসৰ দিনটোত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটত এই প্ৰতিবেদন ।
এই প্ৰতিবেদন গুৱাহাটীৰ ডাঃ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক তথা পিএ চাংমা ইণ্টাৰনেশ্ব'নেল মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালৰ চিকিৎসা প্ৰশাসনৰ সঞ্চালক ডাঃ অমল চন্দ্ৰ কটকী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধঁপাত নিয়ন্ত্রণ কোষৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমীৰণ বৰুৱাৰে হোৱা বাৰ্তালাপৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
ধঁপাত : এক নীৰৱ ঘাতক
ডাঃ অমল চন্দ্ৰ কটকীয়ে জনোৱা মতে প্ৰতিবছৰে সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰায় ৮০ লাখ ব্যক্তি ধঁপাতজনিত ৰোগৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰে । ২০২৩ চনৰ তথ্যমতে ভাৰতত এনেধৰণে হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৩.৫০ লাখ । 'Global Adult Tobacco Survey'ৰ তথ্য মতে ভাৰতত ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ ২৮.৬ শতাংশ । ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত এই হাৰ ৪৮.২ শতাংশ । তেওঁ কয়, "অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মেঘালয় আদি ৰাজ্যসমূহতো এই হাৰ যথেষ্ট বেছি । ভাৰতত প্ৰায় ৫২ শতাংশ প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পৰোক্ষ ধঁপাত সেৱন (Second Hand Smoke)ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা দেখা যায় । গ্ৰামাঞ্চলত এই হাৰ ৫৮ শতাংশ আৰু চহৰাঞ্চলত ৩৯ শতাংশ । কৰ্মস্থলীত প্ৰায় ২৬.৭ শতাংশ আৰু ৰাজহুৱা স্থানত ৩৪.৪ শতাংশ ব্যক্তি পৰোক্ষ ধঁপাত সেৱনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় । অতি দুখৰ বিষয় এয়ে যে ২০২৪ চনৰ তথ্যমতে ভাৰতত ১৫ বছৰ বয়সৰ তলৰ ৪৬.৫ শতাংশ শিশু পৰোক্ষ ধঁপাত সেৱনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় ।"
মাৰাত্মক ধোঁৱাবিহীন ধঁপাত
ধঁপাতৰ প্ৰসংগত ডাঃ কটকীয়ে কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য মতে ধোঁৱাবিহীন ধঁপাতত প্ৰায় ৩০৯৫ বিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকে আৰু ইয়াৰে ২৮ বিধ কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টিৰ কাৰ্চিন'জেন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত Tobacco Specific N-nitrosamines (TSNA)ৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি । ধঁপাতত থকা আন কিছু ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হ’ল এচিট'ন, ডিডিটি, নিক'টিন, ফেন'ল, নেফথেলিন, বিউটেন, কেডমিয়াম, লেড, আৰ্চেনিক ইত্যাদি । এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহ সাধাৰণতে ঘৰত সততে ব্যৱহৃত ফেনাইল, ডিঅ'ডাৰেণ্ট, নেফথেলিন, নেইলপলিচ ৰিম'ভাৰ, বেটাৰী আদিত উপলব্ধ । ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি যে ধঁপাত সেৱন কৰা ব্যক্তিসকলে এনে মাৰাত্মক ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ কম পৰিমাণে নিয়মীয়াকৈ শ্ল' পইজনিঙৰ দৰে সেৱন কৰি থাকে ।"
ধঁপাতৰ ফলত হ'ব পৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা
ধঁপাতৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ডাঃ কটকীয়ে কয়, "অসমত আজি কেইবছৰমান আগলৈকে প্ৰতিদিনে ৩.২ লক্ষ পেকেট চিগাৰেট আৰু ৬.৫ লক্ষ পেকেট গুটখা বিক্ৰী হৈছিল । বৰ্তমান এই সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাই স্বাভাৱিক । এতিয়াও ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত চিগাৰেটতকৈও বিড়ি খোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি । দক্ষিণ ভাৰতত ১৩-১৫ বছৰ বয়সৰ ১৩.৪ শতাংশ শিশুৱে ধঁপাত সেৱন কৰাৰ বিপৰীতে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এই হাৰ ৩৪.৩ শতাংশ । ই এক গভীৰ চিন্তনীয় বিষয় । ধঁপাতৰ বাবেই হৃদযন্ত্ৰ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগ, মগজুত ৰক্তক্ষৰণ(ষ্ট্ৰ'ক), ক্ৰণিক বংকাইটিজ, হাপানী, যক্ষ্মা, ক'ভিড সংক্ৰমণ আদি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় । ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ প্ৰজনন ক্ষমতা বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ উপৰিও গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভপাত, মৃত শিশুৰ জন্ম, গৰ্ভস্থিত সন্তানৰ ওজন কমি যোৱা, অকাল প্ৰসৱ আদি হোৱা দেখা যায় । ধঁপাত সেৱনকাৰী মাতৃৰ সন্তান এবছৰৰ ভিতৰত মৃত্যুমুখত পৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি ।"
কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম কাৰক ধঁপাত
তেওঁ লগতে কয়, " কৰ্কট ৰোগ ধঁপাত সেৱনৰ এক অন্যতম কাৰণ । ধঁপাতজনিত কাৰণত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা এইডছ, ড্ৰাগছ সেৱন, দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যু, আত্মহনন, অগ্নিদগ্ধ হৈ হোৱা মৃত্যুৰ মুঠ সংখ্যাতকৈ যথেষ্ট বেছি । ২০২২ চনৰ এক তথ্য অনুসৰি ভাৰতত ধঁপাত সেৱনৰ ফলত প্ৰায় ৭১ লাখ ব্যক্তি অকালতে মৃত্যুমুখত পৰে আৰু ধাৰণা কৰা হৈছে যে এই ধাৰা যদি অব্যাহত থাকে ২০৩০ চনত এনেধৰণৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৮০ লাখলৈ বৃদ্ধি পাব । ২০২১ চনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্যমতে ৩৫ বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ ধঁপাতজনিত ৰোগত হোৱা মৃত্যু আৰু ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় ১,৭৭,৩৪০ কোটি টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । ইয়াৰে ২২ শতাংশই চিকিৎসাজনিত খৰচ আৰু ৭৮ শতাংশ পৰোক্ষ আনুসংগিক খৰচ ।"
উত্তৰ পূবত ধঁপাতৰ ব্যৱহাৰ
ধঁপাত আৰু কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰসংগত ডাঃ কটকীয়ে কয়, "অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধঁপাতজনিত কাৰণত হোৱা কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক । আই চি এম আৰৰ তথ্য অনুসৰি মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম অনুসৰি ৬৫.২ শতাংশ আৰু ৫৩.৮ শতাংশ ধঁপাতজনিত কৰ্কট ৰোগ । কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰ ৪৯.৭ শতাংশ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ২৪.১ শতাংশ । International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon Franchৰ গৱেষণাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে ৮ বিধ কৰ্কট ৰোগ যেনে মুখগহ্বৰ, কণ্ঠনলী, হাঁওফাঁও, খাদ্যনলী, পাকস্থলী, মুত্ৰাশয়, বৃক্ক, অগ্নাশয়ত হোৱা কৰ্কট ৰোগ ধঁপাত সেৱনৰ লগত জড়িত । অতি সম্প্ৰতি গৱেষণাৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে একিউট লিউকেমিয়া, জৰায়ু, যকৃত আৰু কল'ৰেক্টেল কৰ্কটৰো ধঁপাত সেৱনৰ লগত এক সম্পৰ্ক আছে ।"
ডাঃ কটকীয়ে লগতে কয়, "GATS-2ৰ ৰিপ'ৰ্টমতে অসমত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতি মাহত বিড়ি সেৱনৰ নামত ৭৮৬ টকা আৰু চিগাৰেট সেৱনৰ বাবে ৭৯৯ টকা খৰচ কৰে । ৫০.৫ শতাংশ পুৰুষ আৰু ৩২.৯ শতাংশ মহিলাই ধূমপান বা ধোঁৱাবিহীন ধঁপাত সেৱন কৰে । মাত্ৰ ২৫ ৰ পৰা ৩০ শতাংশ এনেধৰণৰ ধঁপাত সেৱনকাৰী ব্যক্তিক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ধঁপাত বিমুক্তিৰ বাবে বিভিন্ন দিহা-পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে । আনহাতে ধঁপাত খেতিৰ বাবে পৰিৱেশৰ ওপৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় । ধঁপাতৰ খেতি কৰা আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কিউৰিং কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট খৰিৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমিস্খলন, পানী, বায়ু আৰু মাটিৰ প্ৰদূষণ হোৱা দেখা যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ধঁপাত খেতি আৰু প্ৰস্তুতকৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যতো ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পৰে । ভাৰত চৰকাৰে ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ২০০৩ চনত COTPA (Cigarette and Other Tobacco Products Act) প্ৰণয়ন কৰে । এই আইনৰ অধীনত বহু নিষেধাজ্ঞা আছে যদিও মূলতঃ ৰাজহুৱা স্থানত ধূমপান নিষিদ্ধ, ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ কোনোধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ বিজ্ঞাপন, কোনোধৰণৰ প্ৰচাৰ আৰু পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ১৮ বছৰৰ তলৰ যিকোনো ব্যক্তিক ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ লগতে ধঁপাত বিক্ৰীৰ যিকোনো দোকান শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ১০০ গজ ব্যাসাৰ্ধৰ পৰা আঁতৰত হ'ব লাগিব । ইয়াৰ বাহিৰেও ধঁপাত জাতীয় সামগ্ৰীৰ নিৰ্দিষ্ট চিত্ৰ সম্বলিত স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণী বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।"
ডাঃ কটকীয়ে কয়, "দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এতিয়াও শিক্ষানুষ্ঠানৰ আশে-পাশে গুটখা নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতো মুক্তভাৱে বিক্ৰী হোৱা দেখা যায় । ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত অসমকে ধৰি প্ৰায় ২৮ খন ৰাজ্যত গুটখা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল । তেনেদৰেই বহু ৰাজ্যত পাণমছলাৰ বিক্ৰীও বন্ধ কৰা হৈছিল । গুটখাৰ প্ৰসিদ্ধ ব্ৰেণ্ডৰ নামেৰে পাণমছলা প্ৰস্তুত কৰি নতুন প্ৰজন্মক এনেধৰণৰ ধঁপাত আৰু পাণমছলাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে ধঁপাত প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । অৰ্থৰ লালসাত ভাৰতত বহু নামী-দামী বলীউডৰ অভিনেতা আৰু ক্ৰিকেটাৰো এইধৰণৰ ব্যৱসায়িক বিজ্ঞাপনত জড়িত হৈ পৰা দেখা গৈছে । ২০২৩ চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত টিভিৰ পৰ্দাত বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ বিজ্ঞাপন সঘনাই প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । সেইবাৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ভাৰত পৰাস্ত হ'লেও ধঁপাত আৰু পাণমছলাৰ প্ৰতি মানুহৰ মন প্ৰভাৱান্বিত কৰিবলৈ এই বিজ্ঞাপনসমূহ সমৰ্থ হৈছিল ।"
ধঁপাতৰ আসক্তিৰ প্ৰসংগত ডাঃ কটকীয়ে কয়, "ধঁপাত সেৱনৰ প্ৰতি আসক্তি জাগ্ৰত কৰিবলৈ প্ৰায় ১৬ হাজাৰ বিভিন্ন সুগন্ধি উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ধঁপাতৰ প্ৰতি আসক্তি হোৱাৰ ইয়ো এক অন্যতম প্ৰধান কাৰণ । ধঁপাতৰ প্ৰতি আসক্তি সৃষ্টি কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হ'ল নিক'টিন । ই দ্ৰুতগতিত তেজৰ লগত মিহলি হৈ মগজুত ১০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ড'পামিন আৰু নৰএড্ৰিনেলিনৰ দৰে সুখী হৰমন নিগ্ৰত কৰে । বাৰে বাৰে সেৱন কৰাৰ পিছত ই এক এৰিব নোৱাৰা অভ্যাসলৈ পৰিণত হয় ।"
ধঁপাত সেৱনৰ অভ্যাস কেনেদৰে ত্যাগ কৰিব পাৰিব ?
ধঁপাত মুক্তিৰ উপায় সন্দৰ্ভত ডাঃ কটকীয়ে কয়, "ধঁপাতৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ প্ৰায় দুই ধৰণৰ উপায় আছে । কল্ড টাৰ্কি পদ্ধতিত মন দৃঢ় কৰি একেবাৰতে ত্যাগ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা । আনটো পদ্ধতি হ'ল টেপাৰিং অফ পদ্ধতি অৰ্থাৎ ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা । বহু ব্যক্তিয়ে দ্বিতীয়টো পথ বাচি লোৱা দেখা যায় । ধঁপাত বন্ধ কৰাৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ সহায় আৰু পৰামৰ্শ আৰু নিক'টিন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপী প্ৰয়োজনীয় । খাবলৈ মন গ'লেই ধঁপাত সেৱন ৫-১০ মিনিটৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত বিলম্ব কৰিব লাগে । লাহে লাহে এই আগ্ৰহ কমি অহা দেখা যায় । ধঁপাত সেৱন কৰিবলৈ মন গ'লেই অন্য বিষয়ত মনোযোগ দিয়া, অধিক পানী খোৱা, দীঘলকৈ উশাহ-নিশাহ লোৱাৰ দ্বাৰাও উপকৃত হ'ব পাৰি । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা ডাঃ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত ২০১৭ চনত স্থাপন কৰা ৰিজিঅ'নেল টবেক' কুইট লাইন চেণ্টাৰৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ-১৮০০১১২৩৫৬ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বিনামূলীয়া পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ দ্বাৰাও উপকৃত হ'ব পৰা যায় । ইতিমধ্যে বহু ব্যক্তি এনেধৰণৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে । আমি সকলোৱে ধঁপাতৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে সকলো ব্যক্তিকে, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক অৱগত কৰি সজাগতা বৃদ্ধিত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাতো উচিত ।"
ধঁপাতৰ অপকাৰিতা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত আন কেতবোৰ দিশ সদৰি কৰে অসম চৰকাৰৰ ধঁপাত নিয়ন্ত্রণ কোষৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমীৰণ বৰুৱাই । তেওঁ কয়, "ধঁপাতত থকা অন্যতম এটি উপাদান হৈছে নিক'টিন, যিয়ে প্রকৃততে মানুহক ধঁপাতৰ প্ৰতি আসক্তি জগাই তোলে । এই ধঁপাত সেৱনৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰা ধঁপাতত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰসায়নিক দ্রব্যসমূহে আমাক তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ থেলি দিয়ে । ধঁপাত এবিধ উদ্ভিদ যদিও ইয়াত প্ৰায় ৪০০০ বিধ ৰাসায়নিক দ্রব্য নিহিত হৈ থাকে বুলি বিজ্ঞানীসকলে মতপোষণ কৰিছে । এই ৪০০০ বিধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ভিতৰত প্ৰায় ৫০-৬০ বিধমান ৰাসায়নিক দ্রব্য আছে, যি মানৱ শৰীৰত কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায় । নিক'টিনৰ উপৰিও ধঁপাতত থকা অন্যান্য ৰাসায়নিক দ্রব্যসমূহ হৈছে হাইড্ৰ'জেন চায়নাইড, ফ্ৰমেলাডিহাইড, লিড আৰ্চেনিক, এম'নিয়াৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেজস্ক্রিয় পদার্থ, বেনজিন, কার্বন মনস্কাইড, নাইট্ৰচ এমাইন, পলি এৰমেটিক, হাইড্ৰ'কাৰ্বন ইত্যাদি । সহজ অৰ্থত ক'বলৈ হ'লে আমাৰ ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা ফেনাইল, ডিডিটি, নেফথেলিন বল, নেইলপলিচ ৰিম'ভাৰ ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক দ্রব্যসমূহ ধঁপাতত উপলব্ধ । গতিকে ধঁপাত কিমান মাৰাত্মক ইয়াৰ পৰাই উপলব্ধি কৰিব পাৰি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পৃথিৱীৰ ভিতৰত ধঁপাত সেৱনেই হৈছে অনাকাংক্ষিত মৃত্যু আৰু ৰোগৰ প্ৰধান কাৰণ । আমাৰ দেশৰ ১০০ গৰাকী কৰ্কট ৰোগীৰ ভিতৰত ৪০ গৰাকীয়ে হ'ল ধঁপাত সেৱনকাৰী । মুখত কৰ্কট ৰোগ হোৱা মানুহৰ ৯০ শতাংশ ধঁপাত সেৱনকাৰী বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশিত । ধঁপাতে মানৱ শৰীৰত কেৱল কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে এনে নহয় । ই মানৱ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগ-প্ৰত্যংগতো আঘাত কৰে । ই এক নীৰৱ ঘাতক । ধঁপাত সেৱনৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি হয় । তদুপৰি ধঁপাত সেৱনৰ পৰা হোৱা অন্যান্য ৰোগসমূহ হ'ল কাণৰ বেমাৰ, কাণেৰে কম শুনা, ঘ্ৰাণ শক্তি কমি যোৱা, নাসিক গহ্বৰত কৰ্কট ৰোগ আৰু চাইনাচ, হৃদয়যন্ত্ৰৰ লগত সংলগ্ন ধমনীৰ ৰোগ, বুকুৰ অস্বভাৱিক বিষ, হাড় ঠুনুকা হোৱা, গাঁথিৰ বিষ, প্রজনন প্রক্রিয়াত ব্যাঘাত, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত, সন্তান সময়ৰ আগত জন্ম হোৱা, কেঁচুৱাৰ আকস্মিক মৃত্যু, ছালৰ বেমাৰ, অগ্ন্যাশয়ৰ ৰোগ, যৌন ক্ষমতা কমি যোৱা, শুক্রাণুৰ সংখ্যা আৰু গতিশীলতা কমি যোৱা, ৰক্ত পৰিবাহী সিৰা-উপসিৰাসমূহ আক্ৰান্ত হোৱা, হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগকে আদি কৰি অন্যান্য ৰোগসমূহ ধঁপাত সেৱনৰ অন্যতম এক কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।"
ধঁপাতবিৰোধী পদক্ষেপ
আইনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ভাৰতবৰ্ষত ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে "ধঁপাত নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৩" প্রচলন কৰা হৈছে । ধঁপাত নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসৰি ৰাজহুৱা স্থানত চিগাৰেট সেৱন, ধঁপাতৰ বিজ্ঞাপন, সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ দ্বাৰা আৰু তেনে ল'ৰা-ছোৱালীক ধঁপাত বিক্ৰী, শিক্ষানুষ্ঠানৰ ১০০ গজ ব্যাসাৰ্দ্ধত ধঁপাত বিক্ৰী আদিত নিষেধাজ্ঞা আছে। প্ৰতিটো ধঁপাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীত হ'ব পৰা ক্ষতিৰ সম্পৰ্কীয় চিহ্নযুক্ত সতৰ্কীকৰণ বাধ্যতামূলক আৰু ধঁপাত জাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ লিখাটো বাধ্যতামূলক । উক্ত আইন ভংগ কৰিলে এই আইনত শাস্তিৰো ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । যদিও ধঁপাত সম্পৰ্কীয় আইন প্রণয়ন কৰি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, কিন্তু ধঁপাতৰ প্ৰচলন ৰোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই । এই ধঁপাত নিয়ন্ত্রণ আইনৰ অধীনত গঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনিয়ে সমাজত ধঁপাতৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে জনসচেতনতাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগোৱা পৰিলক্ষিত হ'লেও সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ সজাগতাৰ অভাৱ । এনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী আঁচনিসমূহ কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব সেয়া সময়তহে ক'ব পৰা যাব ।"
