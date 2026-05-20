অসমীয়া জাতিক ভাগ ভাগ নকৰিব: অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ মন্তব্যত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

‘‘এটা বিশেষ জাতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক অপমান কৰিছে ৷’’ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা স্থানীয় দল-সংগঠনৰ ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 3:44 PM IST

জোনাই: ‘‘অসমীয়া জাতিক ভাগ ভাগ নকৰিব । অসমীয়া জাতি গঠনত মিচিং আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ অৰিহণা কি সকলোৱে জানে । অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ মুখত এনে মন্তব্য শোভা নাপায় । এটা বিশেষ জাতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক অপমান কৰিছে ৷’’ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতে এইদৰে জাঙুৰ খাই উঠিল একাধিক স্থানীয় দল-সংগঠন ৷

শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছিল যে, ‘‘মুছলমান মানে বিদেশী নহয় ৷ আগন্তুক লোকপিয়লত চৰ-চাপৰিৰ লোকসকলে যদি সহযোগ নকৰে, তেন্তে অসমীয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হোৱাটো ১০০ শতাংশই নিশ্চিত ৷’’ লগতে তেওঁ কৈছিল, ‘‘বড়ো জনগোষ্ঠী বা মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও অসমীয়া বুলি নকয় ৷ কিন্তু চৰবাসীয়েহে অসমীয়া বুলি ক'ব ৷’’

অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যই সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ৷ ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং আৰু সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চই এই কথাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীক ৷ সংগঠন দুটাই গোস্বামীক উভতি ধৰি কয়, ‘‘অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মহোদয়ে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰক । অসম সাহিত্য সভাৰ মতে কোন অসমীয়া, অসমীয়াৰ সংজ্ঞা কি ? অসম সাহিত্য সভাৰ মতে জাতি আৰু ভাষা একেই নেকি ?’’

তেওঁলোকে লগতে কয়, ‘‘যি নহওঁক অসমীয়া মানে এটা সামূহিক পৰিচয় বুলি আমি জানো । সাহিত্য সভাই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি সত্ত্বাটোত অচিনাকি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আঁকোৱালি লৈ যাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি ৮৫৫ জন শ্বহীদ হ’ল ৷ জনজাতি সমাজক বাদ দি অসমীয়া জাতি গঠন কৰাৰ অধিকাৰ ক’ত পালে আৰু কোনে দিলে ? সভাই বা সভাপতিয়ে স্বীকাৰ নকৰিলেও জনজাতীয় সমাজে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।’’

গতিকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীক অতি শীঘ্ৰে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাই মিচিং জাতীয় সংগঠন টিএমপিকেই । অন্যথা জনজাতি সমাজৰ প্ৰতি অসমৰ কিছু অনুষ্ঠানৰ বিদ্বেষ যে আজিও বিদ্যমান, সেয়া তাৰ প্ৰমাণ বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব বুলি সংগঠনটোৱে হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।

টিএমপিকেৰ সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

সংগঠনটোৰ সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘১০০ বছৰ গৰকা এটা অনুষ্ঠান, যাক আমি বৌদ্ধিক এটা অনুষ্ঠান বুলি কওঁ ৷ এই অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে বিশেষকৈ মিচিং আৰু বড়ো জনজাতি সমাজক লৈ যি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে, এইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা আৰু নিন্দা কৰিছোঁ । কাৰণ অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এটা ১০০ বছৰ গৰকা অনুষ্ঠানৰ শীৰ্ষতম অৰ্থাৎ সভাপতিৰ পদত থাকি বুজি নাপায় যে অসম এখন সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ৰাজ্য । আচলতে তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনত কেনেকৈ অধিষ্ঠিত হৈছিল, এয়া আমি সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ বাধ্য হৈছো ।’’

সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ সভাপতি প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ আমি খুব দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছো । অসমত থকা ভূমিপুত্ৰসকলৰ প্ৰতি অসম সাহিত্য সভাৰ আস্থা নাই, এয়া প্ৰতিফলিত হৈছে । যিহেতু তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় হৈছে মিঞা । গতিকে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বড়ো হ’লেও বড়ো ভাষা কোৱাৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষাক সমানে শ্ৰদ্ধা কৰো আৰু লিখা-মেলা কৰো, পঢ়িবও জানো, ক’বও জানো । যিহেতু সভাপতিগৰাকীয়ে বড়ো আৰু মিচিং অসমীয়া নহয় বুলি কোৱা কথাটো তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো । কিয়নো আজি বড়ো, মিচিং জনগোষ্ঠীক কৈছে ৷ ভৱিষ্যতে ডিমাছা, কাৰ্বি, তিৱা, গাৰোকে ধৰি বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীক অসমীয়া নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিব ।

