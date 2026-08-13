অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ, ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী
অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ গোটৰ সৈতে কেইবাবাৰো হোৱা আলোচনাৰ অন্তত টিএমপিকেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
Published : August 13, 2026 at 11:19 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে নিশা মিছিং সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ ছাত্ৰ সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং চমুকৈ টিএমপিকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা আৰ্থিক অৱৰোধ সাময়িকভাৱে উঠাই লয় । আনহাতে, যোৱা ১০ আগষ্টত সংঘটিত গুলীচালনাৰ লগত জড়িত চাৰি অভিযুক্তক আটক কৰি অসম আৰক্ষীক গতাই দিবলৈ তদন্তকাৰী বিষয়াক ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিয়ে ৷
অসমৰ ১২ জন খিলঞ্জীয়া লোক এই গুলীচালনাত আহত হৈছিল ৷ যাৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং চমুকৈ টিএমপিকে আৰু অন্যান্য স্থানীয় সংগঠনে অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ গোটৰ সৈতে কেইবাবাৰো হোৱা আলোচনাৰ অন্তত মিছিং সংগঠনটোৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ সাধাৰণ লোক তেওঁলোকৰ লক্ষ্য নহয় আৰু এই অৱৰোধৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, তাৰবাবে অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি সংগঠনটোৱে ব্যক্ত কৰে ।
সংগঠনটোৰ সভাপতি তিলক ডলী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ছান ডনি পাংগিঙৰ স্বাক্ষৰিত এক বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘এই আলোচনাৰ পিছত টিএমপিকেৰ মূল দাবীসমূহৰ ওপৰত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়া হৈছে । এই আশ্বাস আৰু সাধাৰণ জনতাই সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ কথা মনত ৰাখিয়েই টিএমপিকে আপাততঃ অৱৰোধ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’
বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ধেমাজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে টিএমপিকেৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰা ।
ইয়াৰ পিছত ধেমাজিৰ লিকাবালিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদিছু আৰু এবিকেৱাইডব্লিউৰ উদ্যোগত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকত টিএমপিকে, গালো ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটি, জিঅ’অ’, গালো ছাত্ৰ সন্থা আৰু এএলএছডিএছইউৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
বৈঠকৰ অন্তত সংগঠনটোৱে গুলীচালনাত জড়িত চাৰি অভিযুক্তৰ নাম প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তদন্তকাৰী বিষয়াক পৰৱৰ্তী ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷
টিএমপিকেৰ তথ্য অনুসৰি, অসম চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে মিলি সীমা বিবাদ স্থায়ীভাৱে সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে । তদুপৰি ৰাজ্যখনলৈ অহা যিকোনো গোট বা ব্যক্তিয়ে স্থানীয় আইন মানি চলিব লাগিব ৷ সমান্তৰালকৈ অসমত হোৱা কোনো আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লগত নিয়াৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব বুলি চৰকাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ।
টিএমপিকেৰ লগতে স্থানীয় সামাজিক গোট, যেনে - মিছিং মিমাগ কেবাং(এমএমকে) আৰু টাকাম মিছিং মহিলা কেবাং(টিএমএমকে) আদিয়েও এই অৱৰোধক সমৰ্থন জনাই অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থান কৰা সকলো বাহন প্ৰৱেশপথত বন্ধ কৰি দিয়ে ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকে জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু বিদ্যালয়ৰ বাহনসমূহক ৰেহাই দিয়া দেখা গৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, অসম-অৰুণাচল সীমান্তত কিছুদিন পূৰ্বে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিবলৈ অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল ৷
অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে মিচিং ছাত্র সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাঙৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছিল যদিও সন্ধিয়ালৈ এই সিদ্ধান্ত সলনি হয় ৷
লগতে পঢ়ক: অসম–অৰুণাচলৰ সীমান্তত অৰুণাচল আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া