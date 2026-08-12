অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে টিএমপিকেৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ
অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ বদতি আৰু মিংমাঙত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : August 12, 2026 at 12:53 PM IST
জোনাই : অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে টিএমপিকে সৰৱ হৈ উঠিছে । অসমীয়া মানুহৰ সৰলতাক দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিবলৈ মিচিং জাতীয় সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাঙে (টিএমপিক) সকীয়াই দিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, এনে ঘটনা প্ৰতিৰোধ নহ'লে জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলিও অৰুণাচল চৰকাৰক সতৰ্ক কৰি দিছে সংগঠনটোৱে ।
সোমবাৰে গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী মিংমাঙৰ বদতিত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত অসমৰ ৮ জনকৈ ব্যক্তি আহত হোৱাৰ পিছতেই টিএমপিকেই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ বদতি আৰু মিংমাঙত সংঘটিত শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে জোনাইৰ সীমান্তবৰ্তী বিভিন্ন ঠাইত পুৱা ৫ বজাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে টিএমপিকেই অনিৰ্দিষ্টকালীন পথ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
টিএমপিকেই অৰুণাচল প্রদেশৰ আৰক্ষী প্রশাসন এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থাকিলে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনাইছে । সংগঠনটোৱে লগতে অসমৰ খিলঞ্জীয়াক ন্যায় প্ৰদানৰো দাবী জনাইছে । অসমৰ নিৰীহ লোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা, দোষীক কঠোৰ শাস্তি বিহা আৰু ভুক্তভোগীসকলক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত বুধবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা অৰুণাচল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে টিএমপিকেই অনিৰ্দিষ্টকালীন পথ আৰু অর্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী :
জোনাইতো অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰুকচিন, লেকু বাইপাছ, লাই মেকুৰী, তেলাম, চেৰেণ আদি বিভিন্ন ঠাইত পথ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে টিএমপিকে জোনাই জিলা সমিতিয়ে । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাই জিলা টিএমপিকেৰ সম্পাদক জান দলেই কয়, "অসম- অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদক লৈ জীৱ-জন্তুক মৰাৰ দৰে অসমীয়া মানুহক মাৰিবলৈ ধৰিছে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই । গতিকে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত কেইজনক যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান নকৰে সেই পৰ্যন্ত বন্ধ চলি থাকিব । অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী অৰুণাচলীৰ হাতত বন্দুক তুলি দিছে, অসম চৰকাৰেও আমাক বন্দুক তুলি দিয়ক । টিএমপিকেই এতিয়াৰে পৰা এনে ঘটনাক কোনো পধ্যেই এৰি নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে উচিত ন্যায় লাভ নকৰে ।"
ইপিনে, টিএমপিকেৰ জোনাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি ফ্ৰান্সিছ পাতিৰে কয়, "যোৱা ১০ আগষ্টত অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অসমৰ ভূমিত বসবাস কৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে অবাঞ্চিত ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আহিছে । অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ ওপৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই । আনহাতে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে পৰোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাৱে সমর্থন জনাই অহা বিষয়টোও সৰ্বজনবিদিত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বদতি আৰু মিংমাঙত গুলীচালনাৰ ঘটনাই সীমান্তত স্থায়ীভাবে বসবাস কৰা অসমৰ লোক আৰু শ্ৰম কৰি খোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী লোকসকল চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । গতিকে এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত সকলো দুৰ্বৃত্তক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি দেশৰ আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান কৰিবই লাগিব । এই ঘটনাত যদি অৰুণাচল প্রদেশৰ আৰক্ষী প্রশাসন জড়িত আছে তেন্তে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি দোষী আৰক্ষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে অসমৰ খিলঞ্জীয়াক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব । অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'ব লাগিব ।" অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে বাস্তৱমুখী উদ্যোগ গ্রহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক টিএমপিকেই আহ্বান জনায় ।
প্ৰকৃততে কি হৈছিল ?
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি সোমবাৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ভূমি বেদখল কৰিছিল ৷ ভূমি বেদখলকাৰী অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক অসমৰ কেইবাগৰাকীও লোকে বাধা প্ৰদান কৰাত দুই ফৈদৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ এই দুই ফৈদৰ কাজিয়াৰ ফলত ১৮ জন ব্যক্তি আহত হোৱাত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ৷ উক্ত ঘটনাত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ ফলত গুলিবিদ্ধ হৈ ৮ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অসম-অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
গুলীচালনা কৰা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে সংযোগী পথ বন্ধৰ হুংকাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ