মিচিং স্পৰ্টছ কাৰ্নিভেলত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ নস্যাৎ TMPK ৰ
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ চমুকৈ MACত দুৰ্নীতি আৰু পুঁজি অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগক নস্যাৎ TMPKৰ ৷
Published : November 29, 2026 at 4:57 PM IST
জোনাই : মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩৮ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটযুদ্ধলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাকক্ষণত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ চমুকৈ MACত উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
বিশেষকৈ একাংশ সংবাদ মাধ্যমত মিচিং স্পৰ্টছ কাৰ্নিভেলৰ নামত দুৰ্নীতি আৰু পুঁজি অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা বাতৰিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং চমুকৈ TMPKৰ সভাপতি তিলক দলেয়ে ৷
মিচিং স্পৰ্টছ কাৰ্নিভেলৰ নামত দুৰ্নীতি হোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগক নস্যাৎ কৰি TMPKৰ সভাপতি দলেয়ে কয় যে, এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে খাদ্য যোগান ধৰাটো বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু সেইটোকে দুৰ্নীতি বুলি কোৱা কথাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি তেওঁ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ৷
দলেয়ে লগতে কয়,"যাক অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীম মেডিয়া বুলি কোৱা হয় তাত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷ তেনেস্থলত গুৱাহাটীত বহি মনে সজা কাহিনীৰে নিউজ কৰিলে নহ'ব ৷ ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰমাণ দিব লাগিব ৷ TMPK ই সদায় দুৰ্নীতি মুক্ত মিচিং সমাজ গঢ়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছে ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিয় MAC বা মিচিং স্প’ৰ্টছ কাৰ্নিভেলক লৈ প্ৰশ্নৰ কৰিছে ? তথ্যসহকাৰে প্ৰমাণ দিলে আমি ব্যৱস্থা লম ৷"
৩ নৱেম্বৰ তাৰিখে সকলোৱে দেখা পাব বুলি উল্লেখ কৰি দলেয়ে কয়, "দুৰ্নীতি হোৱা নাই বুলি মই দম্ভালি নামাৰো । ক'ত হৈছে সেয়া দেখুওৱাই দিয়ক, আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৷ ৩ নৱেম্বৰৰ পাছত ভুৱা তথ্য প্ৰদান কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক: মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন : ২২ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা